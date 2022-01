Impfzentrum-Leiterin über Fake News, Impfschäden und Omikron

Montagsinterview «Das Risiko für ungünstige Mutationen steigt»: Chefin der KSA-Impfzentren über Omikron, Impfschäden und die Impfung ihrer Tochter Barbara Jakopp leitet die beiden Impfzentren des Kantonsspitals Aarau. Im letzten Jahr hat sie zig Fragen zum Thema beantwortet und immer wieder Falschaussagen richtiggestellt. Trotzdem blieb die Impfquote tief und die Skepsis gross. Wird am Schluss gar nicht die Impfung, sondern die Durchseuchung die Pandemie beenden? Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass die Covid-Impfung am Kantonsspital Aarau (KSA) in einem Zelt stattfindet, gab zu reden. Das hat Barbara Jakopp, die Leiterin der inzwischen zwei Impfzentren auf dem Areal, überrascht. Sie habe einige Rückmeldungen erhalten, dass das Zelt des KSA nicht würdig sei, erzählt sie. Sie selbst ist ein grosser Fan des Zeltes, weil es zweckdienlich, kostengünstig und maximal flexibel ist. Und Flexibilität braucht es, das hat das erste Impfjahr deutlich gezeigt.

Barbara Jakopp überrascht die tiefe Impfquote. Sie sagt: «Ich habe mehr Solidarität erwartet.» Fabio Baranzini

Am 19. Dezember 2020 hat Swissmedic den Covid-Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Schweiz zugelassen. Was ist Ihre Erinnerung an diesen Tag?

Barbara Jakopp: Ich habe mich natürlich über die Nachricht gefreut. Ich erinnere mich aber vor allem an jenen Tag, als mein Chef, Christoph Fux, zu mir kam und sagte: «Wir machen ein Impfzen­trum auf Platz, willst du die Leitung übernehmen?»

Haben Sie sofort zugesagt?

Ja. Natürlich habe ich es am Abend noch mit meinem Mann besprochen, was es organisatorisch für die Familie heisst, wenn ich diese Aufgabe übernehme. Das ganze Ausmass kannten wir damals nicht. Aber wir fanden beide: «Doch, das ist eine tolle Aufgabe.» Dann ging es los.

Am Anfang war die Nachfrage riesig, viele Leute sehnten sich nach dem Piks. Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist die Impfquote in der Schweiz aber nach wie vor tief. Haben Sie das erwartet?

Nein. In diesem Ausmass nicht. Ich dachte, dass wir mehr Leute mit Information und konstruktiven Gesprächen von der Impfung überzeugen können. Und ich habe mehr Solidarität erwartet.

Wurde zu wenig oder das Falsche gemacht?

Nein. Es wurde von Anfang an klar kommuniziert. Es wurde über die Impfstoffe, deren Wirkungen und Nebenwirkungen informiert und die Sicherheit der Impfung mit Daten von Hunderttausenden Geimpften belegt. Es wurde immer wieder betont, die Impfung sei sicher und der Ausweg aus der Pandemie. Offensichtlich konnten wir fast einen Viertel der impfberechtigten Bevölkerung nicht erreichen.

Liegt es daran, dass es mRNA-Impfstoffe sind?

Ich glaube, die Leute hat vor allem abgeschreckt, wie rasch die Impfstoffe entwickelt worden sind. Aber dafür gibt es eine einfache Erklärung: Es wurden weltweit alle Ressourcen in die Entwicklung eines Covid-Impfstoffes gesteckt, und die mRNA-Technologie wird bereits seit 20 Jahren erforscht. Die in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe haben auch sämtliche für eine Zulassung notwendigen Schritte durchlaufen. Darum stehe ich voll und ganz hinter dieser Impfung.

Barbara Jakopp Fabio Baranzini Die 42-Jährige ist Oberärztin mbF am Kantonsspital Aarau (KSA). Ihre Fachgebiete sind die Infektiologie und Infektionsprävention sowie die Allgemeine Innere und Notfallmedizin. Seit einem Jahr leitet Barbara Jakopp die beiden Covid-Impfzentren. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Region Aarau.

