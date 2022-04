Raketenstellung im Aargau: Wie geheim war die Anlage in Bettwil?

Militär Die «Bluthunde» von Bettwil – der Lindenberg war im Kalten Krieg ein Flugabwehrstützpunkt mit Raketenstellung «Fotografieren oder sonstige Aufnahmen von Gelände oder Anlagen sind verboten.» Jahrzehntelang wies in Bettwil ein Schild darauf hin, dass sich auf dem Lindenberg eine geheime militärische Anlage verbarg. Wer nahe genug herankam, konnte die Fliegerabwehr-Lenkwaffen «Bloodhound» erkennen. Titus J. Meier Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.00 Uhr

Eine der «Bloodhound»-Raketen in der Stellung Bettwil auf dem Lindenberg – mehr als 30 Jahre lang wurde die Anlage betrieben. Felix Wey / ZVG

Von 1964 bis 1999 war das allwettertaugliche und ohne Vorwarnzeit einsetzbare Lenkwaffensystem «Bloodhound» mit einer Reichweite von bis zu 160 Kilometern bei der Schweizer Armee im Einsatz. Die Raketen konnten in einem Bereich von 300 bis 24’500 Meter über Boden eingesetzt werden. An sechs Standorten im Mittelland waren neun Feuereinheiten mit insgesamt 68 Lenkwaffen aufgestellt.

Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Kalten Krieges, etwa nach der gewaltsamen Niederschlagung des Ungarn-Aufstands 1956 durch sowjetische Truppen, wurde die Schweizer Armee modernisiert. Neben der Mechanisierung galt es, auch die Luftwaffe und die Fliegerabwehr zu modernisieren. Sie mussten in der Lage sein, den Luftraum in jeder denkbaren Eskalationsstufe wirksam zu verteidigen.

1961 beantragte der Bundesrat dem Parlament einen Kredit über 300 Millionen Franken zur Beschaffung der radargestützten Langstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffe «Bloodhound Bl-64» aus britischer Produktion. Sie war zur Bekämpfung von hoch- und schnellfliegenden Bombern konzipiert. Nach der Zustimmung der beiden Räte galt es, geeignete Standorte zu finden.

Gemeinderat Bettwil hatte Mühe mit der Geheimhaltung

Im Sommer 1962 wurden der Aargauer Regierungsrat und der Bettwiler Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Lindenberg als Standort vorgesehen sei und in Bälde mit dem Landerwerb begonnen werden sollte. Zwar erteilte der Gemeindeammann dem Militärdepartement (EMD) die Bewilligung für die notwendigen Terrainaufnahmen, doch fiel es dem Gemeinderat schwer, sich an die Geheimhaltung zu halten, weswegen er vom Regierungsrat ermahnt werden musste.

Die geheime Anlage war eingezäunt und ein Schild wies darauf hin, dass Betreten und Fotografieren verboten waren. Felix Wey / ZVG

In der Gemeinde formierte sich rasch Widerstand. Erst wenige Jahre zuvor hatte die Bevölkerung erfolgreich die Pläne des Bundes für einen Panzerübungsplatz auf dem Lindenberg bekämpft. Ausserdem hatte der Kanton erst kürzlich der Gemeinde Bettwil die Abgabe von verbilligtem Bauland untersagt mit der Begründung, dadurch sei die Existenz der Landwirte bedroht. Damals ging es um wenige Aren und nun um 20 Hektaren Land.

Eigentümer wollten dem Bund kein Land verkaufen

An einer kurzfristig einberufenen Gemeindeversammlung nahmen Anfang September 85 Prozent der Stimmbürger teil. Einstimmig beschlossen sie, sich mit allen Mitteln gegen die geplante Anlage zu wehren und alle weiteren Vermessungsarbeiten auf dem Gemeindebann zu verbieten. Alle Landeigentümer erklärten sich solidarisch, dem Bund kein Land zu verkaufen. Nun war der Regierungsrat gefordert. Er entsandte eine Delegation nach Bettwil, um zusammen mit Vertretern des EMD den Gemeinderat anzuhören und nach Lösungen zu suchen.

An einer weiteren Gemeindeversammlung Anfang Oktober wurden die Bettwiler über die Ergebnisse orientiert. Bund und Kanton erklärten sich unter anderem bereit, die Güterzusammenlegung finanziell zu unterstützen und stellten dafür grosszügige Beiträge in Aussicht. Der Bund übernahm die Mehrkosten für die Kanalisation und gab ausserdem die Zusicherung, dass kein Wald geschlagen werde. Damit waren die Bettwiler zufrieden.

