Montagsinterview EVP-Grossrat Uriel Seibert über den Kern seiner Partei: «Das Evangelische hält uns zusammen» Uriel Seibert (31) ist Fraktionspräsident der EVP im Grossen Rat. Vor der ersten Parlamentssitzung nach der Herbstpause redet er im Interview über Karrierechancen in einer Kleinpartei, Gebetskreise in Schulen, Abtreibungen und warum er hin und wieder von links wie rechts massiv kritisiert wird. Eva Berger 07.11.2022, 05.00 Uhr

EVP-Grossrat Uriel Seibert in seinem Wohnzimmer in Schöftland. Mathias Förster

Uriel Seibert hat uns zum Gespräch zu sich nach Hause eingeladen. Mit seiner Familie wohnt er in einer kleinen Wohnung einer neuen Überbauung in Schöftland. Ab und zu fährt unweit vom Haus ein Zug vorbei, ansonsten ist es ruhig. Uriel Seibert ist auf dem Land aufgewachsen, hier soll auch sein Kind gross werden, sagt er.

Im Frühling ist der 31-Jährige zum ersten Mal Vater geworden, seither arbeitet er noch in einem 60-Prozent-Pensum. Damit er für die Zeitung ungestört ist, kümmern sich heute seine Schwiegereltern um das Töchterchen.

Bei der Recherche zu diesem Interview habe ich gesehen, dass Sie im Vorstand der Church Football League sind, der Liga der fussballspielenden Kirchen. Warum gibt es einen solchen Verein?

Uriel Seibert: Kirchenmitglieder, die gerne Fussball spielen, sich aber keinem Club anschliessen wollen, haben diese Liga gegründet. Es geht dabei um den gegenseitigen Austausch und die Freude am Fussball. Ich bin seit 13 Jahren dabei und habe das Schiedsrichterwesen geleitet.

In ein paar Tagen beginnt die Endrunde der Fussballweltmeisterschaft in Katar. Darf man sich diese anschauen oder gehört sie boykottiert?

Wen es interessiert, darf. Mein persönliches Interesse am professionellen Fussball ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Er ist zum Milliardenbusiness verkommen, bei dem für wenige Akteure Unsummen an Geld herumgeschoben werden, regelmässig begleitet von Skandalen und Kriminalität.

Warum spielen Sie nicht im FC Grossrat Fussball, der kürzlich reaktiviert worden ist?

Ich habe auch schon einmal ein Spiel mit dem FC Grossrat gespielt – leider fielen die letzten Spieltermine aber auf Sitzungstermine des Ratsbüros. Lässt es die Zeit zu, spiele ich trotz zweier linker Füsse aber auch gerne wieder mal mit.

zur ersten Sitzung nach der Herbstpause. Ein Traktandum ist die Wahl des umstrittenen Staatsanwalts Simon Burger. Das Büro des Grossen Rats, bei dem Sie als Fraktionschef Mitglied sind, empfiehlt ihn zur Wahl. Wie haben Sie entschieden?

Das teile ich den betroffenen Personen gerne persönlich mit – ansonsten schweige ich. Der Fall hat schon zu viel mediales Echo ausgelöst und damit viel Schaden angerichtet.

Auf welcher Grundlage entscheidet Ihre Fraktion?

Auf der Grundlage von Fakten. Es gab ein Hearing, es wurden Gespräche geführt und Unterlagen gelesen.

Sie sind, als 31-Jähriger, mit Abstand Jüngster der sechsköpfigen EVP-Fraktion, die Sie leiten. Hören Ihre deutlich älteren Fraktionsgspänli auf Sie?

Ich bin Primus inter pares und habe keinen Befehls-Anspruch. Führung bedeutet für mich Organisation, Koordination und Planung. Das mache ich sehr gerne und ich bin sicher, die anderen sind froh darüber.

Ist man sich denn in der EVP-Fraktion immer einig, oder gibt es auch einmal Streit?

Wir haben oft unterschiedliche Meinungen in der Fraktion, das sieht man an unserem Abstimmungsverhalten. Das macht die EVP aus: Wir entscheiden nicht einfach ideologisch, den politischen Streit gibt es also durchaus. Unterdrücken wir eigene Meinungen und Entscheide, leidet die Qualität des Parlaments. Bei uns in der Fraktion gibt es darum, ganz bewusst, keine Fraktionsparolen zu den Geschäften.

