VCS Aargau: Jürg Caflisch über Tempo 30, Stau und Velos

Interview Der abtretende VCS-Präsident und sein radikales Rezept: «Ich würde die Autofahrer einfach im Stau stehen lassen» Jürg Caflisch präsidierte zehn Jahre lang den VCS Aargau. Im Interview sagt er, warum er gegen Strassenausbauten ist, unter welchen Bedingungen er sich eine Velopauschale von 20 Franken vorstellen könnte und weshalb Elektroautos die Mobilitätsprobleme der Zukunft nicht lösen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Jürg Caflisch beim Fototermin am Schulhausplatz in Baden: «Dass nach Investitionen von 100 Millionen Franken der Fuss- und Veloverkehr untendurch muss, ist bezeichnend.» Alex Spichale

Nach zehn Jahren hat Jürg Caflisch vergangene Woche das Präsidiums des VCS Aargau abgegeben. Ersetzt wird er durch ein Co-Präsidium mit Jacqueline von Arx, Projektleiterin im Naturama, und Grünen-Grossrat Maurus Kaufmann. Caflisch sagt, das Duo brauche keine Ratschläge von ihm – die zahlreichen Akten aus Einspracheverhandlungen, Verkehrsgutachten und Lärmmessungen behält Caflisch aber.

Wir treffen uns am Schulhausplatz Baden, die Kreuzung wurde für 100 Millionen umgebaut. Hat sich der Umbau gelohnt?

Jürg Caflisch: Nein, aus meiner Sicht nicht, der Umbau war sehr teuer und hat wenig gebracht. Dass nach Investitionen von 100 Millionen Franken der Fuss- und Veloverkehr im wahrsten Sinne des Wortes untendurch muss, also unter dem Platz geführt wird, während oben die Autos möglichst ungestört verkehren sollen, ist bezeichnend. Die Summe, die in den Umbau des Schulhausplatzes gesteckt wurde, hätte für andere Projekte zugunsten von Fussgängern, Velofahrerinnen oder des öffentlichen Verkehrs besser eingesetzt werden können.

Für die Pendler wird derzeit die Limmattalbahn bis Killwangen gebaut, später soll sie bis nach Baden führen. Doch es gibt in Neuenhof und Wettingen heftigen Widerstand – warum sind die Leute gegen ein neues Tram?

Ich hatte mehrfach Kontakt mit Gegnern der Limmattalbahn, ganz klar wird mir der Grund der Opposition aber nicht. Es gibt Leute, die grundsätzlich gegen diese neue Bahn sind, dann gibt es andere Kritiker, die sich an der Linienführung stören. Aus meiner Sicht wäre es aber absurd, wenn die Limmattalbahn in Killwangen enden würde, denn sie hat das Potenzial, die Strassen in der Region massiv zu entlasten und auch viele Busfahrten zu ersetzen.

Zur Person Alex Spichale Jürg Caflisch Der 60-Jährige war zehn Jahre lang Präsident des VCS Aargau und hat das Präsidium des Verbandes letzte Woche abgegeben. Jürg Caflisch ist seit mehr als 40 Jahren SP-Mitglied und sass für seine Partei mehrere Jahre im Badener Einwohnerrat und im Aargauer Grossen Rat. Dort hat er sich einen Namen gemacht als kompetenter und engagierter Verkehrspolitiker. 2015 kandidierte Caflisch für den Badener Stadtrat, verpasste die Wahl aber. Beruflich ist er als Leiter Berufsbeistandschaft der Gemeinde Dübendorf ZH tätig. Caflisch lebt mit seiner Partnerin in Baden.

Derzeit wird auch die Umfahrung Mellingen gebaut. Dagegen hat sich der VCS jahrelang gewehrt – mit welchem Gefühl betrachten Sie heute diese Baustelle?

Mit gemischten Gefühlen – wir haben zwar Verbesserungen am Projekt erreicht, aber der Landverbrauch für die neuen Strassen ist immer noch riesig. Und wir mussten immer wieder für unsere Anliegen kämpfen, so wollte Mellingen auch mit der Umfahrung noch 9000 Autos pro Tag durch die Stadt fahren lassen. Hier hat uns Verkehrsdirektor Stephan Attiger geholfen, dass die Zahl jetzt deutlich tiefer liegt.

Nur ein paar hundert Meter von hier entfernt steht der erste fixe Rotlicht- und Geschwindigkeitsblitzer im Aargau. Wurden Sie dort schon mal geblitzt?

