Patrick Koller ist neuer Kreiskommandant im Aargau

Militär und Bevölkerungsschutz Ab 1. November: Patrick Koller wird neuer Aargauer Kreiskommandant Der in Remigen wohnhafte Patrick Koller löst am kommenden Montag Rolf Stäuble ab. Zuvor war Koller dessen Stellvertreter. 28.10.2021, 09.25 Uhr

Patrick Koller wird per 1. November 2021 neuer Kreiskommandant des Kantons Aargau. Kanton Aargau

Per 1. November 2021 wird Oberstleutnant Patrick Koller seine Arbeit als neuer Kreiskommandant und Leiter der Sektion Kreiskommando und Waffenplatz Aarau in der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Departements Gesundheit und Soziales aufnehmen. Das schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung.