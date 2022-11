Aargauer FDP-Nationalrat Jauslin im Interview

Montagsinterview Aargauer FDP-Nationalrat Jauslin: «Verrückt am Notkraftwerk in Birr ist, dass dieser Typus für Kriegs- oder Katastrophengebiete entwickelt wurde» Matthias Samuel Jauslin vertritt als Nationalrat immer mal wieder Energiepositionen, die von der FDP abweichen. Wie sieht er die Energiezukunft, wie das Verhältnis mit seiner Partei? Und sollen die FDP-Bundesräte ihre Departemente wechseln? Mathias Küng Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Matthias Jauslin im Gespräch mit der AZ: «Positiv ist, dass uns wieder bewusst wird: Energie hat einen Wert und braucht ein Preisschild.» Mathias Förster

Herr Jauslin, rechnen Sie in diesem Winter angesichts all der getroffenen Massnahmen noch mit einer Strom- und Gasmangellage?

Matthias Samuel Jauslin: Dank dieser Massnahmen gehe ich davon aus, dass das Risiko klein ist. Es hängt aber von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, ob es einen kalten Winter gibt, ob von französischen KKW Strom verfügbar ist und ob die Bevölkerung wirklich sparen will.

Haben Behörden und Medien denn übertrieben, als sie vor einem Stromabschaltregime warnten?

Nein, das Risiko bestand und besteht mittelfristig womöglich wieder. Es ist gut, dass gehandelt wurde. Positiv ist, dass uns wieder bewusst wird: Energie hat einen Wert und braucht ein Preisschild. Diese Situation hat dazu geführt, dass viele Private und Firmen ihren Energieverbrauch überdenken und kreativ nach Optimierungen und Einsparmöglichkeiten suchen.

Eine der Massnahmen ist ein Notkraftwerk, das in Birr aus dem Boden gestampft wird. Es wird viel CO 2 emittieren, viel Lärm und Gestank verursachen. Braucht es dieses wirklich?

Verrückt an dieser aus acht Turbinen bestehenden Anlage ist, dass dieser Typus für Kriegs- oder Katastrophengebiete entwickelt wurde. Es ist bedenklich, dass jetzt eine solche Anlage in der Schweiz gebaut werden muss. Die Energiekonzerne verpassten es, rechtzeitig ortsfeste Gaskombikraftwerke zu realisieren. Sie wären eine ideale strategische Reserve.

Und wer bezahlt? Diese Kraftwerke sollen ja nur im Notfall laufen. Das rechnet sich für die Stromversorger überhaupt nicht.

Die Stromversorger geben die Kosten an die Konsumenten weiter und halten sich schadlos. Daher muss endlich die Frage beantwortet werden: Warum übernehmen sie nicht die Verantwortung, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Eine strategische Reserve wie die Wasserkraftreserve in den Alpen muss zwar die Allgemeinheit bezahlen. Es ist aber höchste Zeit, dass Alpiq, CKW, BKW und Co. gezielter in die Stromproduktion investieren, anstatt neue Geschäftsfelder zu subventionieren. Ich denke da etwa an Firmenaufkäufe in der Gebäudetechnik.

Matthias Jauslin vor seinem Firmensitz in Wohlen mit seinem Elektroauto. Mathias Förster

Das Parlament in Bern agiert jetzt sehr hektisch. «Verheben» seine Beschlüsse überhaupt, etwa für flächige Solarkraftwerke in den Alpen?

Das Parlament ist tatsächlich in einen Hyperaktivismus verfallen. Trotzdem müssen wir, wie in der Bundesverfassung festgehalten, die Interessen von Natur- und Heimatschutz abwägen. Es ist zwingend, dass wir mit den Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen enger zusammenarbeiten. Wenn daraus Auflagen resultieren, die etwas kosten, die Projekte aber realisiert werden können, ist das besser, als sich endlos zu streiten.

