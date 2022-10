Tradition Was die Metzgete in Küttigen mit dem «Nose-to-Tail»-Trend und den Rolling Stones zu tun hat Herbstzeit ist auch Metzgete-Zeit. Seit 1968 kümmert sich der Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste um diese kulinarische Tradition. Der AZ-Reporter war mit Präsident Peter Bolliger aus Hirschthal in der «Traube» in Küttigen – und hat gelernt, worauf es bei einer guten Metzgete ankommt. Louis Fedier Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.30 Uhr

Laut Peter Bolliger die «Paraderösser» jeder Metzgete: Blut- und Leberwurst, hier noch um eine Bratwurst ergänzt und von einer Rösti begleitet. Alex Spichale

An einem typischen Herbsttag mache ich mich auf ins Restaurant Traube in Küttigen, wo ich mit Peter Bolliger zur Metzgete verabredet bin. Der Schreiner aus Hirschthal ist nebenberuflich Präsident des Vereins zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste und als solcher ein absoluter Kenner der Materie. Dass ihm die Sache am Herzen liegt, war schon bei unserem ersten Telefongespräch unüberhörbar, denn er sprach im Zusammenhang mit Metzgete nie von Essen, sondern von Geniessen.

Gleich zu Beginn unseres Treffens beichte ich ihm, dass meine letzte Blutwurst in einem Restaurant über zehn Jahre zurückliege, weil selbige nämlich staubtrocken und bröselig gewesen sei. Peter – wir sind inzwischen zum Du übergegangen – nickt wissend und sagt: «Die war zu lange drin. So kann man die beste Wurst kaputtmachen.» Keine Frage: Da kennt sich einer aus.

Das Vereinsmesser mit VBL-Logo. Alex Spichale

Kaum haben wir Platz genommen, holt mein Gegenüber ein scharfes Klappmesser hervor, auf dem das Logo des Vereins – eine tropfende Blutwurst mit den Vereinsinitialen VBL – eingeätzt ist. Weil die Messer vielerorts zu wenig scharf seien, habe man entschieden, eigene anzuschaffen, erklärt Peter und nutzt die Zeit, bis das Essen kommt, gleich für einen Exkurs in die Vereinsgeschichte.

Von Rolling Stones und Munderotik

Der Verein wurde 1968 von Zürcher Studenten als Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste sowie Rolling-Stones-Club gegründet und hatte gemäss Gründungsurkunde «die Unterstützung des Metzgete-Wesens als auch die Verehrung der Rolling Stones» zum Ziel. Auf den zweiten Punkt angesprochen, gibt der heutige Präsident zu, dass das damals wohl so ein «Studentenfurz» gewesen sei.

Die Gründungsurkunde des Vereins zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste aus dem Jahr 1968. zvg

Heute – 54 Jahre später – hat der Verein gut 110 Mitglieder aus der ganzen Schweiz, darunter auch noch Urgesteine aus der Gründerzeit. Die Rolling Stones sind inzwischen aus den Statuten gestrichen worden, dafür gibt es jetzt eine Kunstkommission und man unterhält internationale Beziehungen, etwa mit dem «Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.» in Deutschland. Den Kern der Vereinstätigkeit bildet aber der gemeinsame Genuss von Metzgeten in verschiedenen Landesgegenden. An diesen nehmen jeweils zwischen 20 und 50 Mitglieder teil.

Um die Metzgeten miteinander vergleichen und die beste mit dem Vereinspreis auszeichnen zu können, gibt es ein offizielles Metzgete-Bewertungsformular. Eine ausführliche Anleitung, wie die einzelnen Kategorien – darunter auch «Oralhaptik/Munderotik» – richtig zu bewerten sind, gibt es auf der Website des Vereins. Den Beweis, dass ich diese vorgängig gut studiert habe, kann ich auch gleich erbringen, denn jetzt steht das Essen vor uns.

Über den Charakter einer Blutwurst

Beim Anschneiden mit einem scharfen Messer lässt sich bereits einiges über die Qualität einer Blutwurst sagen. Alex Spichale

Nach einer ersten äusserlichen Betrachtung schneidet Peter die Blutwurst mit dem Vereinsmesser auf und mustert die Schnittfläche mit Kennerblick. Was er sieht, gefällt: keine Klumpen, feste Struktur, nicht zu trocken. Auch in der mündlichen Prüfung schneidet die Küttiger Blutwurst gut ab, trotz einer etwas markanten Zimtnote:

«Andere würden das vielleicht bemängeln, aber ich mag es, wenn die Blutwurst einen eigenen Charakter hat.»

Analog zur Blutwurst werden auch die weiteren Metzgete-Spezialitäten der Reihe nach verkostet und beurteilt. Und während ich lediglich sagen kann, dass es mir ausgezeichnet schmeckt, greift Peter dabei auf ein enormes Vokabular an Fachbegriffen zurück. Gleichwohl betont er, dass es im VBL nicht in erster Linie darum gehe, Metzger und Restaurants zu kritisieren. Viel wichtiger seien der gute Zusammenhalt unter den Mitgliedern und die gemeinsame Pflege der Genusstradition Metzgete.

