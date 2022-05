Hirslanden baut dort aus, wo das Kantonsspital Aarau verliert

Medizin Hirslanden baut dort aus, wo das Kantonsspital Aarau Leistungsaufträge verliert – und kooperiert mit dem Kantonsspital Baden Die Privatklinik gründet das «Bauchzentrum Mittelland», stellt zwei Ärzte und eine Ärztin ein und setzt auf Kooperationen für die hochspezialisierte Medizin. Allein könnten die Aargauer Spitäler die Leistungsaufträge nicht halten, bei denen gewisse Fallzahlen pro Jahr erfüllt sein müssen, argumentiert Hirslanden. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Areal der Hirslanden Klinik Aarau – bei der Bauchchirurgie arbeitet der private Anbieter mit dem KSB zusammen, nicht mit dem KSA. zvg

Vor zwei Monaten machte die AZ publik, dass das Kantonsspital Aarau (KSA) einen hochspezialisierten Leistungsauftrag in der Viszeralchirurgie verliert. Nun teilt die Hirslanden Klinik Aarau mit, dass sie genau in diesem Bereich einen Ausbau vornimmt: Hirslanden gründet das «Bauchzentrum Mittelland» und nimmt dabei eine Reorganisation vor.

Fachärztinnen und -ärzte der Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Inneren Medizin und Onkologie sollen im interdisziplinären Bauchzentrum eng zusammenarbeiten. Hirslanden meldet auch drei Zuzüge renommierter Namen. Die Professoren Beat Künzli und Peter Sterk sowie Martina Pabst, Leitende Ärztin der Viszeral- und Gefässchirurgie in Solothurn, ergänzen das Team.

Beat Künzli, Peter Sterk und Martina Pabst verstärken ab Sommer das Team am Bauchzentrum Mittelland bei Hirslanden Aarau. zvg

Sterk und Künzli verfügen laut Mitteilung über fundierte internationale Erfahrung als Chefärzte grosser Kliniken mit HSM-Leistungsspektrum in Deutschland und der Schweiz. HSM steht für hochspezialisierte Medizin, in diesem Bereich werden die Leistungsaufträge unter anderem aufgrund der Fallzahlen der Spitäler vergeben.

Neuorganisation bei Hirslanden unabhängig von KSA-Entscheiden

Passiert der Ausbau der Viszeralchirurgie und die Gründung des Bauchzentrums Mittelland bei Hirslanden vor dem Hintergrund, dass das KSA hier einen HSM-Leistungsauftrag verloren hat und noch zwei verlieren könnte? «Nein», sagt Hirslanden-Sprecher Philipp Lenz auf Anfrage der AZ, «mit anderen Spitälern hat die Neuorganisation nichts zu tun.

Primär gehe es um integrierte Medizin und die bestmögliche interdisziplinäre Betreuung der Patientinnen und Patienten. Zudem handle es sich in der Viszeralchirurgie nicht um einen Ausbau, sondern primär um Nachfolgelösungen für Ärzte, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Hirslanden kooperiert mit dem Kantonsspital Baden Hirslanden hat keine Leistungsaufträge in der hochspezialisierten Viszeralchirurgie, wie Lenz mitteilt.

«Nicht alle Aargauer Spitäler können hochspezialisierte Aufträge halten»

Man habe sich entschieden, diesen Bereich mit Kooperationen abzudecken und sich nicht für die Leistungsaufträge beworben. «Mittelfristig können nicht alle Spitäler im Kanton alle Aufträge in der hochspezialisierten Viszeralchirurgie halten», sagt Lenz. Hirslanden sei es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten im HSM-Bereich dank Kooperationen wohnortnah behandelt werden können. Eine solche Kooperation betreibt Hirslanden mit dem Kantonsspital Baden (KSB), nicht aber mit dem KSA.

Laut der Mitteilung laufen Gespräche mit weiteren Spitälern, Hirslanden sei offen für Kooperationen. Auf die Frage, ob das KSA ein Partner in der Viszeralchirurgie sein könnte, bleibt Lenz vage: «Wir sind der Meinung, dass Kooperationen für die Sicherung von HSM-Leistungsaufträgen im Kanton sehr hilfreich sind.»

Hirslanden setzt im Bauchzentrum auf Behandlung über Fachgrenzen hinweg

Auskunftsfreudiger ist Hirslanden, wenn es um das Bauchzentrum geht. Für eine optimale Behandlung brauche es nicht nur viel Erfahrung, «sondern Teamplayer, die über die eigenen Fachgrenzen hinausdenken», heisst es in der Mitteilung. Das Team bespreche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der damit verbundenen Organe gemeinsam. Ziel sei es interdisziplinär die beste Therapie bei Krebs, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und der Leber oder entzündlichen Darmerkrankungen zu gewährleisten.

Im sogenannten «Hospitalistensystem» werden Patientinnen und Patienten während des gesamten Spitalaufenthalts von den Fachärztinnen und -ärzten der Inneren Medizin mitbetreut. Dadurch erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung, und auch Nebenerkrankungen könnten optimal behandelt werden. Dies sei ein zukunftsweisendes Modell, das den Patientinnen und Patienten viele Vorteile bringe, schreibt Hirslanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen