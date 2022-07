Openair "Mutterschiff" findet zum letzten Mal statt

Menziken Mutterschiff-Open-Air: Endgültiger Abschied auf dem Herzog-Areal 19 Jahre lang währte die Geschichte des Open Airs Mutterschiff in Menziken, nun ist das Ende der Geschichte erreicht: Dieses Jahr findet das «Mutti» zum letzten Mal statt. Andrea Marti Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.00 Uhr

Das Organisationsteam des Mutterschiff-Festivals in Menziken: (v.l.n.r) Jaime Cardozo, Fabian Meier, Christian Steiner, Silvan Steiner, Severin Stirnemann, Matthias Graf, Viviane Weber, Marius Aeschbacher, Rahel Meier, Tabea Meier, Sabrina Steiner. zvg

Die Entscheidung, das «Mutterschiff» nicht mehr durchzuführen, fiel dem Organisationsteam des Festivals nicht leicht. Denn ein Teil des Teams organisierte das «Mutterschiff» bereits im Jugendalter und war seither jedes Jahr dabei. Inzwischen haben diese Teammitglieder aber eigene Familien und kaum mehr Zeit, um das Festival zu organisieren.

Das erzählt Teammitglied Vivian Weber. «Wir haben gemerkt, dass der Zeitpunkt leider gekommen ist, um die Erfolgsgeschichte des Festivals zu beenden», so Weber. Dabei sei es geblieben, auch in den zwei Jahren, in denen die ursprünglich geplante finale Ausgabe wegen Corona verschoben werden musste.

Kein neues Team für Open Air gefunden

Denn die Suche nach einem neuen Team, das das «Mutterschiff» weiterhin organisiert hätte, blieb die ganze Zeit über erfolglos, trotz öffentlicher Aufrufe und Nachfragen im Bekanntenkreis.

«Uns war wichtig, dass das ‹Mutterschiff›, wenn, dann im gleichen Stil weitergeführt werden würde – dass also das Gelände weiterhin kreativ und liebevoll gestaltet worden wäre.»

Genau das ist aber sehr aufwendig: Allein für den Aufbau der Festivalkulisse auf dem Menziker Herzog-Areal nehmen sich die OK-Mitglieder und freiwilligen Helfenden jeweils zwei Wochen Ferien, dazu kommt die zeitaufwendige Planung des Festivals. «Ein Team zu finden, das das auf sich genommen hätte, ist uns leider nicht gelungen.»

Festivalstimmung am «Mutterschiff» auf dem Herzog-Areal in Menziken. Christian Steiner

So ist das diesjährige, 18. «Mutterschiff», das vom 28. bis 30. Juli stattfindet, das letzte, das das «Mutterschiff»-Team durchführen wird. Geplant ist ein grandioser Abschied: Der musikalische Hauptakt ist Troubas Kater, eine Berner Gruppe, die das Publikum mit einer Mischung aus «Mundart Rap, Folk und Pop-Rock» unterhalten wird, wie die Organisierenden schreiben.

Dazu kommt Henge, eine britische Band, die eine «schräge und sehr bunte musikalische Reise» bieten wird. Ausserdem im Line-up sind die Basler Mundartband Les Touristes und die Aargauer Band Mnevis, die «experimentellen Pop» spielt. Den grossen Abschluss des Festivals wird die Zürcher DJ Ayshat Campbell begleiten.

Neben dem vielfältigen Line-up erwartet die Besucher der Kleinkunstabend mit der Slam-Poetin Lara Stoll, die bereits mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde. Ebenfalls am Kleinkunstabend auftreten wird das Duo Interrobang. Die kleinen Gäste kommen derweil am Kindernachmittag auf ihre Kosten, wenn die Kinderliedersängerin Nelly sie zu einem Mitmachkonzert einlädt und das Kinderparadies auf dem Programm steht.

