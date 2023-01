Methadon-Engpass: Psychiatrische Dienste Aargau haben eine Lösung

Methadon-Engpass Süchtige machen sich Sorgen, Fachleute suchen Alternativen und Apotheker verstehen die Aufregung nicht Die Produktion des Aargauer Pharmaunternehmens Amino AG steht still. Deshalb könnten Methadon-Tabletten knapp werden. Süchtige und Suchtmediziner in der ganzen Schweiz sind besorgt. Im Aargau können sie nun aufatmen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

An dieser Theke im Ambulatorium für Substitutionstherapie in Windisch wird das Methadon abgegeben. Im Bild: Stationsleiter Martin Ooms. Alex Spichale

Peter Honegger kann nicht ohne Methadon. Seit 18 Jahren schluckt er jeden Tag drei Tabletten. «Das Methadon gehört zu meinem Leben wie das Essen», sagt der 65-Jährige. Dank des Medikaments hat er kein Verlangen mehr nach Heroin und anderen Drogen, die vorher 25 Jahre lang sein Leben bestimmten.

2021 haben 719 Aargauerinnen und Aargauer einen Heroinersatzstoff erhalten, fast die Hälfte von ihnen Methadon. Die Methadon-Tabletten, die Peter Honegger und andere Süchtige jeden Tag schlucken, werden von der Amino AG mit Sitz in Gebenstorf produziert und vertrieben. Die Firma ist Marktführer für Methadon und bietet als einzige Tablettenstärken bis 40 Milligramm an. Doch die Produktion steht seit Anfang Dezember 2022 still, und die Lagerbestände dürfen nicht mehr vertrieben werden.

Swissmedic hat der Firma die Betriebsbewilligung und Arzneimittelzulassungen am 1. Oktober 2019 sistiert, weil sie die fachverantwortliche Person, Geschäftsinhaber Edmund F. Wyss, als «nicht vertrauenswürdig» beurteilt. Wyss wehrte sich durch alle Instanzen gegen die Sistierungsverfügung. Erfolglos. Das Bundesgericht hat Swissmedic im Dezember 2022 recht gegeben. Damit ist die vor mehr als drei Jahren ausgesprochene Sistierung in Kraft getreten. Die Amino AG darf erst wieder produzieren, wenn die Mängel behoben sind.

Die Amino AG hat eine neue Bewilligung beantragt. Der Antrag ist in Bearbeitung. Swissmedic kann keine Angaben zur Dauer des Bewilligungsprozesses geben. Das hänge davon ab, «wie und wie schnell die Firma auf unsere Vorgaben als Heilmittelbehörde reagiert», teilt ein Sprecher mit.

Es droht die Gefahr einer Überdosis

Der Produktionsstopp hat Folgen für rund 9000 Menschen in der Schweiz, die auf Methadon angewiesen sind. «Ohne diese Medikamente würde ich alt aussehen», sagt Peter Honegger. «Es wäre schlimmer als schlimm. Ich bekäme Durchfall, Entzugserscheinungen.»

Eva-Maria Pichler, Leiterin des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen der PDAG, hat am 12. Dezember 2022 erfahren, dass die Amino AG keine Methadon-Tabletten mehr produzieren und liefern darf. «Die Firma hat uns schriftlich darüber informiert», sagt sie. Zwei Tage später folgte die Information von Swissmedic. «Da kommt am Anfang schon etwas Panik auf», antwortet Pichler auf die Frage, was die Nachricht bei ihr ausgelöst habe.

Der Heroinersatz ermögliche den Patientinnen und Patienten einen geregelten Alltag. «Sie wollen auf keinen Fall wieder zurück auf die Gasse in ihr altes Leben mit dem Beschaffungsstress. Das wäre für sie ein sehr grosser Rückschritt.» Und nicht nur der geregelte Alltag sei durch den drohenden Engpass in Gefahr. «Wer sich Heroin nicht mehr gewohnt ist, kann die Dosen nicht mehr einschätzen. Es besteht die Gefahr einer Überdosierung», sagt Pichler.

Eva-Maria Pichler, Leiterin des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen. Alex Spichale

Medizinisch sei es möglich, auf ein anderes Medikament umzusteigen, beispielsweise auf retardiertes Morphin-Sulfat oder Levomethadon. Diese hätten aber – anders als Methadon – keine so stark sedierende Wirkung, sagt die Ärztin. Auch die Umstellung auf flüssiges Methadon ist möglich. «Aber am Schluss haben wir es mit Menschen zu tun», sagt Pichler. Vorerkrankungen spielen eine Rolle, Vorlieben und auch Nebenwirkungen, die je nach Patient und Medikament unterschiedlich sein können. Peter Honegger ist sich die Tabletten gewohnt. Flüssiges Methadon sei ihm zu stark, sagt er. «Das vertrage ich nicht.»

Vorräte reichen noch bis Mitte/Ende Februar

Die Methadon-Vorräte der PDAG reichen noch, um die Versorgung bis Mitte/Ende Februar sicherzustellen. Trotzdem klingt Eva-Maria Pichler nicht alarmiert, als sie das erzählt. Das liegt daran, dass die PDAG eine Lösung gefunden haben, um den drohenden Engpass zu überbrücken. Die Firma Bichsel habe am Mittwoch mündlich zugesichert, dass sie mit einer Vorlaufzeit von zwei bis drei Wochen den Jahresbedarf decken kann. «Für uns und unsere Patientinnen und Patienten ist das eine grosse Erleichterung», sagt Pichler.

Die Medienstelle der Galenica Gruppe, zu der Bichsel gehört, bestätigt auf Anfrage, dass Bichsel für die PDAG Methadon-Kapseln herstellen werde. Für die Patientinnen und Patienten, die ihr Methadon in Windisch beziehen, sind das gute Nachrichten. Der Engpass ist damit aber nicht abgewendet: «Wir kennen den Absatz der Amino AG nicht», sagt die Sprecherin der Galenica Gruppe. «Aber wir gehen nicht davon aus, dass Bichsel den Gesamtbedarf an Methadon-Tabletten decken kann.»

Auch Eva-Maria Pichel sagt, sie mache sich trotzdem noch Sorgen. Denn 80 Prozent der Aargauerinnen und Aargauer beziehen ihren Heroinersatz nicht im Ambulatorium der PDAG, sondern in einer Apotheke in ihrer Nähe.

Aargauer Apotheker verstehen die Aufregung nicht

Doch offenbar scheint auch diese Sorge unbegründet. Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands, versteht die Aufregung nicht. Methadon-Pulver für die Flüssigabgabe sei nach wie vor verfügbar, sagt er. Und seine Klientinnen und Klienten erhalten den Heroinersatz alle in flüssiger Form, ansonsten würde er aus dem Pulver Kapseln herstellen.

Auch Martina Sigg, Apothekerin in Schinznach-Dorf und ehemalige FDP-Grossrätin, klingt nicht alarmiert. «Wenn die Medien nicht so viel Wind gemacht hätten, hätten wir bis jetzt nichts von einem Engpass gemerkt», sagt Sigg. So aber hätten alle gehamstert und beispielsweise 5-Milligramm-Tabletten von Streuli, dem anderen Methadon-Tabletten-Hersteller, gekauft. «Deshalb mache ich mir eher Sorgen um Schmerzpatientinnen und -patienten, die auf diese niedrig-dosierten Methadon-Tabletten angewiesen sind.»

