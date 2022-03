Möhlin: Frau nach Sturz schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Möhlin Zeugenaufruf: Seniorin nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt Eine Seniorin ist am Donnerstag in Möhlin unter unklaren Umständen mit ihrem E-Bike gestürzt. Sie ist schwer verletzt ins Spital gebracht worden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. 11.03.2022, 10.31 Uhr

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag in Möhlin mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Symbolbild: Gian Ehrenzeller

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr auf der Kraftwerkstrasse in Möhlin. Dort waren eine 73-jährige Frau und ihr Ehemann auf E-Bikes unterwegs. Vom vorausfahrenden Mann nicht beobachtet, stürzte die Frau plötzlich und blieb bewusstlos am Boden liegen.