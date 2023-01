Der Bio-Papst Urs Niggli erklärt, weshalb Veganer ihn nicht mögen

Montagsinterview Biopionier Urs Niggli: «Eingefleischte Veganer sehen nur ihre Lösung als richtigen Weg» Er hat die Forschung der Biolandwirtschaft massgeblich geprägt: Der Fricktaler Urs Niggli war Direktor des FiBL. Der Experte erklärt, wieso viele Bio-Aficionados ihn als Verräter betrachten, wie der Konkurs der Müller Reformhäuser zu deuten ist und weshalb er vegan gut findet – auch wenn Veganer ihn nicht immer mögen. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Urs Niggli arbeitet in Aarau, als Präsident des von ihm gegründeten Instituts für Agrarökologie «Agroecology Science». Bild: Mathias Förster

«Biopapst», «Biopionier» ... Egal, welche Superlative man wählt, um die Karriere von Urs Niggli zu beschreiben, sie treffen alle zu. Der Aargauer hat 30 Jahre lang das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FibL) geleitet und es zu einem weltweit anerkannten Leuchtturm gemacht. Und damit auch das Fricktal, wo er das Forschungsinstitut verlagerte.

Feierte er noch vor Corona den steigenden Anteil von Bioprodukten auf den Tellern der Schweizer, so steht er vor der Feststellung, dass der Markt stagniert – in Europa gar abnimmt. Und angesichts der Befürchtungen zur Ernährungssicherheit wird Bio gar immer offensiver angegriffen, wie etwa von Syngenta-CEO Erik Fyrwald. Jüngst sorgte auch der Konkurs der Müller Reformhäuser für Entsetzen.

Der Konkurs der Bio-Reformhäuser war ein Schock. Kann man es aber nicht auch als eine positive Entwicklung deuten?

Es zeigt einfach, dass sich der Biokonsum verlagert: von sehr teuren zu mittelteuren oder gar Discountangeboten. Insofern könnte man es als positive Entwicklung bezeichnen, dass Bio für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich wird. Andererseits bedienten Reformhäuser ein qualitativ hochwertiges Segment. Viele ihrer Spezialprodukte waren beim Discounter oder bei Grossverteilern kaum vertreten. Diese können nicht die ganze Breite der Spezialitäten anbieten. In dieser Hinsicht ist es auch ein Verlust.

Zur Person Urs Niggli Prof. Dr. Dr. Urs Niggli ist in Wolfwil und Lenzburg aufgewachsen. Er studierte an der ETH Zürich Agrarwissenschaften und leitete von 1990 bis 2020 das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), das Niggli zur weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet ausbaute. Der 69-Jährige gilt denn auch als einer der wichtigsten Vordenker der biologischen Landwirtschaft weltweit. Im April 2020 gründete er das in Aarau lokalisierte Institut für Agrarökologie, das er präsidiert. Urs Niggli ist weiterhin als Obmann des FiBL Österreich in Wien tätig und hat Mandate beim Bund, bei der UNO und der EU inne. Er lebt mit seiner Partnerin in Frick. Anfang 2021 ist sein Buch «Alle satt? – Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen» erschienen.

Wer kann diese Lücke, die die Reformhäuser hinterlassen, füllen? Biopartner, aus Seon?

Der Fachhandel erlaubt eine individuelle Bedienung, was ökologischen Konsum oder Gesundheit anbelangt. Das können Grossverteiler nicht wahrnehmen. Deswegen haben Biopartner und ihre Läden nach wie vor eine hohe Bedeutung. Alnatura, das in der Migros vertreten ist, erfüllt ein Stück weit auch in Deutschland diese Rolle.

Der Biomarkt stagniert seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der folgenden Inflation. Liegt das nur am Preis?