Bei der EVP weiss man im Voraus selten, auf welcher Seite sie stehen wird. Wie kommt das bei den anderen Fraktionen im Grossen Rat an?

Wir haben ein öffentliches Parteiprogramm, ganz unbekannt sind unsere Haltungen also nicht. Aber es gibt immer wieder Themen, die man dort nicht abbilden kann, beispielsweise die Lohnentwicklung. Wie hoch ein Teuerungsausgleich sein soll, muss man situativ entscheiden. Darum stimmen wir manchmal mit den Linken, manchmal mit den Rechten. Ich stecke hin und wieder massive Kritik von beiden Seiten ein, weil sie erwartet haben, dass ich anders stimmen würde.

Uriel Seibert ist Fraktionspräsident der EVP im Grossen Rat. Mathias Förster

Sie sind an drei Geschäften beteiligt, die morgen auf der Traktandenliste stehen: Solaroffensive, Biodiversität, Migranten – da sind Sie überall mit den Linken einig …

Umweltschutz ist mir ein grosses Anliegen, diesen mit Verboten zu erreichen, erachte ich aber als politisch schwierig. Sehr grosse Sympathien habe ich für Ansätze, die auf Verzicht und eine ressourcenschonende Lebensweise setzen, da bin ich mit den Linken einig. In Finanzfragen sehe ich mich in der Mitte und mit meiner ländlichen Herkunft stehe ich beim Föderalismus rechts.

Ein Geschäft der EVP-Fraktion, zusammen mit den beiden EDU-Grossräten, das aber erst in einer nächsten Sitzung behandelt wird, betrifft eine Aufklärungsbroschüre. Wollen Sie keinen Aufklärungsunterricht in der Schule?

Aufklärungsunterricht ist zwingend, aber wir haben Fragen zum Lehrmittel, das dafür eingesetzt werden könnte. Ein entscheidender Punkt für mich ist, dass die Freiheit und Stärkung des Individuums im Mittelpunkt des Aufklärungsunterrichts stehen. Es muss klar sein, dass jeder und jede auch Nein zu Sex sagen darf – und dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn ihn jemand ablehnt.

Also soll man Enthaltsamkeit predigen statt Aufklärung lehren?

Eine Enthaltsamkeit im Sinne, dass man sich seines Wertes bewusst ist, darf man vermitteln. Sex ist kein Sport, es schadet nicht, wenn man abwartet und sich überlegt, mit wem man intim sein wird. Weiter darf man nicht vergessen, dass Sex Leben auslösen kann. Dieser ethischen Verantwortung sollte man sich bewusst sein.

Die Debatte über Abtreibungen ist im Sommer aus den USA auch auf die Schweiz übergeschwappt. Dort hat sie ihren Ursprung bei evangelikalen Christen, die ein faktisches Verbot erwirkten. Wie sehen Sie diese Debatte?

Die Diskussion wird in unserer Gesellschaft nicht reflektiv geführt. Es ist ein ethisches Spannungsfeld: Auf einer Seite steht das Recht auf Selbstbestimmung der Frau, das torpediert wird. Auf der anderen Seite haben wir das Lebensrecht des Kindes. Dieses fängt per Definition mit der Geburt an. Warum aber hat ein ungeborenes Kind in der 39. Schwangerschaftswoche nicht Rechte wie ein Kind, das in der 38. Woche geboren wird?

Im Bundesparlament sind zwei Vorstösse zu Abtreibungen hängig. Ist es also richtig, dass die Diskussion wieder geführt wird?

Ich beobachte, dass die Diskussion über Abtreibung sehr radikal, emotional und verkürzt verläuft. Mein Wunsch wäre, dass sie auf ethischen Überlegungen basiert. Heute ist ein Frauenhasser, wer sich gegen Abtreibungen ausspricht. Und wer abtreibt, ist eine Mörderin. Aber ein eigentlicher Diskurs findet nicht statt. Die Debatte über diese Geschäfte böte die Chance, diesen Diskurs zu führen.

