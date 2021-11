Alkoholverkauf in der Migros: EVP-Nationalrätin Studer warnt

Migros Aare Fällt das Alkoholverkaufsverbot der Migros? Nationalrätin Lilian Studer warnt vor gravierenden Folgen – das sagen Aargauer Kundinnen Soll die Genossenschaft künftig Bier, Wein und Schnaps verkaufen dürfen? Bis Anfang Dezember entscheidet die Migros Aare, ob es zur Urabstimmung kommt. Die EVP-Nationalrätin Lilian Studer sagt: «Für Alkoholkranke kann die Migros sehr wichtig sein» – und prüft nun, ob es politische Veränderungen braucht. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Nicht nur der vorzeitige Rücktritt von Migros-Aare-Chef Anton Gäumann sorgt für Gesprächsstoff, auch dass der orange Riese das Alkohol-Verkaufsverbot kippen könnte, gibt an manchem Stammtisch zu diskutieren. Die Delegiertenversammlung der Migros hat am vergangenen Samstag entschieden, die Alkohol-Frage in die regionalen Genossenschaften weiterzugeben, und damit die Möglichkeit von Urabstimmungen zu eröffnen.

Wird die Migros künftig Alkohol verkaufen? Dominic Kobelt

«Bis Anfang Dezember treffen sich die 60 Mitglieder des Genossenschaftsrates der Migros Aare – sofern es die Coronasituation zulässt – vor Ort und stimmen darüber ab, ob sie die Frage ihren Genossenschafterinnen und Genossenschaftern in einer Urabstimmung vorlegen möchten», erklärt Mediensprecherin Andrea Bauer.

Man darf annehmen, dass eine solche Urabstimmung stattfinden wird, und zwar im Juni 2022. Denkbar ist auch, dass diese in den verschiedenen Regionen unterschiedlich ausgeht und künftig beispielsweise in den Filialen im Aargau Alkohol verkauft wird, in Zürich aber nicht.

Bereits jetzt verkauft die Migros indirekt Alkohol, etwa im Tochterunternehmen Denner, in den Migrolino-Shops oder über die Onlineplattform. Ob bei einem Ja das Filialnetz überprüft würde, sowie weitere inhaltliche Frage wollte die Migros Aare nicht beantworten. Man möchte «den nun anstehenden Gesprächen in unserer Verwaltung und in unserem Genossenschaftsrat nicht vorgreifen», deshalb äussere man sich auch zu hypothetischen Fragen nicht, schreibt Bauer auf Anfrage der AZ.

Die Aargauer Nationalrätin Lilian Studer (EVP) bedauert den Vorentscheid der Delegierten, wie sie auf Twitter schreibt:

Die frühere Geschäftsführerin des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern möchte auf die Auswirkungen aufmerksam machen, die der Entscheid der Migros-Delegierten auf Menschen mit Alkoholproblem haben kann: «Mir ist klar, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben. Aber Alkoholismus ist eine Sucht, die es für Betroffene schwierig machen kann, einen Laden zu betreten, in dem Bier, Wein und Schnaps verkauft wird.» Die Migros sei deshalb wichtig für viele Klientinnen und Klienten vom Blauen Kreuz oder anderen Suchtfachstellen:

«Wir haben die Migros oft zum Einkaufen empfohlen. Sie sind dort nicht der Versuchung ausgesetzt.»

Separate Alkohol-Läden? In der Schweiz undenkbar

In manch anderen Ländern ist es so, dass Alkohol nur in separaten Läden verkauft wird. «Eine solche Lösung hätte in der Schweiz keine Chance, das bin ich mir bewusst», erklärt die Nationalrätin. Sie überlege sich aber, ob ein politischer Vorstoss die Situation verbessern könnte. «Einen Lösungsvorschlag habe ich aber noch nicht.» Wichtig sei für sie im Moment der Dialog. «Ich werde mich mit Philipp Hadorn, Präsident des Zentralvorstands vom Blauen Kreuz, absprechen, um zu sehen, wie wir der Migros unseren Standpunkt am besten mitteilen.»

