Aarau: Das Modegeschäft Von Däniken gibt es seit 135 Jahren

Fashion Aus Liebe zur Mode: Familie von Däniken führt die Tradition in vierter Generation und nach 135-jähriger Geschichte weiter Markus und Beatrice von Däniken führen das Modegeschäft Von Däniken seit drei Jahrzehnten. Sie führen das 135 Jahre alte Familienunternehmen mit der Bemühung, Tradition und Zeitgeist zu vereinen. Eine Begegnung in der Aarauer Vorstadt.

Markus von Däniken und seine Frau Beatrice, porträtiert in ihrem Kleidergeschäft in Aarau. Fabio Baranzini

Beatrice und Markus von Däniken sprechen in ihrem Laden in der Vorderen Vorstadt in Aarau mit derselben Inbrunst. Wie ein gut eingespieltes Duo erzählen sie von Mode, der 135-jährigen Geschichte ihres Geschäfts und von aktuellen Trends. Nie fallen sie einander ins Wort, aber jeder kann zur jüngsten Aussage des anderen etwas ergänzen.

Markus von Däniken spricht gestikulierend und mit sichtlichem Stolz von seinem Urgrossvater Josef, der damals in Erlinsbach Kleider nach Mass zu schneidern begann. Beatrice von Däniken schildert mit sanfter Stimme und bedacht vom persönlichen Geschäftsmodell, das stets aktuelle Modetrends mit der Tradition eines Familienunternehmens verbinden will.

Ein Leben für das Modebusiness

Seit 30 Jahren lebt das Paar für sein Unternehmen. Sie sind jeden Tag hier. Sie tragen die Mode, die sie verkaufen. «Alles andere wäre nicht glaubwürdig», sagt Beatrice von Däniken. «Das Geschäft hört bei den von Dänikens nach dem Feierabend nicht auf», denn in abendlichen Gesprächen kämen immer wieder neue Ideen hervor, ergänzt Markus von Däniken.

Vielleicht ist es diese Leidenschaft und das Bestreben nach Authentizität, die das Bestehen des Modegeschäfts sichern, in einer Zeit, in der so viele Kleiderläden Mühe bekunden oder schliessen. Viele Altstädte leeren sich und Geschäfte wie die ikonische Schuhkette Karl Vögele, kämpfen um ihr Überleben. Markus von Däniken sinniert:

«Wir sind wie ein kleines Schnellboot. Wir wenden schneller und passen uns den Veränderungen und Anforderungen des Lokalmarktes an.»

Weder Onlinehandel noch Fast Fashion

Doch auch ein kleines Schnellboot ist den Wellen des Marktes ausgesetzt. Die Kapitäne halten aber an ihrem Kurs fest: Von Däniken verkauft weder Fast Fashion noch betreibt das Modegeschäft einen Onlineshop. Vielmehr setze das Unternehmen auf die Qualität seines Sortiments und die Fachberatung vor Ort, um sich zu behaupten. Es folgt aktuellen Trends, wie jenen zu mehr Casual-Mode, eine seit Jahren konstante Entwicklung. Zwar wird weniger Businessmode wie Krawatten & Co. verkauft, jedoch weiterhin Vestons und Anzüge.

Das Geschäftsmodell geht auf, indem das Paar von Däniken sein Sortiment sehr sorgfältig zusammenstellt: Über 80 Prozent des Angebotes stammen von europäischen Lieferanten.

Taschen, Dekoration: Der Ladenbesuch soll zum Erlebnis werden. FabioBaranzini 80 Prozent der Ware stammt von europäischen Herstellern. Fabio Baranzini Die von Däniken suchen ihr Sortiment sorgfältig aus. FabioBaranzini Fabio Baranzini

Die junge Kundschaft ist sich gar nicht mehr an Beratung gewohnt

Im Parterre entdecken wir ein breites Sortiment an Herrenmode: Pullover, Schuhe, Jacken. Anzüge, Vestons und Hemden kann man sich auch nach Mass fertigen lassen. «Als Mann könnten Sie nackt bei uns hineinlaufen und komplett angezogen wieder raus!», sagt Beatrice von Däniken und lacht.