Im Sommer stand die Schule Safenwil in der Kritik, weil evangelikale Christen regelmässig ein Lehrergebet durchgeführt haben. Gehört Religion in die Schule?

Schulen haben politisch und konfessionell neutral zu sein, das ist unumstösslich. Solange dieses Gebet nach innen gerichtet ist und der persönlichen Glaubenspflege dient, ist es aber Sache dieser Lehrpersonen. Es wäre etwas anderes, wenn Druck auf andere Lehrpersonen oder die Schülerinnen und Schüler ausgeübt würde. Es ist mir nicht bekannt, dass es in Safenwil dazu gekommen wäre.

Auch Sie sind Lehrer und religiös. Wie geht das für Sie zusammen?

Professionalität bedeutet, sich seiner eigenen Herkunft bewusst zu sein, zu reflektieren, was in den Unterricht getragen wird, und die persönliche Meinung immer als solche zu deklarieren. Ich unterrichte allerdings seit zwei Jahren nicht, sondern arbeite in der Entwicklung von Lehrmitteln.

An den Aargauer Kantonsschulen läuft derzeit die vom Grossen Rat in Auftrag gegebene Untersuchung zur politischen Neutralität von Lehrpersonen. Braucht es diese?

Nein, auch wenn man selbstverständlich alles und jeden untersuchen kann. Es kostet aber vor allem Geld.

Verteidigt haben Sie dafür die Pädagogische Hochschule der FHNW in Brugg-Windisch, als es im Grossen Rat um deren Image ging. Warum?

Wollen wir mehr Leute dazu bringen, eine Lehrpersonenausbildung zu machen, bringt es nichts, die Pädagogische Hochschule öffentlich an den Pranger zu stellen. Es ist nicht alles perfekt in Brugg-Windisch, aber es ist auch längst nicht so schlecht, wie es dargestellt wird.

Warum wurden Sie Politiker?

Politisch habe ich mich als Jugendlicher Mitte-rechts eingeordnet, vielleicht weil ich vom Land komme. Ich wurde dann 2015, da war ich 24, von der Jungen EVP für die Nationalratsliste angefragt. Ganz unverhofft rückte ich ein halbes Jahr später in den Grossen Rat nach, ohne je auf einer Liste gewesen zu sein.

Wie war das möglich?

Ein Grossrat unserer Fraktion trat zurück und sein Nachfolger erkrankte schwer. Drei weitere auf der Liste waren inzwischen weggezogen, zwei verzichteten, die Liste war damit leer. Die EVP durfte mich dann nachnominieren. Wie die Jungfrau zum Kind kam ich zu meinem Amt.

In der kleinen EVP sind die Chancen für eine politische Karriere bescheiden, haben Sie sich die richtige Partei ausgesucht?

Für mich ist hier der Idealismus ein grosses Thema. Die Diskussionskultur in der EVP schätze ich und vor allem unsere Unabhängigkeit – wir sind keinen Geldgebern verpflichtet. Mittel- oder langfristig würde mich auch ein Exekutivamt reizen. Damit es für den Regierungsrat reicht, braucht es aber vermutlich ein Wunder.

Da hätten Sie, beispielsweise mit der FDP, doch klar die besseren Chancen?

Vermutlich. Aber ich bin sehr dankbar für das, was ich bei der EVP habe. Mit ihr kam ich in den Grossen Rat, damit hätte ich so auch nicht gerechnet. Ich habe darum grosses Vertrauen, dass auch ein Exekutivamt möglich ist, sollte mich mein Weg dort hinführen. Gleiches gilt für den Nationalrat.

Dort ist die EVP Aargau seit den letzten Wahlen mit Lilian Studer vertreten …

… Und sie soll den Sitz bei den Wahlen vom nächsten Jahr verteidigen. Einen zweiten Sitz holen wir kaum, so realistisch bin ich.

Aus eigener Kraft hat die EVP auch den Sitz 2019 nicht geholt, dafür hat sie die BDP gebraucht, die inzwischen mit der CVP fusioniert hat. Wie geht Ihre Partei in diesen Wahlkampf?