Lilian Studer, Nationalrätin EVP, möchte, dass die Migros weiterhin auf den Verkauf von Alkohol verzichtet. Alex Spichale

Vermutlich sind sich viele Kundinnen und Kunden der Problematik auch gar nicht bewusst – zumindest hat eine Umfrage vor einer Migros-Filiale in Bremgarten gezeigt, dass keiner der Befragten dieses Argument ins Feld führte. «Das ist auch völlig verständlich», findet Studer, «ich bin dafür besonders sensibilisiert – wenn man selber nicht betroffen ist und nicht schon mit dem Problem konfrontiert wurde, hat man das auch nicht unbedingt auf dem Radar.» Deshalb sei es umso wichtiger, jetzt über diesen Aspekt zu diskutieren.

Alkoholismus Jeder fünfte konsumiert Alkohol missbräuchlich Vier von fünf Menschen in der Schweiz geniessen Wein, Bier, Spirituosen oder Cocktails ohne ein Problem zu entwickeln. Jede fünfte Person aber trinkt zu viel oder zu oft, schreibt das BAG. Geschätzte 250'000 bis 300'000 Personen in der Schweiz sind alkoholabhängig. Ca. jede dritte Person in der Schweiz hat mindestens eine Person mit Alkoholproblemen in ihrem Umfeld. Das Blaue Kreuz Das Blaue Kreuz ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für Suchtkranke einsetzt. Das Ziel ist ein massvoller und verantwortungsvoller Konsum, heisst es auf der Website. Das Engagement steht im Zeichen der christlichen Nächstenliebe und der Solidarität mit suchtbetroffenen Menschen. Seit über einem Jahrhundert hilft das Blaue Kreuz Alkoholabhängigen im Kampf gegen ihre Sucht. Zudem führt die Organisation auch Alkohol-Testkäufe durch, um zu testen, ob Alkohol nicht an Minderjährige abgegeben wird.

Die Kundinnen und Kunden sind geteilter Meinung, wie eine Umfrage vor der Migros in Bremgarten zeigt. Die Aufhebung des Alkohol-Verkaufsverbots widerspreche dem Willen des Gründers Gottlieb Duttweiler, finden die einen. Das spiele doch keine Rolle, Alkohol könne man ja doch überall kaufen, sagen die anderen. Eine Userin auf Facebook ist dagegen besorgt, wenn die Migros Alkohol in die Regale stellen würde, dann werde das Sortiment an anderer Stelle kleiner – «zu Gunsten von etwas, das es so oder so bei Denner gibt».

Manuela Büchler aus Zufikon

«Ich habe es immer gut gefunden, dass die Migros keinen Alkohol verkauft. Ich verstehe zwar die finanziellen Überlegungen, und vielleicht ist es auch nicht mehr zeitgemäss, keinen Alkohol zu verkaufen. Aber ich fand die Vorbildfunktion und das Erbe von Gründer Gottlieb Duttweiler gut.»

Fredi Huser aus Zufikon

«Das spielt mir keine grosse Rolle. Die Migros muss ja auch mit der Zeit gehen und im Denner gibts ja schon Alkohol – wenn auch die Migros Bier verkaufen möchte, soll sie das doch machen.»

Detlef Vogt aus Wohlen

«Der Migros geht es doch nur um Gewinnmaximierung. Das ist ein Hohn gegenüber Duttweiler. Die Migros ist schliesslich eine Genossenschaft, und das soll sie unbedingt bleiben – von dem genossenschaftlichen Gedanken ist sie leider in den letzten Jahren etwas abgekommen. Wäre ich Delegierter, ich würde gegen die Abschaffung des Alkohol-Verkaufsverbost stimmen.»

René Wechsler aus Niederwil

«Es sollte so bleiben, wie es ist. Schliesslich gibt es ja fast neben jeder Migros einen Denner, der Alkohol verkauft. Die Migros hat auch eine Vorbildfunktion. Und wer Alkohol kaufen möchte, der bekommt ihn immer irgendwo.»

Mimi Wüthrich aus Uezwil

«Ich verstehe, dass auch die Migros auf diesen Zug aufspringen will – und gekauft wird der Alkohol ja sowieso. Ich selber gehe nicht so oft in die Migros, und gerade wenn ich zum Beispiel eine Flasche Wein kaufen möchte, dann mache ich gleich alle Besorgungen im Coop.»

Sara und Stefan Baumann aus Bremgarten

«Man sollte die Menschen nicht noch mehr animieren, Alkohol zu kaufen. Es gibt ja genug Alternativen zur Migros.»