Medienberichte und die «durchlöcherte Geheimhaltung»

Weniger erfolgreich war der Versuch, den Standort geheim zu halten. Anfang Oktober berichtete das «Aargauer Tagblatt» ausführlich und mit Bild über den Bettwiler Widerstand und die ausserordentliche Gemeindeversammlung. Wenig später, mitten in der Kuba-Krise, veröffentlichte die «Schweizerische Allgemeine Volkszeitung» (heute «Glückspost») einen ganzseitigen Bericht mit mehreren Fotos.

Sie teilte den Leserinnen und Lesern auch gleich noch die Anzahl der Abschussrampen sowie den Zielraum der Lenkwaffen mit. Dies wiederum störte die Zürcher Zeitung «Die Tat», welche die «durchlöcherte Geheimhaltung» kritisierte. Schliesslich griff auch noch das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» die Geschichte auf und beschrieb süffisant, wie schwierig die Wahrung militärischer Geheimnisse in einer Demokratie sei.

Anlage tauchte nicht auf Landeskarten auf

Ende 1963 begannen in Bettwil die Bauarbeiten für die beiden Feuereinheiten. Unter grösster Geheimhaltung wurden in der Nacht die unförmigen Bauteile auf der Strasse transportiert und im abgesperrten Areal aufgebaut. Neben den Plattformen für die 16 Lenkwaffenwerfer kamen das Beleuchtungsradar, eine Einsatz- und eine Kontrollstelle mit Kommandoposten, Übermittlungseinrichtungen sowie diverse Magazine und Unterkünfte hinzu.

Bild aus der Bauzeit der Raketenstellung in Bettwil, diese wurde zwischen 1963 und 1966 errichtet. ZVG

Eine eigene Stromversorgung hätte in Kriegszeiten einen autonomen Betrieb ermöglicht. 1966 war die Anlage in Bettwil einsatzbereit. Aus Geheimhaltungsgründen tauchte sie jedoch bis zum Ende das Kalten Kriegs in den Landeskarten nie auf.

Im Gegensatz zu den Abfangjägern konnte das «Bloodhound»-System BL-64 ohne Vorwarnzeit betrieben werden. Das Frühwarn- und Leitsystem «Florida» konnte jedes nahende Flugobjekt bereits ausserhalb der Landesgrenzen erfassen. Feindliche Objekte wurden dem Feuerleitradar der nächstgelegenen Lenkwaffenbasis zugewiesen; die Rakete fand durch die reflektierte Radarenergie ins Ziel. Kam ein Flugziel in den Ansprechradius des Näherungszünders, wurde der 150 kg schwere Sprengkopf gezündet.

Kontrollschiessen wurde in England durchgeführt

Da es nicht möglich war, im dicht besiedelten Gebiet eine Lenkwaffe übungshalber zu verschiessen, fanden die Kontrollschiessen zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit in Grossbritannien statt, wo auf ferngesteuerte Flugzeuge geschossen werden konnte. 14 der insgesamt 17 abgefeuerten Lenkwaffen waren Volltreffer. In der Ausbildung kamen Simulatoren zum Einsatz.

In den grossen Flieger- und Flabmanövern konnte in der Schweiz eine technische Zuverlässigkeit von 99 Prozent erreicht werden. In regelmässigen Abständen wurde die rasche Kriegsmobilmachung des Flab-Lenkwaffenregiments 7 trainiert und überprüft. Ende der 1980er-Jahre wurde der Kampfwert des Systems gesteigert und technischen Einrichtungen modernisiert.

Raketenstellung in Bettwil auf dem Lindenberg in einer Aufnahme von 1998: Ein Jahr später wurden die Lenkwaffen ausser Dienst gestellt. Walter Schwager

Ursprünglich war geplant, die Lenkwaffen bis ins Jahr 2005 im Einsatz zu behalten. Aufgrund der hohen Unterhaltskosten von jährlich 15 Millionen Franken und der fehlenden Möglichkeit, Boden-Boden- und Luft-Boden-Lenkwaffen wirksam zu bekämpfen, wurde 1997 die schrittweise Ausserdienststellung bis 1999 beschlossen. Die Bekämpfung gegnerischer Flugzeuge im oberen Luftraum ist seither die Aufgabe der F/A-18-Kampfflugzeuge.