Wird es wirklich bald riesige, die Landschaft stark prägende Solarparks in den Alpen geben?

Zwei solche Grossprojekte wurden ja bereits im Schnellverfahren «bewilligt». Dasjenige von Peter Bodenmann in Grengiols im Wallis ist allerdings noch eine Bierdeckelidee. Dem Projekt Gondosolar hingegen gebe ich sehr gute Chancen. Es wäre wertvoll, dieses rasch zu bauen und damit Erfahrungen mit hochalpinen Freiflächenanlagen sammeln zu können.

Inwiefern braucht es Erfahrungen? Solargrosskraftwerke gibt es andernorts doch dutzendweise.

Aber nicht hoch oben in den Alpen an steilen Hängen und unter extremen Wetterbedingungen. Dort sind die Herausforderungen gross: Erschliessungen, Anbindungen ans Stromnetz, Verankerungen, Probleme mit der Schneelast und so weiter.

Wir sind hektisch dran, irgendwie zu zusätzlichem Strom zu kommen, notfalls gar mit einem Ölkraftwerk. Hat die Energiestrategie 2050 versagt?

Nein, aber die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Dies müssen wir bei der Umsetzung berücksichtigen. Zudem haben wir den Start verschlafen, und es ist an der Zeit, endlich richtig anzupacken. Ich bin sicher, dass die mögliche Mangellage als Weckruf nachhallen wird.

Wo würden Sie denn jetzt ansetzen?

Wir müssen zubauen. Es braucht als Übergangstechnologie mehrere Gaskombikraftwerke, natürlich Photovoltaik, Windenergie und zusätzliche Wasserkraft. Es braucht weitere Effizienz- und Produktivitätssteigerungen. Natürlich ist die beste Kilowattstunde diejenige, die man gar nicht braucht. Wir müssen zügig in intelligente Stromnetze investieren, um den Energiefluss steuern zu können. Was viele Leute nicht wissen: Jedes Elektroauto kann auch als Energiespeicher dienen.

Das funktioniert aber erst bei neueren Elektroautos.

Ja, aber die Technologie von morgen wird sich etablieren. Bei der Speicherung erwarte ich in den nächsten zehn Jahren sehr grosse Fortschritte. Übrigens werden heute schon die Batterien ausgemusterter Elektroautos als Stromspeicher in Haushaltungen genutzt. Das funktioniert.

Sie erwähnen unter anderem die Windenergie. Die FDP ist im Grossen Rat mit einem Vorstoss gescheitert, der die Windenergienutzung im Aargau fast unmöglich gemacht hätte.

Auf dem Lindenberg hat die AEW AG so ein Projekt. Solche Anlagen können eben genau in den kritischen Übergangsmonaten einen wertvollen Beitrag zur Netzstabilisierung liefern. Natürlich ist es immer ein Abwägen mit dem Landschaftsschutz und der Bevölkerung. Aber ebenso gilt: Jede installierte Leistung bringt einen Beitrag für die Versorgungssicherheit, die für unser Land zentral ist.

Matthias Jauslin: «Der Anreiz, angesichts sehr hoher Strompreise Elektroheizungen zu ersetzen, muss nicht durch ein Verbot ausgehebelt werden.» Mathias Förster

Im Aargau haben wir immer noch Tausende Elektroheizungen. Soll der Kanton ein Datum fixieren, an dem alle ersetzt sein müssen?

Es kommen noch zahllose Elektroboiler dazu. Viele Elektroheizungen wurden aber als Fussbodenheizung oder Einzelraumspeicher konzipiert. Wenn man solche Systeme ersetzen möchte, sind grössere Umbauten nötig, und das kostet viel Geld. Ich würde diese Heizungen auslaufen lassen. Der Anreiz, sie angesichts sehr hoher Strompreise zu ersetzen, muss nicht durch Verbote ausgehebelt werden.