Nein, ich habe kein eigenes Auto, sondern bin nur ab und zu mit einem Mobility-Auto unterwegs, und dann halte ich mich an die Verkehrsregeln. Ich finde die Diskussion um den Blitzer ziemlich eigenartig, schliesslich muss man sich nicht nur auf der Strasse an Regeln halten.

Gegner im bürgerlichen Lager sagen, es gehe nicht um Verkehrssicherheit, sondern um die Einnahmen des Blitzers. Die links-grüne Stadtregierung habe diesen aufgestellt, um Geld zu machen.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gegner des Blitzers mit ihren Vorstössen primär provozieren wollen, schliesslich gibt es einen Gerichtsentscheid, der die Anlage erlaubt. Wer nicht bei Rot über die Kreuzung fährt und sich an die Tempolimite hält, wird nicht geblitzt – wo ist hier das Problem?

In Aarau wollen Stadt und Kanton auf der Bahnhofstrasse Tempo 30 einführen. Doch es gibt politische Vorstösse dagegen.

Die Aufwertung und Beruhigung von Ortszentren ist nur mit einer Temporeduktion möglich. Zudem wird mit Tempo 30 der Lärm massiv reduziert, was teure Lärmschutzwände, Flüsterbelag oder neue Fenster überflüssig macht. Das verlangt die Lärmschutzverordnung des Bundes, daran kann auch ein Vorstoss im Grossen Rat nichts ändern. Zudem gibt es auch Gemeinden wie Birmenstorf oder Frick mit bürgerlicher Mehrheit die ihr Dorfzentrum beruhigen und attraktiv gestalten wollen. Von mir aus gesehen hat Verkehrsberuhigung nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand und Lebensqualität.

Verkehrsberuhigung, wie die Pläne für Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse, haben für Jürg Caflisch nichts mit Parteipolitik zu tun. Nadja Rohner

Es gibt auch Befürchtungen, Tempo 30 könnte zu Problemen mit dem Busfahrplan führen.

Dass ein Bus wegen Tempo 30 den Fahrplan nicht einhalten kann, kann in grösseren Städten wie Zürich oder Basel vorkommen, in Aargauer Städten sehe ich dieses Problem nicht.

Anwohner in Aarau wehren sich mit Einsprachen gegen Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse. Sonst ist es oft der VCS, der mit Einsprachen ein Bauprojekt verzögert.

Wenn das Gesetz ein Rechtsmittel bei einem Projekt vorsieht, ist es absolut legitim, dieses auch zu nutzen. Das ist ein normaler Vorgang, wenn sich die beiden Parteien nicht einigen können, muss am Ende das Gericht aufgrund der geltenden Gesetze entscheiden. Das Umweltschutzgesetz gibt den Verbänden ein Beschwerderecht, andererseits dürfen auch betroffene Anwohner eine Einsprache einreichen – und das ist auch richtig so.

Dennoch verzögert sich die Einführung von Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse in Aarau durch die Einsprachen – ärgert Sie das nicht?

Natürlich ist es unschön, dass es nun länger dauert, bis dieses Projekt umgesetzt werden kann. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Einsprachen der Anwohner vor Gericht standhalten. Zudem habe ich den Eindruck, dass auch viele Autofahrer merken, dass sich die Lebensqualität in der Stadt deutlich erhöht, wenn die Tempolimite sinkt.

Oft vertraten Sie in den letzten Jahren die Seite der Einsprecher. Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass manche den VCS als Verhinderungsclub der Schweiz bezeichnen?

Damit kann ich gar nichts anfangen, und der Vorwurf ist auch sachlich falsch. Der VCS führt keine Beschwerdeverfahren zum Spass, oder um ein Projekt grundsätzlich zu verhindern. Wir legen Rechtsmittel ein, wenn wir der Ansicht sind, dass das Gesetz verletzt wird. Und in den letzten Jahren haben wir alle diese Verfahren gewonnen, die vor Gericht endeten, also waren unsere Einsprachen oder Beschwerden gerechtfertigt.

Morgens und abends steht man auch in Baden und Brugg oft im Stau, dies will der Kanton mit dem regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau beheben.

