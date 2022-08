Jahresrechnung der FNHW schliesst positiv ab

Millionenüberschuss Jahresrechnung der Fachhochschule Nordwestschweiz schliesst positiv ab Obwohl ein Aufwandüberschuss budgetiert worden war, kann die Jahresrechnung der Fachhochschule Nordwestschweiz mit einem Ertragsüberschuss abschliessen. Zu Diskussionen führte allerdings der Rückgang der Neueintritte. 31.08.2022, 10.17 Uhr

Centurion Tower und Campus FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, Luftaufnahme Brugg-Windisch. Zvg/René Schneider

Die Jahresrechnung 2021 der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 8,6 Millionen Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2,5 Millionen Franken. Die grossrätliche Kommission für Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau habe die positiv zur Kenntnis genommen, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heisst.

Die FNHW konnte in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung die Drittmittel erneut steigern (plus 5,9 Millionen Franken auf 66,7 Millionen Franken insgesamt) und die durchschnittlichen Ausbildungskosten pro Studentin oder Student reduzieren (von 27’500 Franken im Jahr 2020 auf 26’600 Franken im Jahr 2021).

Mit dem positiven Abschluss konnte die FHNW das Eigenkapital auf 30,8 Millionen Franken erhöhen. Dieses dient der Wahrung der Risikofähigkeit und des Handlungsspielraums.

Fünf Prozent weniger Neueintritte

Im Oktober 2021 waren 13’404 Studentinnen und Studenten an der FHNW immatrikuliert (Vorjahr 13’161 Studierende). Das entspricht einer Zunahme von 1.8 Prozent. Bei den Neueintritten lagen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr jedoch insgesamt um fünf Prozent tiefer. Betroffen von dieser Entwicklung waren alle Standorte der vier Trägerkantone (AG, BL, BS und SO), insbesondere die Hochschulen für Wirtschaft und Technik sowie die Hochschule für Pädagogik.

Dieser Rückgang habe in der Kommission zu intensiven Diskussionen geführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kommissionsmitglieder zeigten sich besorgt über diese Zahlen. Es gebe verschiedene Gründe dafür, man müsse daher auch Massnahmen auf verschiedenen Ebenen treffen. So sollen etwa neue und attraktive Studiengänge oder Studiengänge geschaffen werden, welche die Vereinbarkeit von Studium und Beruf oder Studium und Familie ermöglichen. (phh)