Wenn die AKW dereinst auslaufen, fehlt Bandenergie. Einst hoffte man sehr auf die Geothermie. Davon ist nicht viel geblieben.

Das sehe ich überhaupt nicht so. Die untiefe Geothermie (Erdsonden für Wärmepumpen) ist ein Renner. Auch gibt es viele Anlagen, etwa in Genf, Riehen, Zürich et cetera, in denen die Wärmenutzung mit mitteltiefer Geothermie problemlos funktioniert. Einzig die tiefe Geothermie zur Stromproduktion ist in der Schweiz bis heute noch erfolglos. Es stimmt, bei zwei Projekten ist man zu forsch vorgegangen. Versuche im Grimsel-Felslabor und im Bedretto-Stollen zeigen aber, dass es funktionieren kann. Die nächste Pilotanlage wird im Jura, in Haute-Sorne, gebaut.

Und doch geht nichts. Weil das Risiko zu hoch ist?

Wir wissen viel zu wenig über den Untergrund. Dank meiner Motion wird nun der Bund aktiv und sammelt alle verfügbaren Daten, um den Untergrund besser kartografisch darzustellen. Je mehr wir wissen, desto besser ist das Risiko abschätzbar. Die tiefe Geothermie ist eine Zukunftsenergie, die in anderen Ländern bereits genutzt wird. In der Schweiz brauchen wir jährlich rund 70 Terawattstunden Wärme. 25 Prozent davon kann die Geothermie beisteuern.

Gemäss Fachleuten eignet sich der Aargau am besten dafür. Warum investiert hier niemand? Aus Angst ums Thermalwasser?

Dass es im Aargau kein Projekt gibt, ist sehr schade, zumal der Bund eine 60-prozentige Risikogarantie übernimmt. Ich werde in der Kommission den Antrag stellen, diese Garantie auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen.

Warum geht im Aargau trotz allem nichts?

Das frage ich mich auch. Der Fernwärmeverbund Refuna im unteren Aaretal, der die Wärme aus dem KKW Beznau bezieht, hat die Riesenchance verpasst, künftig auf Geothermie zu setzen. Jetzt will die Axpo dort stattdessen ein Holzheizwerk bauen. Leider hat sie die Möglichkeiten der Geothermie nie ernsthaft geprüft. So ein Projekt könnte Leuchtturmcharakter haben.

Ihre Partei, die FDP, ruft auch nach Bandenergie, und will dafür das gesetzliche Technologieverbot kippen. Viele von ihnen hoffen, dass dereinst doch wieder ein AKW gebaut werden kann.

Achtung, auch wenn es immer wieder behauptet wird: Es gibt kein Technologieverbot! Laut Gesetz kann der Bund keine Rahmenbewilligung für das Erstellen eines KKW erteilen, Forschung und Versuchsanlagen sind aber erlaubt. Immerhin wendet der Bund jährlich rund 50 Millionen Franken für die Kernenergieforschung auf.

Aber es geht ja genau darum, ob ein neues AKW grundsätzlich möglich ist oder nicht.

Die FDP Schweiz will solche Kraftwerke prüfen, wenn die vierte Generation von Reaktoren technisch bereit ist. Damit habe ich kein Problem. Derzeit gibt es weltweit viele Konzepte, wie eine solche neue AKW-Generation funktionieren soll. Doch keines davon ist marktreif. Sollte sich das einst ändern, bin ich sicher, dass man über eine Gesetzesänderung diskutieren kann.

Manchmal sind es Nuancen, aber immer wieder sieht man Differenzen zwischen Ihnen und der FDP in Energiefragen. Sind Sie noch in der richtigen Partei?

Sehen Sie, ich bin begeisterter Segelflieger. Ein Segelflugzeug fliegt nur mit einem linken und einem rechten Flügel. In unserer Partei ist es genauso, es braucht beide, um Erfolg zu haben. Es muss das gesamte liberal denkende Segment in seiner ganzen Vielfalt abgeholt werden. Klare Antwort: Ja, ich bin in der einzigen echt liberalen Partei.

