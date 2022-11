Alles, was auf dem Bildschirm rot ist, kann man im Moment nicht bestellen. Tele M1

Medikamentenengpass In der Region kämpfen Apotheker gegen fehlende Arzneimittel Erkältungsviren haben momentan Hochsaison. Viele kämpfen im Moment mit Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen. Und genau jetzt fehlen besonders viele Medikamente. Der Apothekerverband schlägt darum Alarm. 25.11.2022, 19.58 Uhr

Alles was rot ist, kann man nicht bestellen. Und das ist in den Aargauer Apotheken im Moment so einiges. Rund 150 Medikamente zählt Lukas Korner, Präsident vom Aargauer Apothekerverband.