Der Preis spielt selbstverständlich eine Rolle. Ich bin überrascht, wie schnell die Konsumenten reagierten. Die klassischen Biokunden sind Familien mit Kindern oder ältere Menschen – ich hätte erwartet, dass diese weniger preissensitiv sind. Wobei vor allem Gelegenheitskäufer auf Bioprodukte verzichtet haben dürften. Bio richtet sich in erster Linie an Leute, die aus ökologischer Überzeugung einkaufen.

Das ist wohl die Limite des Biomarktes. Er beschränkt sich auf jene, die für diese Themen sensibilisiert sind?

Ja, das dürfte die entscheidendere Frage als der Preis sein. Die Agrarpolitik hat im ganzen EU-Raum die Abfederung der ökologischen Schäden der Landwirtschaft an das Wachstum der Biofläche delegiert. Der Biokonsument trägt die Ökologisierung finanziell mit, weil die Preise höher sind. Für staatliche Verantwortliche der Agrarpolitik ist es eine gute Rechnung. Diese Politik ist allerdings in Frage gestellt. Unabhängig von Krieg und Inflation: Die Interessen verlagern sich, wenn man tiefer ins Portemonnaie greifen und dafür andere Ausgaben einschränken muss.

Der Konkurs der Müller Reformhäuser zeige, dass Bio zum Mainstream geworden sei, sagt Urs Niggli. Bild: Mathias Förster

Der Markt soll es regeln: Wenn die Leute Bioprodukte kaufen wollen, wird deren Marktanteil wachsen.

Absolut. In der Schweiz hat man das nie so explizit ausgedrückt. Die EU-Kommission hat diese Strategie jedoch klar verfolgt, indem sie Biobetriebe förderte und 25% Anteil Biofläche anstrebte. Aber die Zahlen, welche seit bald 25 Jahren von der Statistikerin Helga Willer vom FiBL gesammelt werden, belegen klar, dass die Politiker das Wachstumspotenzial des Biolandbaus stark überschätzt haben.

Sind aus Ihrer Sicht die hohen Margen der Lebensmittelhändler mitverantwortlich für die Stagnation?

Diese Debatte wird schon lange geführt. Es ist schwierig, verlässliche Zahlen zu erhalten, um dies zu überprüfen.

Der Preisüberwacher scheiterte kürzlich daran.

Genau. Und auch wir als Forschende konnten von den Grossverteilern keine Zahlen erhalten, es ist ein sensibler Punkt. Aber betrachtet man die Mehrkosten der Produktion, merkt man, dass diese schon sehr bedeutend sind. Bio ist einfach viel teurer in der Herstellung, in der Verarbeitung und in der Logistik. Ich vertraue zu einem grossen Teil der Einschätzung der Grossverteiler, dass ihre Margen nicht übertrieben sind. Sie haben auch viel ins Marketing investiert.

Coop zum Beispiel startete 1992 eine riesige Werbekampagne, welche das Engagement der Biobauern ins Zentrum stellte. Ohne dies wäre die Entwicklung von Bio in der Schweiz nie möglich gewesen. Natürlich waren diese Marketinganstrengungen nicht uneigennützig, das ist klar.

Was wäre die Lösung, damit möglichst viele Leute sich von Biolebensmitteln ernähren? Aus ökologischer Sicht ist das wohl das Ziel.

Ich habe die Idee eines Biolandes Schweiz mal stark gepusht ... Da wir ein wohlhabendes Land sind, hätten wir uns die Mehrkosten von Bio leisten können. Natürlich gibt es auch hier Armutsbetroffene, die bei einem reinen Bioangebot leiden würden. Mittlerweile ist klar, dass es nicht möglich ist. Wäre die Schweizer Landwirtschaft zu 50, 60 oder 70 Prozent Bio, würde viel Konsum ins Ausland abwandern.

Das war eines der Hauptargumente, an welchem die beiden Agrar-Initiativen 2018 gescheitert sind.

Ich lebe in Frick: Hier gehen die meisten Menschen einmal pro Woche nach Deutschland für einen Grosseinkauf. Die Preisunterschiede sind gewaltig, bei einer reinen Biolandwirtschaft wären sie noch grösser.

Initiativen «Fair Food» und «Für Ernährungssicherheit» Im September 2018 wurden zwei Volksinitiativen zum Thema Ernährung unterbreitet. «Fair Food» forderte umweltschonendere, tierfreundlichere und fair hergestellte Lebensmittel, auch für Importprodukte. Das ist das Ziel der Fair-Food-Initiative der Grünen. Der Bund sollte das Angebot an nachhaltigen und gesunden Lebensmitteln stärken und die Verarbeitung und Vermarktung regional und saisonal produzierter Lebensmittel fördern. Auch für Importprodukte. Die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität» wollte die einheimische bäuerliche Produktion stärken und Importe verzollen oder gar verbieten, wenn sie nicht den hiesigen ökologischen Ansprüchen entsprochen. Beide Initiativen waren vor dem Volk chancenlos aufgrund einer intensiven Kampagne von Economiesuisse und des Bauernverbandes, mit dem Hauptargument, dass die Lebensmittelpreise bei einer Annahme stark steigen würden.

Die ganze Welt müsste auf Bio umsteigen.

Und das funktioniert nicht. Nächstes Jahr ist es 100 Jahre her, seit Rudolf Steiner seinen ersten Ausbildungskurs zum Demeter-Anbau gab. Der Bioanteil an der weltweiten Anbaufläche beträgt heute nur 1,6 Prozent. Das ist keine sensationelle Erfolgsstory. Das müssen wir immer wieder relativierend sagen zur Bio-Euphorie. Ginge es im gleichen Tempo weiter, stünden wir in weiteren 100 Jahren bei 5 Prozent.

Sind Sie ernüchtert von dieser Entwicklung? Bio ist schliesslich Ihr Lebenswerk.

Mein Lebenswerk war es, den Biolandbau zu verbessern. Als ich Ende der 80er-Jahre anfing, war Bio eine visionäre Idee. Es gab einzelne, sehr motivierte Bauernfamilien, die auf ihren Höfen den Biolandbau weiterentwickelten. Das fand ich faszinierend. Es gab einen ungeheuren Nachholbedarf bezüglich Produktivitätssteigerung. Vieles funktionierte noch nicht gut.

Mein Ziel war es zum Beispiel, mit reinen Naturstoffen die letzten chemischen Pestizide wie Kupfer zu ersetzen und uns mit wegweisenden Lösungen zu profilieren. Wir konnten auch zeigen, wie Biobauern die natürlich Ressourcen schonen und wir führten Freilandhaltung der Tiere auf Biobetrieben ein.

Urs Niggli, in einem Gewächshaus der FiBL im Jahr 2019, als er noch Direktor des Institutes war. Bild: Thomas Wehrli

Das heisst, Bio war wegweisend für den Rest der Landwirtschaft, der sich nun deren Standards nähert?

Biobauern haben ab dem Moment, als sie ernst genommen wurden, eine Vorbildfunktion eingenommen. Es hat die allgemeine Forschung und Beratung positiv unter Druck gesetzt. In diesem Sinn hat der Biolandbau auch an Exklusivität verloren. Vieles wurde übernommen. Das ist in der Agrarforschung, in der Schweiz vor allem, ganz ausgeprägt.

Also doch eine Erfolgsstory?

Absolut. Aber das Charakteristikum einer Pionierbewegung ist die Mühe, zu akzeptieren, dass andere, normale Bauern auch viel besser werden.

Können Sie ein Beispiel geben?

Das IP-Suisse-Label ist ein Beispiel einer Bauernbewegung, die sich stark bemüht, Vorschriften zu erlassen, die zwar nicht Bio sind, aber deutlich über dem gesetzlichen Minimum liegen. Das ist europa-, ja gar weltweit einmalig. Aber das genügt noch lange nicht. Ich denke, wir brauchen einen Mittelweg zwischen Bio und IP-Suisse. Eine glaubwürdige Ökologisierungsstrategie, die die Nachteile beider angeht. IP-Suisse braucht immer noch zu viel chemische Pflanzenschutzmittel und Dünger. Bio ist für das Volk zu teuer.

Bauern sind in der Zwickmühle. Von der Gesellschaft und Politik kommt die Forderung, ökologischer und nachhaltiger zu produzieren, von der Wirtschaft jene, mehr zu produzieren und zu tieferen Preisen.

Der Handel wäre an sich bereit, ökologischer zu sein, aber er muss es auch verkaufen können. Das Hauptproblem: eine nachhaltige Landwirtschaft muss auch sozial und wirtschaftlich nachhaltig sein, damit Landwirte den Anforderungen nachkommen können. Der Konsum muss sich verändern. Berechnungen von Agroscope haben bewiesen, dass sich der ökologische Fussabdruck der Landwirtschaft halbieren würde, wenn sich Fleischkonsum und Lebensmittelverschwendung auch etwa halbieren würden. Aber Konsumenten sind keine organisierte Gruppe, die vernünftig reagiert. Jeder Mensch setzt andere Prioritäten.

Das müsste der Gesetzgeber machen – das wäre aber eine Freiheitseinschränkung.

Und darüber werden wir vermehrt diskutieren: über die Grenzen der Freiheit. Landwirtschaft ist nur ein Beispiel. Bald sind wir 10 Millionen Schweizer, 10 Milliarden Menschen weltweit … mit jedem weiteren Wachstum wächst die Notwendigkeit von Vorschriften. Gerade in internationalen Organisationen wie der EU oder der UNO.

Sie sprechen die globale Sicht an. Jüngst kritisierte der Syngenta-CEO Erik Fyrwald den Biolandbau, weil dieser die Ernährungskrise verschärfe.

Mathematisch mag der CEO von Syngenta recht haben. Aber es gibt verschiedene Zeitachsen. Die Degradierungserscheinungen der Umwelt – Klimabelastung, abnehmende Bodenfruchtbarkeit, Erosion, Desertifikation, Biodiversitätsverluste – produzieren langfristig gigantische Kosten. In manchen Obst- und Mandelplantagen gibt es zu wenig Bienen, um die Bäume zu befruchten. Man forscht an mechanischen Bienen.

Wie in der Folge von «Black Mirror».

Genau. Und kurzfristig geht es um Ernährungssicherheit. In der jetzigen Krise ist die Anzahl periodisch hungernder Menschen gestiegen (von 800 auf 830 Millionen), obwohl sie in den 40 Jahren davor abgenommen hatte. Der Biolandbau hat auf lange Frist positive Effekte, aber nicht kurzfristig. Dieser politische Druck wird von der Industrie ausgenutzt. Deshalb suche ich eine Alternative.

In einer Folge der 3. Staffel von «Black Mirror» greifen mechanische Bienen Menschen an. Video: Youtube

Ist das der dritte Weg, den sie fordern?

Ja. Vieles, was Bio gut macht, kann man übernehmen, aber nicht alles. Bio hat viele Vorschriften, welche die Produktivität einschränken, aus ökologischer Sicht jedoch nicht notwendig sind. Sie erfüllen viel mehr das Bedürfnis der Kunden, überall natürliche Lösungen zu verwenden.

Urs Niggli steht Bio auch kritisch gegenüber. Bild: Mathias Förster

Also ist es eine ideologische Haltung?

Ja, oder eher ein Wertebild, das auch hinterfragt werden muss. Mit Bio profiliert man sich im Markt: Das Produkt ist «natürlich», obwohl das nicht wahr ist: Jede Landwirtschaft beruht auf technischer Entwicklung, seit 15’000 Jahren.