Matthias Jauslin: «Die Schweiz ist und bleibt Teil des europäischen Stromnetzes. Sie kann gar nicht autark werden.» Mathias Förster

Angesichts der befürchteten Strommangellage ertönen jetzt Rufe nach einer stromautarken Schweiz.

Die Schweiz ist und bleibt ein Teil des europäischen Stromnetzes. Unser Land kann gar nicht autark werden.

Warum nicht?

Wir haben in der Vergangenheit immer viel Strom importiert, aber auch exportiert. Vorab im Sommer speisen wir grosse Mengen von Spitzenstrom ins europäische Verbundnetz. Problematisch ist es jeweils im Winterhalbjahr. Dann sind wir auf Strom aus dem Ausland angewiesen. Anderseits fliessen grosse Strommengen durch die Schweiz, etwa von Deutschland nach Italien. Diesen ständigen Austausch braucht es für ein stabiles 50-Hertz-Netz zwingend. Damit kann auch eine plötzliche Abschaltung eines Kraftwerkes viel besser aufgefangen werden. Darum müssen wir darauf hinarbeiten, dass die Schweiz wieder besser ins europäische Stromnetz integriert wird.

Da stehen die Chancen aber sehr schlecht. Das noch von Doris Leuthard ausgehandelte EU-Stromabkommen ist blockiert.

Ja, weil der Bundesrat das Rahmenabkommen auflaufen liess, sind wir weit weg von einer Lösung. Wir müssen aber unbedingt auf eine solche hinarbeiten. Gerade in Krisenzeiten ist eine institutionalisierte, gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn unersetzlich.

Wie entscheidet Jauslin am Bundesratswahltag?

Sie sind Teil des Gremiums, das nächste Woche zwei neue Bundesräte wählt. Die SP wollte von Anfang an ein Zweier-Frauenticket für Ihren Sitz. Fühlen Sie sich da nicht zu sehr eingeschränkt?

Die SP-Parteileitung hat ohne Not eine Gleichstellungsdebatte provoziert. Ich kann den Beschluss der Bundeshausfraktion aber gut nachvollziehen, da eine Bundesrätin zu ersetzen ist. Für mich wäre auch Daniel Jositsch wählbar gewesen.

Wen wählen Sie denn jetzt?

Es kommen ja noch Hearings. Ich werde bei der SP und bei der SVP Personen wählen, die auf den offiziellen Tickets aufgeführt werden. Alle Vorgeschlagenen erachte ich als konsensorientiert und geeignet.

Die FDP-Bundesräte Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter könnten jetzt das Departement wechseln. Ignazio Cassis legen das manche gar nahe, weil er als Aussenminister nicht brilliert.

Das behaupten einzelne Medien, auch die AZ. Es stimmt trotzdem nicht. Ich erlebe die Arbeit und das Wirken von Ignazio Cassis von nahem. Er macht einen guten Job in einem sehr schwierigen Umfeld.

Haben Sie gleichwohl einen Wechselwunsch?

Die Bundesräte entscheiden das untereinander. Dort läuft es nicht anders als in einem Gemeinderat. Es geht nicht einfach nach Anciennität, sondern darum, das Team zu stärken. Ich persönlich sähe Ignazio Cassis durchaus auch im EDI und Karin Keller-Sutter als Finanzministerin, so wie viele FDP-Bundesräte vor ihr.

Und die Letztgewählte muss dann das VBS übernehmen?

Das werden wir sehen. Viola Amherd macht im VBS einen guten Job. Aus meiner Sicht müsste man es zu einem Sicherheitsdepartement umbauen. Anderseits hat das Uvek zu viele Aufgaben. Dieses Riesendepartement sollte man verkleinern. Der neu zusammengesetzte Bundesrat muss sich da ernsthaft Gedanken machen.

