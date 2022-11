Aargauer Toxikologin über ihre Erfahrungen bei Tox Info Suisse

Mensch und Gift Das meistunterschätzte Gift? Die Aargauer Toxikologin Colette Degrandi sagt: «Vermutlich ist es Ethanol – also Alkohol» Colette Degrandi, 52, aus Brugg arbeitet als Oberärztin bei Tox Info Suisse. Im Interview erzählt sie, wer an der Notfallhotline am häufigsten Rat sucht und was eine schwere Vergiftung im Körper auslöst. Livia Häberling Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Wird sofort mit Gift assoziiert: Totenkopfsymbol mit Knochen. Adam Gault/Images RF

Der Begriff «toxisch» hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert, und wir alle kennen das Totenkopf-Symbol mit den beiden Knochen, das gefährliche Stoffe kennzeichnet. Trotzdem: Gift – was ist das überhaupt?

Colette Degrandi: Tatsächlich scheint Gift für viele Menschen eine Art Blackbox zu sein. Entweder ist etwas giftig oder nicht. Dabei wissen wir, was bereits Paracelsus wusste: Es ist alles eine Frage der Dosis. Selbst Wasser kann zu einer Vergiftung führen, wenn man in kurzer Zeit sehr grosse Mengen davon trinkt.

Wasser brauchen wir, um zu leben. Anderes ist nicht dafür vorgesehen, in den menschlichen Körper zu gelangen. Angenommen, ein Kind schluckt eine kleinere Menge Waschpulver und die Eltern wählen die Notfallnummer 145. Was geschieht dann?

Sie würden bei unserer Supportstelle landen, die tagsüber die Telefonate entgegennimmt. Dort würden erste Informationen zum Sachverhalt und für die Statistik aufgenommen, bevor der Anruf an eine Ärztin oder in den Abendstunden auch an eine toxikologische Beraterin durchgestellt wird. Gehen viele Anrufe gleichzeitig ein, nimmt die Supportstelle zudem die Priorisierung der Anfragen vor. Sie entscheidet, welche Fälle zuerst bearbeitet werden.

Welche Dringlichkeit hätte das Missgeschick mit dem Waschpulver?

Aus toxikologischer Sicht ist das kein grosses Problem. Allerdings sind die Eltern in gewissen Situationen dennoch stark beunruhigt, auch danach priorisieren wir.

Colette Degrandi, 52, Oberärztin bei Tox Info Suisse. zvg

Das heisst?

Wenn ein Elternteil befürchtet, dass seinem Kind etwas ganz Schlimmes passiert ist, dann fliesst das in die Dringlichkeit der Beantwortungszeit mit ein.

Kommt es häufig vor, dass Eltern am Telefon stark beunruhigt, vielleicht sogar panisch sind?

Panisch sind sie zum Glück selten, meistens kann man gut mit ihnen kommunizieren. Beunruhigt sind sie dagegen relativ häufig. Bei Missgeschicken wie etwa der Einnahme von Waschpulver können wir aber in der Regel bald Entwarnung geben, dann merkt man ihnen die Erleichterung an.

Gibt es neben Waschpulver weitere «Klassiker», die in Ihrem Beratungsalltag regelmässig auftauchen?

Auch zu anderen schäumenden Produkten wie etwa Duschmittel oder Shampoo erhalten wir viele Anfragen. Ähnlich ist es mit Putzmitteln oder Medikamenten. Und was auf Kinder, je nach Jahreszeit, auch immer verlockend wirkt, sind Beeren oder Pflanzenteile.

Für Kinder unter fünf Jahren gehen bei Tox Info Suisse die meisten Anfragen ein. Sind junge Eltern heute vorsichtiger als noch vor ein paar Jahren?

Das ist schwer zu sagen, und es ist besser, einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig. Doch es hat immer schon Fälle gegeben, bei denen es naheliegend ist, dass keine gefährliche Situation vorliegt.

Sind Sie manchmal erstaunt, wie wenig die Bevölkerung tatsächlich über Gift weiss?

Das geht vermutlich jedem Experten so, unabhängig vom Fachgebiet. Manchmal merke ich schon, dass die Leute sämtliche Arten von Gift in einen Topf schmeissen, während für mich sehr klar ist, dass man differenzieren muss: Manche Gifte verursachen lediglich eine Hautreizung, andere können hingegen lebensbedrohliche Symptome auslösen.

