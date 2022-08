Aargau: Feuerwehr bringt zwei Brände rasch unter Kontrolle

Möriken/Asp Zwei Brände am Montagabend – zum Glück ohne grössere Schäden Am späteren Montagabend sind im Aargau gleich zwei Brände ausgebrochen, welche die Feuerwehr jeweils rasch unter Kontrolle bringen konnte. 18.08.2022, 09.39 Uhr

Den Brand in einem Schopf in Möriken konnte die Feuerwehr rasch löschen. Kapo Aargau

In einem Schopf in Möriken ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Betroffen war eine Liegenschaft an der Bruneggstrasse. Anwohner bemerkten dort um 21.15 Uhr einen Brand. Da von einem Übergriff auf das Wohnhaus die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot an.