Bei Biodynamik und Demeter nimmt es fast spirituelle Züge an …

Beim FiBL versuchten wir über 30 Jahren, biodynamische Prozesse mit wissenschaftlichen Fakten zu belegen. Und es gibt nichts Schwierigeres als das. Aber ich bewundere grundsätzlich biodynamische Bauern. Sie sind so überzeugt von ihrer Vision, verfolgen diese konsequent und sind sehr anständige Menschen.

Das finde ich an der Kritik von Syngenta so deplatziert: Biobauern sind die verantwortungsbewussten und engagiertesten überhaupt. Diese Panik, die der CEO schürt, ist absurd. Wenn wir das Food-Waste-Problem lösen und unsere Ernährung anpassen, könnte man weltweit problemlos 30 Prozent Bioanbau haben, ohne Verknappung.

Das klingt alles so vernünftig. Warum hört man nie auf Forschende?

Die Politik nimmt die Ergebnisse der Wissenschaft selektiv wahr. Die Industrie und die NGO auch. Jeder pickt das heraus, was am angenehmsten ist. Eine menschliche Eigenschaft. Viele sehen auch die kurzfristigen Nachteile vor den langfristigen Vorteilen. Und die Wirtschaft ist oft nicht risikobereit.

Was halten Sie von den Veganuary-Werbekampagnen von Coop und Migros?

Ich bin fasziniert, wie schnell der Handel gesellschaftliche Trends aufnimmt. Grundsätzlich ist es zu begrüssen, wenn viel mehr vegane Produkte konsumiert werden. Jede Reduktion des Fleischkonsums ist gut. Das Problem jeder Bewegung ist deren Ideologisierung.

Mit dem Veganismus?

Die eingefleischten Veganer sehen nur ihre Lösung. Dabei kann eine rein vegane Produktion die Welt schlichtweg nicht ernähren.

Seine Leidenschaft: Technologie und Natur zu verbinden. Bild: Nadia Schärli/ Luzerner Zeitung

Es gibt keine einfache Lösung.

Obwohl viele Veganer finden, ich liege völlig daneben, verurteile ich deren Ernährung überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber es ist keine globale Strategie für alle Menschen.

Essen Sie selbst vegetarisch?

Nein, aber ich esse weniger Fleisch. Etwa 50 Prozent weniger als der Durchschnitt.

Biofleisch?

Immer.

Kaufen Sie auch sonst nur Bioprodukte ein?

Ja …

Das müssen Sie fast.

Obwohl ich, gerade in Deutschland, als Bioverräter bezeichnet werde.

Im Ernst?

Ja, weil ich mich kritisch äussere. Eine Bewegung hat es nicht gern, wenn man zu viel nachdenkt. Ich betrachte auch die Chancen der neuen Züchtungstechnologien wie Crispr/Cas und rede nicht nur über Risiken der Gentechnologie.

Deswegen wurden Sie auch kritisiert.

Genau. Aber aus wissenschaftlicher Seite muss man dafür offen sein. In den letzten zehn Jahren habe ich mich nicht mehr als Wissenschafter gesehen, der in allen Fragen der Biobewegung recht geben muss. Ich habe mir bewusst Unabhängigkeit verschafft.

Wir haben alle eine kleine Schwäche, auf die wir verzichten könnten und gar sollten. Ich persönlich esse an Weihnachten gestopfte Entenleber und schäme mich eigentlich, das offen zuzugeben.

Qualzucht! (lacht halbernst)

Was ist ihre ernährungstechnische Sünde?

Ich esse ein bis zwei Avocados in der Woche und gehe aus gesellschaftlichen Gründen gerne auswärts essen. Wenn ich Glück habe, esse ich in Wien im «Tian», einem vegetarisch biologischen Restaurant, das aber sehr teuer. Ausserdem muss ich zugeben, dass ich viel reise. Meistens mit dem Zug, aber ich fliege oft nach Wien, wo ich eine Zweitwohnung habe. Das ruiniert meine Ökobilanz dramatisch.