Über Tox Info Suisse Tox Info Suisse ist in der Schweiz die offizielle Infostelle für Fragen rund um Vergiftungen. Über die Notrufnummer 145 gewähren Ärztinnen und Ärzte sowie andere medizinische Fachpersonen rund um die Uhr Auskunft. 2021 wurden 39’584 Anrufe registriert, davon stammten 3127 aus dem Aargau.

Sie beraten nicht nur Laien, sondern auch Fachpersonen. Etwa, wenn jemand mit einer Überdosis Tabletten ins Spital eingeliefert wird. Wie läuft eine solche Beurteilung ab?

In manchen Fällen findet der Erstkontakt über unsere Notfallnummer statt, und wir schicken die Leute ins Spital. In anderen sind sie bereits dort, dann werden wir von der Ärztin kontaktiert. Im Idealfall ist die Menge der geschluckten Substanz ungefähr bekannt, anhand dessen machen wir dann eine Risikoabschätzung. Wie gefährdet ist die Person, welches wäre das schlimmste Szenario? Und was im Spitalsetting häufig auch interessiert: Wie lange muss die Patientin oder der Patient überwacht werden und in welcher Form?

Wie häufig kommt es vor, dass Sie anhand der eingenommenen Substanzen einen tödlichen Verlauf prognostizieren müssen?

Potenziell schwere Verläufe sind relativ häufig, weil wir stets vom schlimmstmöglichen Szenario ausgehen. Tödliche Verläufe sind aber zum Glück sehr selten. Hat es die betroffene Person noch rechtzeitig ins Spital geschafft, steht dort mittlerweile sehr viel Technologie zur Verfügung, um ihr Leben zu retten.

Was geht bei einem schweren Verlauf im Körper vor sich?

Das hängt von der Substanz ab. Manche Medikamente wirken sich auf das Nervensystem aus, etwa Schlafmittel. Das kann zu komatösen Zuständen führen, die gefährlich sind, wenn sie nicht überwacht werden. Andere Medikamente beeinträchtigen das Herz-Kreislauf-System. Am allerhäufigsten sind Hirn und Herz gefährdet. Das bedeutet aber meist nicht, dass das Organ direkt angegriffen und beschädigt wird. Dies ist nur in Ausnahmen der Fall. In der Regel führt das Gift dazu, dass das betroffene Organ nicht mehr richtig funktionieren kann. Entscheidend ist also, die Zeit zu überbrücken, in der diese Substanz im Körper wirkt.

Die Beratungen zu Suizidversuchen von Jugendlichen mit Medikamenten haben im Jahr 2021 stark zugenommen, wie im Jahresbericht von Tox Info Suisse zu lesen ist. Gibt es umgekehrt auch Substanzen, die im Lauf der Zeit von der Bildfläche verschwunden sind?

Die gibt es bestimmt. Tipp-Ex wäre ein jüngeres Beispiel, und auch zu Lampenöl oder Fotochemikalien haben wir früher regelmässig Anfragen erhalten.

Welches Gift wird Ihrer Meinung nach am meisten unterschätzt?

Das kommt auf die Sichtweise an. Ich würde sagen, vermutlich ist es Ethanol – also Alkohol. Dazu ein Beispiel: Zu Beginn der Pandemie sind die Anfragen im Zusammenhang mit Händedesinfektionsmitteln massiv angestiegen. Häufig enthalten diese Produkte auch Ethanol. Wenn wir darauf hinwiesen, dass dieselbe Substanz auch in Wein oder Bier enthalten sei, dann schienen die Leute fast beruhigt. Doch wenn man bedenkt, wie viele Jugendliche und teils auch Erwachsene nach gewissen Festen zur Überwachung ins Spital eingeliefert werden, dann ist die Ursache häufig Ethanol. Dinge, die alltäglich sind, werden automatisch als harmloser eingestuft. Das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht richtig.

Trinkt man als Expertin noch Alkohol, wenn man weiss, was die Inhaltsstoffe im Körper auslösen?

(lacht.) Da wären wir wieder bei Paracelsus. Es kommt immer auf die Menge an.

