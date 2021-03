Mobilität Fast leere Züge im April 2020, erstaunlich volle Strassen trotz Homeoffice-Pflicht: So bewegt sich der Aargau in der Coronazeit In normalen Zeiten ist der Aargau ein Pendlerkanton – mehr als 50'000 Einwohner fahren täglich nach Zürich zur Arbeit. In der Coronapandemie gab es den Aufruf, zu Hause zu bleiben, später eine Homeoffice-Empfehlung und schliesslich die Pflicht zur Heimarbeit. Die AZ hat anhand von Verkehrsdaten ausgewertet, wie sich Corona auf Strasse und Schiene ausgewirkt hat. Fabian Hägler 06.03.2021, 05.00 Uhr

Auf der A1 im Aargau hat der Verkehr trotz Homeoffice-Pflicht im Februar gegenüber dem Vormonat wieder deutlich zugenommen.

Alex Spichale

Kurz nach der Raststätte Würenlos an der A1 steht eine Messstelle des Bundesamts für Strassen (Astra). Die online abrufbaren Zahlen zeigen: Im ganzen Jahr 2019 lag die durchschnittliche tägliche Verkehrsfrequenz auf der Autobahn beim «Fressbalken» bei mehr als 120'000 Fahrzeugen.

Dies war auch Anfang 2020 noch der Fall, im Januar und Februar wurden sogar leicht mehr Autos registriert als in den Vorjahren. Danach sinkt die blaue Kurve allerdings markant.

Den tiefsten Wert erreicht die Verkehrsbelastung auf der A1 bei Würenlos im April 2020 mit gerade noch knapp 80'000 Fahrzeugen pro Tag. Damit hat sich der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als einen Drittel reduziert. Schon vor den Lockerungen im Juni nahm die Frequenz indes wieder zu – im Juli, August und September fuhren praktisch gleich viele Autos an der Messstelle vorbei, wie in denselben Monaten 2019.

Homeoffice-Pflicht führt nicht zu einem weiteren Rückgang

Mit dem Beginn der zweiten Welle gehen die Zahlen wieder zurück, das zweite Minimum erreichen sie im Januar 2021 mit gut 91'000 Fahrzeugen. Damit hat sich der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um rund einen Viertel verringert. Danach steigen die Verkehrszahlen auf der A1 in Würenlos wieder, im Februar 2021 wurden bereits wieder mehr als 102'000 Autos pro Tag registriert.

Wie eine Umfrage der Aargauischen Industrie- und Handelskammer diese Woche zeigte, schickten rund 70 Prozent der Aargauer Firmen ihre Angestellten ins Homeoffice. Während der ersten Welle war Arbeiten zu Hause eine Empfehlung, seit Mitte Januar 2021 gilt Homeoffice-Pflicht. Doch dies wirkte sich offenbar nicht auf den Verkehr auf der A1 aus – ganz im Gegenteil: Die Belastung stieg seither um rund 10'000 Fahrzeuge täglich.

Zahlen auf Einfallstrasse nach Baden sind ähnlich wie auf der A1

Nicht weit entfernt von der Messstelle des Astra steht ein Verkehrszählgerät des Kantons. An der Mellingerstrasse, die nach Baden hineinführt, registriert das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die tägliche Frequenz. Die blaue Kurve, die den Verlauf im Jahr 2020/21 zeigt, verläuft zwar auf tieferem Niveau als jene für die Autobahn – die Entwicklung ist aber praktisch parallel.

Auch bei der Einfallstrasse nach Baden zeigt sich: Januar und Februar 2020 brachten praktisch gleich hohe Frequenzen wie das Vorjahr, mit dem Lockdown im März setzte ein markanter Rückgang ein. Den Tiefpunkt erreichte die Verkehrsbelastung auf dieser Kantonsstrasse ebenfalls im April 2020, der Rückgang im Vergleich zu 2019 betrug knapp ein Drittel.

Den zweittiefsten Wert erreichte die Verkehrsfrequenz auf der Mellingerstrasse in Baden – wie schon auf der A1 bei Würenlos – im Januar 2021. Danach stieg die Belastung wieder, im Februar lag der Wert trotz Homeoffice-Pflicht wieder auf dem Niveau von Dezember.

