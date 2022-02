KSA könnte Leistungsauftrag in der Bauchchirurgie verlieren

Medizin Baden statt Aarau: Verliert das KSA den Leistungsauftrag in der Bauchchirurgie und freut sich das KSB zu früh? Das Kantonsspital Baden verkündet stolz, man habe als einziges Aargauer Spital alle Leistungsaufträge für die hochspezialisierte Baucheingriffe ohne Auflagen erhalten. Aber der Zuschlag ist noch gar nicht definitiv. Das Kantonsspital Aarau, das leer ausgehen soll, wehrt sich. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital Baden geht davon aus, dass es die Leistungsaufträge in der hochspezialisierten Bauchchirurgie auf sicher hat. zvg / Karl-Heinz Hug

«KSB-Bauchzentrum erhält Leistungsauftrag für komplexe Eingriffe.» So lautet der Titel der Medienmitteilung, die das Kantonsspital Baden (KSB) gestern verschickt hat. KSB-Chef Adrian Schmitter freut sich laut Mitteilung sehr über den «Entscheid des HSM-Gremiums».

HSM steht für hochspezialisierte Medizin. Leistungsauf-träge in diesem Bereich werden nicht von den Kantonen vergeben, sondern durch ein interkantonales Entscheidorgan, dessen Mitglieder von der Gesundheitsdirektorenkonferenz gewählt werden.

Das Fachgremium hat aber, anders als die Mitteilung des KSB suggeriert, noch gar nicht definitiv entschieden, welche Spitäler einen Leistungsauftrag erhalten. Beim Bericht, auf den sich das KSB bezieht, handelt es sich erst um eine Empfehlung. Das Spital hat aus dem Vorschlag einfach kurzerhand einen Zuschlag gemacht.

Beschluss erst in der zweiten Jahreshälfte

Die Spitäler und weitere Kreise hatten bis am Montag Zeit, zur Empfehlung des Fachgremiums Stellung zu nehmen. Die eingegangen Stellungnahmen würden nun ausgewertet und dann dem Beschlussorgan unterbreitet, teilt Tobias Bär, Sprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz, auf Anfrage mit. Der Beschluss über die Zuteilung der Leistungsaufträge fällt dann im zweiten Halbjahr 2022.

«Da die Anhörungsantworten in den Entscheid einfliessen werden, können die Beschlüsse anders aussehen als der Vorschlag des HSM-Fachorgans», hält Tobias Bär fest. Man habe das Kantonsspital Baden am Dienstag auf diesen Umstand hingewiesen.

KSB rechnet trotzdem fest mit einem Zuschlag

Von der AZ darauf angesprochen, hält KSB-Sprecher Omar Gisler fest, man sei dem Sekretariat der Gesundheitsdirektorenkonferenz dankbar, «dass es uns über diesen bürokratischen Prozess im Detail informiert hat».

«Dass die Empfehlung des HSM-Fachorgans noch einem HSM-Beschlussorgan vorgelegt werden muss, ist uns bei der Lektüre des 92-seitigen Dokuments nicht bewusst geworden.»

Das KSB gehe aber davon aus, dass sich am Sachverhalt nichts ändern werde, «zumal wir gemäss der Expertise der Spezialisten als einziges Aargauer Spital sämtliche Anforderungen in vollem Umfang erfüllen», so Sprecher Gisler.

Nebst dem KSB hat sich auch das Kantonsspital Aarau (KSA) auf die Leistungsaufträge beworben. Das KSA verfügte bisher über die Aufträge. Nun empfiehlt das Fachgremium aber, dem grössten Spital im Aargau keinen Leistungsauftrag mehr zu erteilen. Das KSA erfülle unter anderem die erforderlichen Mindestfallzahlen oder die Anforderungen betreffend Lehre, Weiterbildung und Forschung nicht, heisst es im Bericht.

Wegen Chefarztwechsel: KSA erreicht Mindestfallzahlen nicht

Das KSA will um die Leistungsaufträge kämpfen. Man habe die Stellungnahme fristgerecht eingereicht und warte nun auf den definitiven Zuteilungsentscheid, teilt Sprecherin Isabelle Wenzinger mit. Bis dieser vorliegt, darf das KSA weiterhin Patientinnen und Patienten dieser Teilbereiche behandeln. «In gewohnt hervorragender Qualität», wie Wenzinger betont.

Sie führt aus, das KSA sei seit Jahren ein «anerkanntes und zertifiziertes Darmzentrum mit ausgewiesenen Spezialisten und Senioroperateuren». In den letzten drei Jahren habe das Spital die geforderten Mindestfallzahlen überschritten – trotz Corona, so Wenzinger. Für die Empfehlung seien jedoch Fallzahlen aus den Jahren 2017/18 beigezogen worden. «Also direkt nach einem Chefwechsel, vor dem eine längere Phase ohne Führung lag», sagt Wenzinger.

Inzwischen habe die Klinik wiederaufgebaut werden können und auch in der Bariatrie habe man nach dem Chefarzt wechsel die Fallzahlen auf 70 pro Jahr angehoben und erfülle jetzt wieder die Kriterien für ein Referenzzentrum.

Schützenhilfe vom Gesundheitsdepartement erhält das KSA nicht. Man habe «aufgrund der klaren Ausgangslage hinsichtlich der Anforderungen, die keinen Ermessensspielraum zugelassen haben» auf eine Stellungnahme verzichtet, teilt die Medienstelle mit.

Spital Muri soll Leistungsauftrag erhalten

Nebst dem KSB soll laut Empfehlungen des Fachgremiums auch das Spital Muri einen Leistungsauftrag für die komplexe bariatrische Chirurgie erhalten. Dieser ist allerdings an Bedingungen geknüpft, weil das Spital nicht alle Kriterien erfüllt. Es muss deshalb innerhalb der ersten drei Jahre als Weiterbildungsstätte anerkannt werden, sowie die Anforderungen betreffend Lehre, Weiterbildung und Forschung erfüllen.

Dass das Spital Muri trotzdem einen Leistungsauftrag erhalten soll, begründet das Fachgremium damit, dass dies für die Deckung des Bedarfs erforderlich sei. Bei der Bedarfsplanung berücksichtigt das Gremium beispielsweise die künftig zu erwartenden Behandlungen angesichts der demografischen Entwicklung.

