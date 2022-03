Ukraine-Flüchtlinge: Patrizia Bertschi sagt, Staat muss mehr tun

Montagsinterview «Es sollte Sache des Staates sein, geflüchtete Menschen unterzubringen» - darum ist die Aargauer Asyl-Expertin skeptisch bei der Privat-Lösung Patrizia Bertschi war 15 Jahre lang Präsidentin des Netzwerks Asyl Aargau. Der Ukraine-Krieg erschüttert sie, die Solidarität in der Schweiz freut sie – doch die 67-Jährige sieht primär Bund, Kanton und Gemeinden in der Pflicht. Und sie fordert, dass vorläufig Aufgenommene gleich behandelt werden wie Ukraine-Flüchtlinge. Fabian Hägler 1 Kommentar 21.03.2022, 05.00 Uhr

Patrizia Bertschi, langjährige Präsidentin des Netzwerks Asyl Aargau. Sandra Ardizzone

Patrizia Bertschi hat das Präsidium des Vereins Netzwerk Asyl Aargau im vergangenen Jahr abgegeben, ihr Engagement für geflüchtete Menschen im Kanton hat sich damit aber nicht reduziert. Die AZ trifft Bertschi im «Drehpunkt» in Baden, wo in einer kleinen Brockenstube günstige Kleider und Alltagsgegenstände angeboten werden, wo es eine Lernwerkstatt für Flüchtlinge gibt und wo auch Beratungen für Asylsuchende angeboten werden.

In den letzten Tagen haben sich Hunderte von Aargauerinnen und Aargauern registriert, die privat geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufnehmen wollen. Sind Sie auch bereit dazu?

Patrizia Bertschi: Zunächst möchte ich festhalten, dass auch ich erschüttert bin, dass plötzlich mitten in Europa Krieg herrscht. Den Menschen aus der Ukraine muss schnell und unbürokratisch geholfen werden – vor Ort und in der Schweiz. Nun zur Frage der Unterbringung. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es Sache des Staats sein sollte, geflüchtete Menschen unterzubringen. Die grundlegenden Leistungen wie Unterkunft, Betreuung, Schule und Ausbildung sowie Sozialhilfe muss der Staat erbringen. Die Zivilgesellschaft mit Privatleuten braucht es danach zur Unterstützung der geflüchteten Menschen, wenn es darum geht, Deutsch zu lernen, Kontakte zu ermöglichen oder die Schweiz kennen zu lernen.

Vor einer Woche sagte Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati, es könnten bis zu 20'000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Aargau kommen. Dies könnten Bund, Kanton und Gemeinden in ihren Unterkünften nicht bewältigen.

Wenn Privatpersonen in dieser Situation Hand bieten und geflüchtete Menschen aufnehmen wollen, dann sage ich: warum nicht? Es ist allerdings eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und oft stimmen die Vorstellungen der Gastgeberinnen und Gastgeber nicht mit den Bedürfnissen und Wünschen der geflüchteten Menschen überein. Viele unterschätzen wohl massiv, was es dafür braucht. Es braucht eine Anlaufstelle für die Fragen der Gastgeberinnen und Gastgeber. Zur Zeit des Kosovo-Krieges flüchteten 50'000 Menschen in die Schweiz. Die Schweiz hat das bewältigt.

Was heisst das konkret, welche Schwierigkeiten sehen Sie bei einer privaten Unterbringung?

Der Verein Netzwerk Asyl Aargau versucht regelmässig, jungen geflüchteten Menschen, die zum Beispiel in einer Berufslehre sind, eine private Unterkunft zu vermitteln. Das sind meist Personen, die schon eine gewisse Zeit in der Schweiz sind und auch Deutsch sprechen, deshalb sind die Voraussetzungen relativ gut. Bei den geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist das anders, weil jetzt ein gewisser Zeitdruck besteht und im Voraus nicht genau abgeklärt werden kann, ob die private Unterkunft wirklich geeignet ist. Zudem ist es unklar, wie lange der Aufenthalt dauert. Einige Monate oder gar Jahre?