Sie und Ihr Team haben zig Anfragen zur Impfung beantwortet. Das ist wahnsinnig aufwendig. Lohnt sich der Aufwand?

Ja. Ich habe im letzten Jahr gemerkt: Die Menschen wollen aufgeklärt werden. Sie wollen Informationen. Und viele haben Mühe damit, sich etwas vorschreiben zu lassen und staatlichen Empfehlungen zu vertrauen.

Ist es nicht frustrierend, wenn sich jemand am Schluss trotzdem nicht impfen lässt?

Nein. Mir ist wichtig, dass sich die Leute informiert für oder gegen eine Impfung entscheiden. Der Austausch mit jenen Leuten, die mich gefragt haben, war wirklich konstruktiv. Ich weiss auch, dass sich ein grosser Teil von ihnen danach hat impfen lassen.

Wie lange wird uns diese Pandemie noch beschäftigen?

Am Anfang haben wir in 3-Monats-Schritten geplant. Jetzt dauert die Pandemie dann bald zwei Jahre. Im Moment müssen wir schauen, wie die Welt beziehungsweise die Schweiz auf die Omikron-Variante reagiert. Die Daten sind insofern vielversprechend, als dass es seltener schwere Verläufe gibt. Weil die Fallzahlen aber so hoch sind, kann Omikron nichtsdestotrotz zu einer grossen Belastung des Gesundheitssystems führen. Was genau das heisst, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Lässt sich die Pandemie wegimpfen?

Ich bin überzeugt, dass die Impfung der Weg aus der Pandemie ist. Aber die Pandemiesituation wird sich wohl anders lösen, weil wir in der Schweiz immer noch so viele Ungeimpfte und Impfunwillige haben.

Sie meinen: Durchseuchung?

Mit der Omikron-Variante kommt es bereits jetzt zu sehr vielen Ansteckungen. Vor allem Personen, die nicht geimpft sind oder noch keine Auffrischimpfung haben, werden sich anstecken. Danach stellt sich die Frage: Reicht das als Schutz oder braucht es trotzdem wieder eine Impfung, weil die nächste Mutation kommt?

Begünstigt die aktuelle Situation Mutationen?

Ja. Das Virus zirkuliert, vor allem unter Ungeimpften. Damit steigt das Risiko für ungünstige Mutationen.

Auch Geimpfte stecken sich an.

Das stimmt. Aber das Gerücht, dass Mutationen durch Geimpfte entstehen, stimmt nicht. Unter Geimpften zirkuliert das Virus weniger, es ist kontrollierter.

Es ist also falsch, wenn man sich vorstellt, dass das Virus auf eine geimpfte Person trifft und sich dann anpasst, um den Impfschutz zu umgehen?

Ja, das stimmt nicht. Eine geimpfte Person hat durch die Impfung bereits Antikörper und das Virus kann sich nicht frei entfalten.

Barbara Jakopp wird ihre 6-jährige Tochter impfen lassen, will die Impfung aber vorher mit ihr besprechen. Fabio Baranzini

Unter den Ungeimpften sind auch viele Kinder. 5- bis 11-Jährige werden erst seit diesem Jahr geimpft. Soll man Kinder impfen, nur damit sie die Erwachsenen nicht anstecken?

Für mich spielen bei dieser Frage auch bei Kindern die psychosozialen Faktoren eine Rolle. Kinder leiden genauso unter der Pandemie wie Erwachsene. Auch sie mussten ihre sozialen Kontakte einschränken oder sind immer mal wieder in Quarantäne. Man darf auch nicht vergessen, dass es einige Kinder gibt, die etwas tun möchten, um die Pandemie zu bekämpfen. Für all diese Kinder ist die Impfung eine gute Sache.

Sie haben zwei Kinder. Werden Sie diese impfen lassen?