Heute heisst es regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau, zu Beginn war von Oase die Rede. Das war die Abkürzung für Ostaargauer Strassenentwicklung – also ein Projekt, das rein auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet war. Unter dem damaligen Verkehrsdirektor Peter Beyeler war noch ein milliardenteurer Baldeggtunnel geplant. Sein Nachfolger Stephan Attiger hat immerhin erkannt, dass dieses Projekt völlig quer in der Landschaft stand und aus der Zeit gefallen war.

Geplant sind allerdings nicht nur Strassenausbauten, sondern auch Veloschnellrouten und ÖV-Massnahmen. Warum ist der VCS trotzdem dagegen?

Inzwischen sind Elemente für den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr dazugekommen, das stimmt: Aber wir erkennen noch keinen grundsätzlichen Wandel weg vom Auto. Der wäre aber nötig und der Kanton sieht in seinem Mobilitätskonzept auch vor, dass es weniger Autoverkehr und mehr Velo- und Zugfahrten geben soll.

Aber auch Sie müssen anerkennen, dass es lange Staus gibt, dass die Züge und Busse oft überfüllt sind. Wie wollen denn Sie das Verkehrsproblem im Ostaargau lösen?

Wir verfolgen den Ansatz, zuerst einmal die Elemente aus dem regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau zu realisieren, die eine Verbesserung für Fussgänger, Velofahrerinnen und ÖV-Passagiere bringen. Es gibt keinen Grund, warum man eine Veloschnellroute oder eine neue Buslinie nicht separat umsetzen kann, sondern mit Strassenausbauten kombinieren muss.

Sie würden also den Autofahrer in Baden oder Brugg im täglichen Stau stehen lassen? Und ihn damit zwingen, den Zeitverlust hinzunehmen, oder auf den öffentlichen Verkehr umsteigen?

Ja, genau das würde ich vorschlagen. Wir bauen heute die Verkehrsinfrastruktur für drei oder vier Stunden, für die Stauzeiten von 7 bis 9 Uhr morgens und von 17 bis 19 Uhr abends. Zu diesen Zeiten sind aber nicht nur die Strassen, sondern auch die Züge voll, sie werden auf dem Weg nach Zürich nicht immer einen Sitzplatz haben. Dafür kann es ebenso wenig eine Garantie geben, wie für den Autofahrer, dass er staufrei zu Stosszeiten ans Ziel kommt. Wir müssen davon wegkommen, alles auf die Spitzenzeiten auszurichten.

Warum sollten wir das nicht tun, die Staatskassen sind so voll wie noch selten, wir könnten uns die Ausbauten sicher leisten?

Vielleicht wäre dies tatsächlich finanzierbar, aber der Landverbrauch, der Verlust an Lebensräumen für Pflanzen und Tiere und die Umweltbelastung ist viel zu gross. In den letzten 50 Jahren wurden überall, wo es Staus gab, die Strassen ausgebaut. Das ist ganz einfach keine zukunftsfähige Strategie, wir müssen wegkommen davon, mit einem 1,5 Tonnen schweren Fahrzeug durchschnittlich 1,1 Person von A nach B zu bewegen.

Der Kanton Aargau hat eine Strassenkasse, die aus der Motorfahrzeugabgabe gespiesen wird. Das Geld für Strassenbauten und Unterhalt ist also vorhanden und kommt aus einer zweckgebundenen Kasse – was ist falsch daran?

Im Schnitt stehen pro Jahr rund 250 Millionen Franken für den Strassenbau zur Verfügung, der ÖV-Fonds umfasst nur knapp 20 Millionen Franken – das ist ein massives Ungleichgewicht. Wir haben ein Klimaproblem, der Verkehr verursacht rund einen Drittel des CO 2 -Ausstosses. Vor diesem Hintergrund ist dieses Verhältnis der Gelder für motorisierten Individualverkehr und öffentlichen Verkehr völlig falsch. Man müsste vielmehr Geld aus der Strassenkasse für den Ausbau und die Verbilligung des ÖV einsetzen.

Bürgerliche Verkehrspolitiker entgegnen, der Autofahrer zahle den Strassenbau selber, während Velofahrer keine Abgabe leisten.

Das stimmt nicht, wenn man die ganzen externen Kosten des motorisierten Individualverkehrs anschaut, dann sind diese mit Mineralölsteuer oder Motorfahrzeugabgabe bei weitem nicht gedeckt. Jährlich fallen Kosten von rund 12 Milliarden Franken für Gesundheits- und Umweltschäden an, die nicht durch die Autofahrer gedeckt werden, die sie verursachen.

Wenn wir beim Thema Velo sind: SVP-Nationalrat und Transportunternehmer Benjamin Giezendanner forderte kürzlich eine Velopauschale von 20 Franken pro Jahr – was sagen Sie dazu?

Wenn man dieses Geld zweckgebunden für Projekte einsetzen würde, die Velofahrern helfen, zum Beispiel für Vortritts-Signalisation oder neue Velorouten, dann wäre ich nicht gegen eine solche Pauschale. Ich bin oft mit dem Velo unterwegs und erlebe immer wieder heikle Situationen. So gibt es zum Beispiel den Fall, dass ein Veloweg neben einem Fussgängerstreifen eine Strasse quert, die Fussgänger haben Vortritt gegenüber dem Autoverkehr, die Velofahrer hingegen nicht.

Immer am letzten Freitag im Monat gehen in Zürich Velofahrende auf die Strasse: Jürg Caflisch findet diese Form vorn Protest nötig, um die Verkehrspolitiker aufzurütteln. Walter Bieri / Keystone

Autofahrer und bürgerliche Verkehrspolitiker kritisieren regelmässig die Critical Mass, die grosse Veloparade in Zürich. Ist es wirklich clever, jeden letzten Freitag im Monat praktisch den Feierabendverkehr in der Stadt lahmzulegen?

Das ist eine Form von Protest und zivilem Ungehorsam, die aus meiner Sicht nötig ist, um die Verkehrspolitiker und die Öffentlichkeit aufzurütteln und für die Anliegen der Velofahrer zu sensibilisieren. Wenn ich in Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam schaue, wo das Velo durchwegs bevorzugt wird, sind wir in der Schweiz weit davon entfernt.

Sie wohnen in Baden, für Leute in der Stadt ist ein Auto vielleicht nicht nötig. Aber was sagen Sie dem Handwerker, der auf dem Land wohnt und zur Arbeit fahren muss?

Es gibt sicher Leute, die auf dem Land wohnen und auf das Auto angewiesen sind. Aber in den meisten Fällen ist es nicht nötig, mit dem Auto bis in die Ballungszentren zu fahren. Der öffentliche Verkehr ist bei uns auch auf dem Land so gut ausgebaut, dass man allenfalls bis zum nächsten ÖV-Umsteigeort fahren kann.

Sie haben auch schon gefordert, den Pendlerabzug bei den Steuern abzuschaffen, damit die Leute vermehrt dort wohnen, wo sie arbeiten. Nur sind Wohnungen in Baden, Aarau oder anderen Städten, wo die Arbeitsplätze sind, kaum bezahlbar.

Das stimmt, aber der Pendlerabzug ist trotzdem ein falscher Anreiz. Man müsste viel höhere Abzüge für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs machen dürfen, statt für die Nutzung des eigenen Autos. Und wenn man den Autoverkehr im Aargau konsequent reduzieren will, dann muss man auch Busse oder Züge in den Regionen finanzieren, die zurzeit in den Randzeiten schlecht ausgelastet sind.

Derzeit ist viel von der Umstellung auf E-Mobilität die Rede – wenn alle Autos elektrisch angetrieben wären, dann wären Abgase und Lärm ja kein Problem mehr?

Das stimmt zwar, aber die Herstellung der E-Autos und der Batterien ist sehr energie-intensiv. Zudem stellt sich dann die Frage, woher der Strom kommt, mit dem die Autos angetrieben werden. Aus meiner Sicht kann es auch nicht die Lösung sein, dass der Individualverkehr unvermindert wächst und einfach elektrisch wird. Am Flächenproblem ändert sich nichts.

Während dem Corona-Lockdown ging der Verkehr massiv zurück, jetzt gibt es fast täglich wieder Staus auf den Autobahnen. Der Bundesrat hat das Projekt für den 6-Spur-Ausbau der A1 aufgelegt – wird der VCS das bekämpfen?

Für mich ist ein solcher Ausbau ein absolutes No-Go, denn der Flächenverbrauch für Strassen ist enorm. Aber die Auflage beginnt ja erst, wir werden das Projekt sicher genau anschauen und dann Stellung nehmen dazu. Ich bin seit Donnerstag nicht mehr VCS-Präsident, aber ich gehe sehr davon aus, dass auch das neue Präsidium gegen diesen Ausbau sein wird.