Warum die Verkehrsbelastung trotz Homeoffice-Pflicht wieder ansteigt, ist für diese beiden Strecken schwer erklärbar. Die Läden waren im Februar noch geschlossen, dies kann die Leute nicht auf die Strasse gezogen haben. Das schöne Wetter sorgte dafür, dass mehr Personen unterwegs waren, dennoch ist der Anstieg erstaunlich.

85 Prozent weniger Passagiere bei der Wynental- und Suhrentalbahn

Noch deutlich stärker als auf der Strasse war der Einbruch bei der Mobilität im öffentlichen Verkehr, wie Daten von Aargau Verkehr zeigen. So nutzten im April 2020 gerade noch 6000 Personen den Expressbus von Bremgarten beziehungsweise Oberrohrdorf nach Zürich Enge, im Jahr zuvor waren es im gleichen Monat 28'000 Passagiere gewesen.



Nach der Lockerung der Massnahmen, im August 2020, waren die Fahrgastzahlen immer noch tiefer als im Jahr zuvor, allerdings nur noch um rund 20 Prozent. Vergleicht man den Januar 2020 mit dem gleichen Monat 2021, so zeigt sich praktisch eine Halbierung der Zahlen. Dennoch pendeln im Vergleich zum April 2020, also dem ersten Lockdown, 10'000 Aargauer mehr mit dem Expressbus nach Zürich.

Den massivsten Einbruch der Passagierzahlen erlebte die Wynental- und Suhrentalbahn: Im April 2020 benutzten gerade noch 65'000 Personen die Regionalzüge, die zwischen Schöftland, Aarau und Menziken verkehren. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es 458'000 Reisende. Damit ging die Passagierzahl im Vergleich zu 2019 um 86 Prozent zurück.

Ebenfalls markant, aber deutlich weniger stark, war der Rückgang bei der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Die Regionalbahn, die zwischen Wohlen und Dietikon über den Mutschellen verkehrt, beförderte im April 2020 gerade noch 88'000 Passagiere. Das ist im Vergleich zum gleichen Monat im Vorjahr ein Rückgang von zwei Dritteln.

Google-Daten zeigen: Aargauer strömen in die Parks

Nicht nur Verkehrszählungen auf der Strasse und Passagierzahlen von Bahnen und Bussen geben Auskunft darüber, wie sich die Aargauer Bevölkerung bewegt. Auch die regelmässig publizierten Mobilitätsberichte von Google zeigen, wie sich das Verhalten der Leute während der Pandemie verändert.

Der Internetdienst analysiert dafür die Standortdaten von Handys - diese zeigen, an welchen Orten und zu welchem Zweck sich die Menschen im Kanton aufhalten. Die Google-Berichte stellen Bewegungstrends nach Regionen und Orten, so etwa Einzelhandel und Freizeit, Läden des täglichen Bedarfs, Parks, Bahnhöfe und Haltestellen, Arbeits- und Wohnorte dar.

Der neueste Mobilitätsbericht von Google stammt vom 27. Februar. Er vergleicht, wie sich die Mobilität im Vergleich zu den fünf Wochen vom 3. Januar bis 6. Februar entwickelt. Die Läden waren im Kanton schon damals geschlossen, dennoch hielten sich Aargauer Ende Februar nochmals 35 Prozent seltener in Geschäften auf. Auch an Bahnhöfen und Haltestellen (-24 Prozent) sowie an Arbeitsplätzen (-14 Prozent) erfasste Google weniger Handys.

Öfter bewegten sich die Aargauer hingegen an ihren Wohnorten (+9 Prozent), etwas häufiger besuchten sie auch Läden für Güter des täglichen Bedarfs (+7 Prozent). Den grössten Ausschlag nach oben gab es indes in der Kategorie Parks: 51 Prozent häufiger als in den ersten fünf Wochen des Jahres hielten sich die Aargauer dort auf. Ein naheliegender Grund dürfte das sehr schöne, warme Wetter sein.