Meine Kinder sind sechs Jahre und knapp drei Jahre alt. Wir möchten unsere Kinder impfen lassen. Beim Kleinen ist das aufgrund seines Alters nicht möglich, aber die Grosse lassen wir impfen. Es ist uns aber wichtig, das mit ihr zu besprechen. Die Impfung ist freiwillig, und das gilt auch für Kinder.

Wie bespricht man mit einer 6-Jährigen die Impfung? In diesem Alter kann ein Kind Nutzen und Risiken noch nicht abwägen.

In solchen Gesprächen ist es wichtig, an ihre Lebensrealität anzuknüpfen. Bei Kindern spielt sicher das Argument eine Rolle, dass mit der Impfung das Grosi oder der Grosspapi geschützt werden. Wir haben die Grosseltern in den letzten Jahren weniger besucht, vor allem dann, wenn die Kinder Erkältungssymptome hatten. Wir haben die Grosseltern auch nicht in die Kinderbetreuung einbezogen oder haben vorgängig Schnelltests gemacht. Dieses Prozedere kennen unsere Kinder und das hat – nebst der Zeit in Quarantäne – in den letzten zwei Jahren auch ihren Alltag beeinträchtigt.

Wie haben Sie sich als Familie organisiert?

Es geht uns wie allen Familien mit kleinen Kindern. Es ist eine organisatorische Herausforderung, dass man seine Arbeit und die Kinderbetreuung unter einen Hut bringt – und trotzdem irgendwann auch noch schlafen kann.

Wie haben Sie das geschafft?

Mein Mann und ich haben uns bei der Kinderbetreuung abgewechselt. Während der Quarantäne hat einer von uns sehr früh mit der Arbeit begonnen und der andere hat dann bis spät gearbeitet.

Können Sie privat noch jemanden treffen, ohne dass sich alles um Corona dreht?

Jene, die sich schon immer für meinen Beruf oder die Medizin interessiert haben, fragen jetzt natürlich auch. Das stört mich aber überhaupt nicht. Es ist schön, wenn ich Fragen beantworten oder einen Input geben kann.

Beim Thema Impfung sind die Fronten verhärtet. Politikerinnen oder Virologen werden teilweise massiv bedroht. Kennen Sie das?

Zum Glück nicht. Ich habe nie eine Drohung oder Beleidigung erhalten, ich wurde auch nie diffamiert oder angefeindet aufgrund meiner Aufgabe. Dafür bin ich sehr dankbar – vor allem weil ich weiss, dass es solche Vorkommnisse gab.

Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, bevor Sie sich entschieden haben, die Leitung der Impfzentren zu übernehmen?

Am Anfang nicht. Diese Gedanken habe ich mir erst gemacht, als sich die Fronten zwischen den Lagern verhärtet haben. Da habe ich mich schon gefragt, was das für uns als Familie oder für unsere Kinder heisst, wenn ich mich exponiere. Aber es kam zum Glück nie so weit, dass wir hätten Massnahmen ergreifen müssen.

Hätten Sie sich in letzter Konsequenz einfach zurückgezogen und nicht mehr öffentlich geäussert?

Die Position bringt es mit sich, dass man sich exponiert. Ich bin fürs Impfen. Ich hätte deshalb Mühe gehabt, mich nicht mehr für die Impfung starkzumachen. Aber natürlich müsste man das dann situativ anschauen – vor allem, wenn die Familie hineingezogen würde.

Das Internet ist voll mit Aussagen von Leuten, die behaupten, in den Spitälern würden zahlreiche Leute wegen Impfschäden behandelt.

Solche Aussagen sind ganz klar falsch. Es gibt keine Belege dafür. Wir haben alle Nebenwirkungen Swissmedic gemeldet. Swissmedic hat auch alle Todesfälle untersucht, bei denen es eine zeitliche Nähe zur Impfung gab. Bis jetzt konnte kein Nachweis für einen Impfschaden erbracht werden. Gäbe es einen solchen Nachweis, müsste das klar kommuniziert werden.

Trotzdem sind die Impfzentren auf medizinische Notfälle vorbereitet.