Es ist eine Herausforderung. Wir zeigen die hervorragende Arbeit unserer Nationalrätin in Bern auf und dass sie es verdient hat, wiedergewählt zu werden. Unser Budget für den Wahlkampf ist kleiner als jenes anderer Parteien, aber wir können etwas erreichen.

arbeit mit einer anderen Partei geben?

Über Listenverbindungen wurde noch nicht befunden. Aber es gibt Kombinationen, die wir prüfen werden.

Lilian Studer kandidiert auch für den Ständerat. Welche Chance hat sie da?

Ich bin absolut davon überzeugt, dass sie im Aargau die Haltung von deutlich mehr Personen vertritt, als dies die Kandidaturen von SVP oder SP können.

Sollen also die anderen im zweiten Wahlgang auf die Kandidatin der EVP setzen?

Das wäre ein hervorragender Entscheid für den Aargau! Lilian Studer wäre mit ihrer grossen Erfahrung und hervorragenden Vernetzung eine starke Vertretung für den Kanton.

Die EVP ist eine alte Partei, die konstant wenig Wählende überzeugt – bei den Nationalratswahlen 2019 waren es im Aargau 3,6 Prozent. Warum werden es nicht mehr?

Unsere Wählerinnen und Wähler kommen aus einem ähnlichen Milieu, der Glaube spielt bei uns eine Rolle. Hinzu kommt das Vorurteil, dass eine Stimme für eine kleine Partei nichts zählt. Es ist verrückt: Smartvote-Auswertungen zeigen, dass wir für sehr viele Leute jene Partei sind, die sich mit ihrer Einstellung am besten deckt, trotzdem wählen uns dann deutlich weniger. Ohne Vorurteile wären wir bei sieben oder acht Prozent Wähleranteil.

Die CVP hat ihren Namen zu Die Mitte geändert. Um dem Zeitgeist besser zu entsprechen, hat sie das «C» im Namen abgelegt. Gibt es bei der EVP Diskussionen, analog auf das «Evangelische» zu verzichten?

Das Evangelische ist das, was uns zusammenhält, auch wenn wir uns einmal nicht einig sind. Es ist unsere grundsätzliche Orientierung, denn es gibt die Werte vor: Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, Hoffnung.

Zur Person Uriel Seibert Der 31-Jährige rückte 2015 in den Grossen Rat nach und wurde seither zweimal wiedergewählt. Er ist Fraktionspräsident der sechsköpfigen EVP-Fraktion und hat Einsitz in den Kommissionen Aufgabenplanung und Finanzen, sowie Bildung, Kultur und Sport. Seibert ist Oberstufenlehrer, arbeitet derzeit aber in der Lehrmittelentwicklung. Er ist am 6. Juli 1991 geboren, aufgewachsen ist er in Schlossrued. Mit seiner Frau und der gemeinsamen, sieben Monate alten Tochter, wohnt er heute in Schöftland. (eva)

Muss man einer Freikirche angehören, um bei der EVP mitzumachen?

Nein. Etwa 50 Prozent unserer Mitglieder sind in einer Freikirche, andere sind in der reformierten Landeskirche und auch Katholikinnen und Katholiken finden den Weg zu uns. Politisch haben wir mit ihnen keine Differenzen. Diese gibt es aber zwischen der Mitte und der EVP.

Wo sehen Sie den grössten Unterschied?

Wir stehen eher links und sind konservativer als die Mitte. Darum gibt es etliche soziale Katholiken, denen die EVP nähersteht. Ist man in der politischen Mitte und denkt sozial, ist man bei uns sehr gut aufgehoben.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Ich arbeite an meinem zweiten Master, in Fachdidaktik und Geschichtsvermittlung. Diesen schliesse ich demnächst ab. Politisch fühle ich mich wohl im Grossen Rat. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wann man jüngeren Leuten mit neuen Ideen Platz machen sollte.

Ihre Kandidatur 2024 für den Grossen Rat ist also gar nicht sicher?

Ich mache jeweils Mitte Legislatur eine Auslegeordnung: Was ist das Beste für die Partei, für die Familie, für mich. Demnächst werde ich mir also diese Überlegungen wieder machen. In Stein gemeisselt ist noch nichts.