Genuss steht für Peter Bolliger an oberster Stelle. Zur Metzgete gehört daher auch ein Glas Rotwein oder ein dunkles Bier. Alex Spichale

Dazu gehört auch die inzwischen legendäre Sommer-Metzgete, bei der die Vereinsmitglieder gemeinsam Blut- oder Bratwürste herstellen – nicht immer mit Erfolg. Das Endresultat sei schon ein paarmal «abverheit», was aber die gute Stimmung nicht trüben konnte: «Dass wir wirklich auch über uns lachen können, das finde ich das Schönste von allem. Etwa 50 Prozent ist bei uns Humor.»

Dem Zeitgeist immer ein Stück voraus

Neben dem selbstironischen Sammeln schweinischer Kunst, dem Verfassen «wissenschaftlicher Arbeiten» zum Thema Metzgete und dem leidenschaftlichen Streiten über die Qualitäten einer richtigen Blutwurst hat der Verein auch einige ernsthafte Anliegen, allen voran die vollständige Verwertung des geschlachteten Schweins.

«Nose to Tail» («Nase bis Schwanz») wird diese Praxis in der modernen Gastronomie genannt, mit der Schlachtabfälle vermieden und neue Genüsse erschlossen werden sollen. Auf den Trend angesprochen, sagt Peter nicht ohne Stolz: «Den haben wir erfunden, 1968! Es ist schön, dass wir jetzt von all diesen grossen Köchen nachgeäfft werden.»

Früher sei es selbstverständlich gewesen, dass man alle Teile eines Tieres verwertet habe, wenn man es schon habe schlachten müssen. Daraus sei dann das Kulturgut Metzgete entstanden – eine Tradition, deren Bewahrung sich der VBL auf die Fahne geschrieben hat.

Rippli, Speck, Blut- und Leberwurst statt Filet und Entrecote – so liessen sich viele unnötige Schlachtabfälle vermeiden. Alex Spichale

Auch das Tierwohl war von Anfang an Teil der Vereinsphilosophie und fliesst in die Bewertung von Metzgeten mit ein. So wird im Vorfeld jeweils genau darauf geschaut, woher die Tiere kommen und wie sie dort gehalten werden. Der Respekt vor dem Tier, betont Peter, sei absolut zentral. Vielleicht hat es auch deswegen bislang keine negativen Begegnungen mit radikalen Vegetariern oder Veganern gegeben.

Eine Tradition mit Zukunft

Inzwischen sind die Teller vor uns leer und wir gleichermassen satt wie zufrieden. Dass es uns so gut geschmeckt hat, ist nicht weiter erstaunlich, denn wie Peter mit einem kleinen Schuss Lokalpatriotismus sagt, gebe es kaum in einer Region so viele gute Metzgeten wie im Aargau. Den genauen Grund wisse er auch nicht, aber es dürfte wohl an der langen Tradition und den über Jahrhunderte überlieferten Rezepten liegen.

Generell lasse sich sagen, dass es bei Betrieben mit langer Tradition in der Regel auch eine sehr gute Qualität gebe. Denn letztlich handle es sich bei der Metzgete nicht nur um irgendein Essen, sondern um ein kulinarisches Kulturgut, das durch den Verwertungs- und Tierwohlgedanken heute aktueller sei denn je. Peter ist überzeugt:

«Das Kulturgut Metzgete hat definitiv eine Zukunft.»

Bevor wir aufbrechen, erkundigt sich «Traube»-Wirt Patrick Michel noch persönlich nach unserem Wohlbefinden und erhält von Peter eine ebenso positive wie detaillierte Rückmeldung. Dann nehmen wir Abschied und ich kehre mit einem veränderten Bild der Blutwurst ins Büro zurück. Meine nächste Metzgete – so viel sei verraten – wird bestimmt nicht zehn Jahre auf sich warten lassen.

Metzgete-Bewertungsformular, ausgefüllt durch Louis Fedier. Louis Fedier

So schnitt die Metzgete in der «Traube» Küttigen ab Das Ausfüllen des Metzgete-Bewertungsformulars bereitete unserem Reporter keine Mühe. Er vergab in fast allen relevanten Blutwurst-Kategorien – Konfektionierung, Schnitt, Fett- & Saftkontinenz, Feinheit & Homogenität, Würzung & Geschmack, Oralhaptik & Munderotik – die Bestnote 6, weil es ihm sehr gut geschmeckt hat. Gesamtnote: 5,8 Peter Bolliger nahm keine Benotung vor, hätte aber kritischer benotet, obwohl auch er mit fast allem zufrieden war. Besonders gefiel ihm, dass die Blutwurst einen eigenen Charakter hatte: «Diese Blutwurst würde ich wiedererkennen.» Die Leberwurst war dagegen nicht ganz nach seinem Gusto. Es sei aber sowieso unmöglich, eine Leberwurst objektiv zu beurteilen, weil die persönlichen Geschmäcker punkto Konsistenz, Würzung, Leberanteil und Weinbeeren sehr weit auseinandergingen, sagt er.