Das müssen sie. Bei uns ist immer mindestens ein Arzt vor Ort, der auch die Aufsicht hat. Wenn es eine Reanimation braucht, unterstützt uns die Anästhesie des KSA bei der Versorgung des Patienten. Zum Glück sind Notfallsituationen aber sehr, sehr selten.

Aber es gab Situationen, in denen jemand wiederbelebt werden musste?

Ja. Wir hatten bisher ein solches Ereignis. Wichtig ist aber: Das ist vor der Impfung passiert.

Wie kann das sein?

Es ist die statistische Wahrscheinlichkeit. Wir haben am KSA bis jetzt rund 300'000 Impfdosen verimpft, viele davon an alte und kranke Menschen. In diesem Jahr sind sehr viele Menschen im Impfzentrum ein- und ausgegangen. Es kann deshalb vorkommen, dass eine medizinische Notfallsituation genau dann eintritt, wenn sich eine Person gerade im Impfzentrum befindet. Das kann ein epileptischer Anfall oder ein Herz-Kreislauf-Ereignis sein.

Aktuell unterstützt die Armee den Kanton Aargau beim Impfen. Barbara Jakopp (ganz rechts) ist froh um die Hilfe. Dominic Kobelt

Haben Sie es nie bereut, dass Sie die Leitung der Impfzentren übernommen haben?

Nein. Es ist eine sehr spannende und erfüllende Aufgabe. Wir haben im KSA in Zusammenarbeit mit dem Kanton innert weniger Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 2020 ein grosses Impfzentrum samt Prozessen und Logistik auf die Beine gestellt, und diese Weihnachten haben wir dies mit einem zweiten Impfzentrum wiederholt. Darauf sind wir stolz und es zeigt die Leistungsfähigkeit des KSA und dass es seine Rolle als grösstes Zentrumsspital im Kanton wahrnimmt. Voraussetzung dafür sind ein tolles Team, das mich unterstützt und auf das ich mich verlassen kann, sowie eine gute Zusammenarbeit mit dem Kanton. Beides haben wir, und dafür bin ich sehr dankbar.

Gerade das Team ist doch aber sehr unbeständig mit Freiwilligen, Zivilschützern und im Moment Soldaten, welche die Impfkampagne unterstützen.

Das stimmt. Wir haben einen konstanten Wechsel. Über die Festtage haben wir ein zweites Impfzentrum aufgebaut, damit wir pro Woche 10'000 Impfdosen mehr verimpfen können. Inzwischen arbeiten an den beiden Impfzentren mehr als 200 Mitarbeitende. Dabei gibt es ein Kernteam, das sich regelmässig trifft und abspricht. Das klappt hervorragend. Wir haben auch nach wie vor sehr viele Freiwillige, darunter viele pensionierte KSA-Mitarbeitende, die seit dem Anfang dabei sind.

Trotzdem braucht es die Armee.

Genau. Wir haben zwar nach wie vor sehr viele Freiwillige. Aber wir wollten innert kurzer Zeit das Angebot erweitern, damit in Anbetracht der Situation möglichst schnell alle eine Auffrischimpfung erhalten können, die das wollen. Das hätten wir ohne Armee nicht geschafft.

Im Herbst war Flaute. Es liessen sich kaum noch Leute impfen. Hat das auch die Stimmung im Team gedämpft?

Es war sicher die schwierigste Zeit. Damals liessen sich viele Leute impfen, die sich gezwungen fühlten, weil sie einen Impfnachweis brauchten, um zu reisen. Viele von ihnen waren darüber ungehalten. Ich fand es schade, dass sie ihre Unzufriedenheit über die Situation an den Mitarbeitenden in den Impfzentren ausgelassen haben, die seit einem Jahr versuchen, ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen.

Macht man da einfach möglichst rasch vorwärts oder lässt man sich auf Diskussionen ein?

Wenn nötig, hat man sich schon Zeit genommen. Aber vielfach wollten die Leute das gar nicht. Mit den Auffrischimpfungen hat sich das auch wieder verändert. Jetzt freuen sich die Leute wieder und sind dankbar.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen