Möhlin: Junger Motorradfahrer stürzt und muss ins Spital.

Bodenbelastung Dioxin aus Kehrichtverbrennung findet sich auch in Aargauer Böden – wo giftige Stoffe gefunden wurden

In der Umgebung einer ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage in Lausanne werden die Grenzwerte für Dioxin im Boden massiv überschritten. Nun zeigen Recherchen der AZ: Auch bei Anlagen im Aargau wurde der giftige Stoff gefunden. In Turgi ergaben bereits Messungen in den 1990er-Jahren eine Überschreitung des Prüfwerts.