Im Obergeschoss befindet sich das Angebot für Damen. Dieses reicht von Jacken, Schuhen und Handtaschen bis zu Pullovern. Die Ware wird schlicht präsentiert. Hier müsse man nicht möglichst viele Produkte entdecken, sondern etwas erleben, sagt Markus von Däniken.

Damenmode, schlicht präsentiert. Fabio Baranzini

Denn der springende Punkt sei die Kundenberatung. «Die jüngere Generation müssen wir die Erfahrung einer Beratung erst erleben lassen, sie weiss oft noch nicht, dass sie eine Beratung braucht», ergänzt Beatrice von Däniken.

Von Däniken konnte in den letzten Jahren aber auch durch den Wegfall von Mitbewerbern vor Ort, trotz Marktveränderungen wie dem wachsenden Online-Trend, immer wieder leicht wachsen.

Zu guter Letzt erklärt sich Markus von Däniken das 135-jährige Bestehen seines Geschäfts dadurch, dass eine Familie, die von dessen Profitabilität lebt, gezwungenermassen stärker dafür kämpft:

«Wenn man Inhaber seiner Firma ist, ist man eher gewillt, in schwierigen Zeiten Verluste wegzustecken und den Gürtel enger zu schnallen.»

Markus und Beatrice von Däniken haben ihr Modegeschäft zum zentralen Punkt ihres Lebens gemacht. Fabio Baranzini

Anzüge nach Mass seit 1887

Das Leben von Markus Von Däniken dreht sich seit jeher um Mode. Die Geschichte führt uns ins 19. Jahrhundert zurück und nach Erlinsbach, wo Josef von Däniken 1887 seine Schneiderei eröffnet. «Damals wurde alles noch auf Bestellung als Unikat produziert.» Er ist erfolgreich damit, sodass er sich 1914 die damalige Wirtschaft zur Eintracht kaufen kann und seine Schneiderei dort einrichtet. Paul von Däniken (1904–1980) übernimmt das Geschäft seines Vaters in den 30er-Jahren, bevor er das Geschäft seinen drei Söhnen 1971 übergibt.

Herzstück des Sortiments: Herrenmode. Fabio Baranzini

Im Laufe des 20. Jahrhundert erweitert sich das produzierende Unternehmen mit Absatzstützpunkten nach Brugg, Schönenwerd, Solothurn und Aarau, bevor es sich nach Aufgabe der Produktion auf einen einzigen Standort in Aarau konzentriert.

Das Haus an der Vorderen Vorstadt ist geschichtsträchtig: Der Bau ist 1866 entstanden, sein Fundament steht direkt auf einem Felsvorsprung, auf dem Aarau errichtet wurde.

Beatrice von Däniken tritt 1998 ins Geschäft ihres Mannes ein, seither führen sie das Unternehmen zusammen.

Die Schneiderei am Anfang des 20. Jahrhunderts. Fabio Baranzini Mitarbeitende der Von Däniken bei der Arbeit in der Zwischenkriegszeit. Fabio Baranzini Eine alte Rechnung aus dem Jahr 1934. Fabio Baranzini Das Sortiment in den 50er-Jahren: Damals war breite Auswahl wichtiger als die ästhetische Einrichtung des Ladens. Fabio Baranzini Das Herzstück des Modegeschäfts war schon immer Männermode. Fabio Baranzini In den 50er-Jahren wurden Kunden, die einen massgeschneiderten Anzug kaufen wollten, mit einem Chevrolet zum Modegeschäft gefahren. Fabio Baranzini Anzüge nach Mass gehörten zum Kerngeschäft. Fabio Baranzini

Die von Dänikens blicken gerne auf ihre Geschichte zurück. Markus von Däniken führt nicht ohne Grund das Familienarchiv, bestehend aus alten Bildern, Zeitungsausschnitten und alten Rechnungen. Sie wollen aber nicht in Nostalgie schwelgen und sich die «guten, alten Zeiten» zurückwünschen, sondern «sich mit Freude der Zukunft heute und morgen widmen».

Wie geht es also weiter mit dem Modegeschäft Von Däniken? Markus und Beatrice von Däniken wollen noch mindestens fünf Jahre den Laden persönlich führen: «Wir freuen uns auf das 140-Jahre-Jubiläum im Jahre 2027.»

Ruhige Atmosphäre an einem Donnerstagnachmittag. Fabio Baranzini

