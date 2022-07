Abzocke? Aarau verdient im Monat über 85 Franken pro Parkfeld

Preisüberwacher Abzocker-Stadt? Aarau verdient im Monat über 85 Franken pro Parkfeld Gemäss dem Preisüberwacher ist Parkieren in Aarau überdurchschnittlich teuer. Nur vier Städte in der Schweiz verlangen mehr. Die Stadtkanzlei relativiert die Ergebnisse. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Parkplätze entlang der Laurenzenvorstadt in Aarau. Nadja Rohner

Wer in Aarau in der weissen Zone parkieren will, muss bereit sein, tief in die Tasche zu greifen. Das ist jedenfalls die Ansicht des Preisüberwachers Stefan Meierhans: Dieser hat in seinem jüngsten Newsletter die Parktarife der 49 Schweizer Städte und Gemeinden mit über 20'000 Einwohnerinnen miteinander verglichen. Seine Schlussfolgerung: Es gibt Wucherpreise und die Schwankungen sind enorm.

Nach der Einschätzung des Preisüberwachers lassen sich einige Tarife kaum rechtfertigen. Dabei sind Parkplätze auch so lukrativ: Selbst wenn die Preise die von Stefan Meierhans eruierten Schwellenwerte nicht überschreiten, vermieten Städte einen Quadratmeter Parkfläche vier Mal so teuer wie einen Quadratmeter einer Mietwohnung.

Aarau: Fast so teuer wie Luzern und Zürich

In der Statistik werden auch zwei Aargauer Gemeinden eingeschlossen: Aarau und Wettingen. Vor allem Aarau sticht heraus: Beim Parkieren unter einer Stunde zum Beispiel verlangt Aarau gemäss den Berechnungen des Preisüberwachers im Durchschnitt 2.50 Franken. Nur vier Städte verlangen mehr: Lausanne, Renens, Luzern und Zürich.

In Wettingen kostet eine Stunde zwei Franken. Die Gemeinde liegt zwar eher im Durchschnitt der analysierten Städte, liegt aber bei der Parkdauer bis zu vier Stunden über den Schwellenwerten.

Die Parktarife in der weissen Zone in Aarau überschreiten in fast allen Kategorien die vom Preisüberwacher eruierten Schwellenwerte. Gemäss Stefan Meierhans sollten die Städte diese Preise einhalten, um im vernünftigen Rahmen zu bleiben. Sie sollten im Monat nicht mehr als 70 Franken pro Parkfeld verdienen. Die Zahlen, die die Stadtkanzlei dem Bundesbeamten angegeben hat, zeigen jedoch: Aarau verdient im Monat über 85 Franken pro Parkfeld.

Beim Parkieren unter zwei Stunden ist Aarau an fünfter Stelle, übertroffen nur von Basel-Stadt, Zürich, Luzern und Köniz. Will man sein Auto bis zu zwölf Stunden stehen lassen, zahlt man nur in Luzern mehr. Beim 24-Stunden-Parkieren ist Aarau die teuerste Stadt. Sogar teurer als Lausanne, wo die Stadt im Monat mehr als 320 Franken pro Parkfeld verdient. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass Zürich für diese Kategorie keine Daten lieferte.

Was meint die Stadtkanzlei dazu?

Wie kann es sein, dass Parkieren in Aarau so teuer ist? Wir haben bei der Stadtkanzlei nachgefragt. Diese relativiert die Statistik des Preisüberwachers: Stefan Meierhans schreibe ja explizit in seinem Newsletter, dass die von ihm festgestellten Tarife als Annäherung zu verstehen seien, genauso wie seine festgelegten Schwellenwerte. Die Zahlen seien daher unpräzise.

Tatsächlich schreibt der Preisüberwacher, dass er jeweils die teuersten Tarife im Stadtzentrum berücksichtigt habe und bei unterschiedlichen Tarifen zwischen Tag und Nacht jeweils den Tages-Tarif verwendet habe. Er schreibt aber auch, dass seine Angaben von den Städten selbst kämen und diese die Möglichkeit gehabt hätten, Präzisierungen anzugeben.

Die Stadtkanzlei schreibt weiter, dass sich die Preise im «regional üblichen Bereich» befänden. Die Preise werden durch den Einwohnerrat bestimmt und wurden im März 2018 zum letzten Mal verändert. Dabei seien keine Beschwerden gegen diese Änderungen eingegangen. Somit gehen die Behörden davon aus, dass die Preise politisch und rechtlich legitimiert seien.

Tageskarte in der blauen Zone kostet 5 Franken

Weiter betrachtet sich die Stadt im Städtevergleich nicht negativ, weil die Tageskarten für Handwerk und Gewerbe moderat seien. «Beispielsweise kostet die Tageskarte für Besucher (blaue Zone, 24h) lediglich 5 Franken und liegt damit weit unter dem Durchschnitt», schreibt die Stadtkanzlei.

Letzteres räumt auch Beat Niederhauser ein. Gemäss dem Geschäftsführer und Stellvertreter des Preisüberwachers ändert das aber nichts daran, dass Aarau beim Parkieren unter 24 Stunden konsequent über den Schwellenwerten liege. Jeweils mehr als die Hälfte aller 49 analysierten Städte hätten in der entsprechenden Kategorie günstigere Parkgebühren. «Demnach kann sich die Stadt Aarau die Frage schon gefallen lassen, ob sie nicht ihre Preise reduzieren soll», findet Beat Niederhauser.