Vor sieben Jahren besuchte die AZ eine Familie in Sins, die geflüchtete Menschen aus Syrien bei sich aufnahm. Zuvor gab es ausführliche Abklärungen durch die Flüchtlingshilfe, jetzt werden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zum Teil sehr kurzfristig Privaten zugewiesen.

Das kann funktionieren, wenn jemand eine ganze Wohnung oder eine Einliegerwohnung zur Verfügung stellen kann, wenn es Familienangehörige oder Bekannte sind, wenn es eine gemeinsame Sprache gibt. Ganz grundsätzlich kann man das mit einer Wohngemeinschaft vergleichen: In jeder WG braucht es Regeln, die in dieser Situation nicht einfach festzulegen sind. Die eine Seite erwartet Dankbarkeit, die andere Seite ist nicht freiwillig in dieser Situation. Was für mich eine unabdingbare Voraussetzung ist: Die Menschen brauchen genügend Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten.

In den Asylunterkünften von Bund, Kanton und Gemeinden ist das aber nicht immer gegeben. Da übernachten die Menschen oft in grösseren Schlafsälen, die Unterkünfte sind meist alt und der Standard schlechter als in Privatwohnungen.

Blick in ein Viererzimmer in der Asylunterkunft in Unterentfelden. zvg

Das stimmt. Umso mehr muss der Staat seine Anstrengungen verstärken, um geflüchtete Menschen menschenwürdig und angemessen unterzubringen. Vor drei Jahren wurde im Grossen Rat ein Vorstoss für verbindliche Standards bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen deutlich abgelehnt. Aus der Ukraine flüchten vor allem Frauen und Kinder, für solche Gruppen ist eine grosse Asylunterkunft nicht geeignet. Familien sollten nicht oder nur kurzfristig in grossen Unterkünften einquartiert werden. Wer ein Jahr oder länger hier ist, sollte Anrecht auf eine eigene Wohnung oder zumindest ein eigenes Zimmer haben.

Je nach Anzahl der geflüchteten Menschen und Dauer des Krieges müssten auch unterirdische Zivilschutzanlagen belegt werden, heisst es vom Kanton. Halten Sie das für zumutbar?

Längerfristig kann das keine Lösung sein, schon gar nicht für Familien mit Kindern. Für eine gewisse Zeit mag dies gehen. Entscheidend ist hier eine gute Betreuung. Ich erinnere mich ans Jahr 1999, als geflüchtete Menschen aus dem Kosovo in die Schweiz flüchteten und in der geschützten unterirdischen Operationsstelle des Kantonsspitals Baden untergebracht wurden. Sie mussten dies eine gewisse Zeit lang in Kauf nehmen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Was es aus unserer Sicht besonders zu verhindern gilt, ist, dass nun geflüchtete Menschen aus anderen Ländern in diese Unterkünfte umziehen müssen.

Wie war die Situation damals, während des Kosovo-Krieges?

Ich kann mich nicht mehr an sämtliche Details von 1999 erinnern. Menschen aus Kosovo, darunter viele Familien mit Kindern, flüchteten in die Schweiz, da sie hier Verwandte hatten. Für die Kinder wurde kurzfristig eine spezielle Schule eingerichtet. Lehrpersonen aus dem Kosovo und der Schweiz haben die vielen Kinder gemeinsam unterrichtet. Später kamen sie dann in reguläre Klassen. Für den Anfang waren die separaten Klassen eine gute Lösung. Auf die Dauer wäre es nicht gut gewesen.

Tut der Kanton aus Ihrer Sicht genug für die Betreuung der Geflüchteten im Aargau?

Da ist noch Luft nach oben, beim Kanton und bei den Gemeinden. Es braucht mehr ausgebildete Mitarbeitende, sprich Sozialarbeitende, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler. Ganz wichtig sind diese in grösseren Unterkünften. Die Betreuenden sind Anlaufstelle für viele Fragen. Sie müssen deshalb genügend Zeitressourcen und Kompetenzen haben. Es braucht mehr Therapieangebote für Traumatisierte.

Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und Organisationen wie dem Netzwerk Asyl Aargau aus? Und was würden Sie sich wünschen?

Der Kanton und die Gemeinden sind dafür zuständig, dass die geflüchteten Menschen angemessen untergebracht werden, sie müssen für die Auszahlung der Sozialhilfegelder sorgen und für die geflüchteten Menschen zum Beispiel Deutschkurse und Integrationsprogramme bereitstellen. Die Freiwilligenorganisationen ergänzen dies mit dem Engagement von Menschen, welche den Geflüchteten mit ihren Programmen und Aktivitäten die Integration erleichtern und ihnen Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung ermöglichen. Solche freiwilligen Leistungen von Leuten aus der Zivilgesellschaft kann der Kanton oder die Gemeinde nicht erbringen.

Im Aargau stehen fast 400 Hotelbetten für geflüchtete Menschen bereit, dafür werden die Hoteliers mit 70 Franken pro Tag und Person entschädigt. Finden Sie das richtig, oder wo würden Sie die Menschen unterbringen?

Toni Stegemann, Direktor im Hotel Ibis in Neuenhof, bietet Zimmer für ukrainische Flüchtlinge an. Chris Iseli

In der aktuellen Situation müssen alle Möglichkeiten genutzt werden: von den Asylunterkünften über die Privatunterbringung bis zum Hotelzimmer. Ich wünsche mir, dass dies nicht nur in der aktuellen Situation mit der Ukraine gemacht wird, sondern auch künftig bei grösseren Fluchtbewegungen aus anderen Weltregionen. Für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine kommt erstmals der Schutzstatus S zur Anwendung, sie werden ohne Asylverfahren aufgenommen und dürfen sofort arbeiten.

Fordern Sie dies für alle geflüchteten Menschen?

Für Menschen, die in der Schweiz vorläufig aufgenommen werden, gelten schärfere Vorgaben als für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die den Schutzstatus S erhalten. Dabei ist die Situation für beide Gruppen dieselbe: Sie können vorerst nicht in ihre Heimat zurückkehren. Darum haben wir vom Netzwerk Asyl Aargau auch eine Petition mit der Forderung nach einer humanen Aufnahmekultur für alle Schutzsuchenden lanciert. Deshalb sollten auch alle möglichst rasch Zugang zu Sprachkursen und zum Arbeitsmarkt erhalten. Heute ist es so, dass Asylsuchende zuerst drei Monate lang nicht arbeiten dürfen, vorläufig Aufgenommene dürfen in Europa nur mit Bewilligung reisen, die sehr restriktive erteilt wird. Die Menschen aus der Ukraine mit Schutzstatus S können sofort arbeiten und sich frei bewegen. Da braucht es Anpassungen.

SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner sagte kürzlich, Ukrainerinnen und Ukrainer seien echte Kriegsflüchtlinge, sie aufzunehmen sei ein Gebot der Menschlichkeit. Anders sieht er dies bei sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen.

Wer auch immer sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind! Für mich gilt der Grundsatz: Mensch ist Mensch, Flucht ist Flucht. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Die Situation in Syrien ist dieselbe wie in der Ukraine: In beiden Ländern herrscht ein furchtbarer Krieg, wurden Städte zerbombt – warum soll man die Menschen, die aus Syrien flüchten, anders behandeln als jene aus der Ukraine?

SVP-Nationalrätin Martina Bircher forderte gar, man müsse Ausreisepflichtige und Wirtschaftsflüchtlinge nun konsequent in ihre Heimatländer zurückschaffen. Dies sei nötig, um Platz für ankommende Ukrainerinnen und Ukrainer zu schaffen in den Unterkünften.

Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention mit den international anerkannten Fluchtgründen wie zum Beispiel politische Verfolgung, die dazu führen, dass geflüchtete Menschen Asyl erhalten. Wer aus verschiedenen Gründen nicht in sein Land zurückkehren kann, wird vorläufig aufgenommen. Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven oder schlechte Gesundheitsversorgung sind wohl Flucht-, aber keine Asylgründe. Diese Betroffenen erhalten keinen Aufenthaltsstatus. Solange sie bei uns leben, haben sie ein menschenwürdiges Leben verdient.

Wie erklären Sie sich, dass die Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber den geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Schweiz so gross sind, während kaum jemand eine Eritreerin oder einen Afghanen aufnehmen will?

Es ist nachvollziehbar, wenn Schweizerinnen und Schweizer sagen, dass ihnen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine kulturell und geografisch näher sind als jene aus Eritrea oder Afghanistan. Wenn wir dann den Menschen persönlich begegnen, merken wir: Mensch ist Mensch. Die Chancen, sich in der Schweiz zu integrieren, müssen alle erhalten.

Aktion von Netzwerk Asyl vor der Grossratssitzung im September 2020 in der Umwelt Arena Spreitenbach: Aargau soll 500 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. ZVG

Der Regierungsrat hat sehr schnell Bereitschaft gezeigt, 400 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Das ist gut. «500 Menschen für den Aargau» hiess es 2020 in einer Petition in Zusammenhang mit den unmenschlichen Zuständen in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Das sei nicht möglich, meinte der Regierungsrat damals. Solidarität muss über Europa hinausgehen.

Oft ist auch die politische Forderung zu hören, die Schweiz solle vor Ort in den Herkunftsländern helfen, damit weniger geflüchtete Menschen hierherkommen.

Fluchtgründe zu verhindern, ist der beste Ansatz, das unterstütze ich auch. Aber dieses Argument kommt genau von jenen Parteien, die Waffenexporte unterstützen, die Entwicklungshilfe oder andere Bestrebungen für einen fairen Handel und bessere Lebensbedingungen in den Herkunftsländern bekämpfen. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn es um den Rohstoffhandel oder die Konzernverantwortung geht. Und wenn von der EU subventioniertes tiefgefrorenes Gemüse oder Pouletfleisch aus Europa in afrikanischen Ländern billiger ist als einheimische Produkte, dann haben die Bauern dort ganz einfach keine Chance.

Sie sind zwar nicht mehr Präsidentin des Netzwerks Asyl Aargau, aber immer noch sehr aktiv in der Betreuung von Flüchtlingen. Gibt es geflüchtete Menschen, die schon länger hier sind und sich nun an den Privilegien für die Ukrainerinnen und Ukrainer stören?

Unter Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, gibt es eine sehr grosse Solidarität. Alle wissen, dass es viel braucht, alles zurückzulassen, sein Land zu verlassen und nichts mitnehmen zu können. Natürlich stellen jetzt vor allem die vorläufig Aufgenommenen, die schon länger hier sind, einige Fragen. Sie wollen wissen, warum es in ihrem Fall so schwer ist, bei Privatpersonen untergebracht zu werden, warum sie ihre Verwandten in Deutschland nicht besuchen oder ihre gefährdeten Familienangehörigen nicht in die Schweiz holen dürfen. Diese Ungleichbehandlung muss aufgehoben werden.

Ist der Verein Netzwerk Asyl darauf vorbereitet, dass möglicherweise Tausende von Ukrainerinnen und Ukrainer in den nächsten Wochen in den Aargau kommen und Angebote nutzen möchten?

Wir haben bei den grossen Fluchtbewegungen im Jahr 2015 Angebote aus- und neue aufgebaut, weitere Freiwilligenorganisationen haben sich gebildet. Gemeinsam werden wir es auch 2022 schaffen, für die da zu sein, die es möchten. Wir sind davon überzeugt, dass sich auch wieder mehr Menschen freiwillig engagieren.

Wünschen Sie sich mehr finanzielle Unterstützung durch den Kanton?

Auch wir brauchen für unsere Projekte und Aktivitäten Geld. Wichtig ist für uns, dass wir die Projekte und Angebote so durchführen können, wie wir es für richtig halten. Wenn der Kanton zum Beispiel ein Projekt finanzieren und festlegen würde, dass dieses für Ausreisepflichtige nicht zugänglich ist, wäre das nicht in unserem Sinn.

