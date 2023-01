Medikamentenmangel betrifft Tierärtze aus dem Aargau

Medikamenten-mangel Aargauer Tierärzten fehlen Medikamente – wo es jetzt besonders heikel werden kann Die Folgen der Medikamentenengpässe zeigen sich jetzt auch in der Veterinärmedizin. Immer häufiger ist das adäquateste Produkt nicht bestellbar. Gerade bei den Nutztieren kann das heikel werden. Livia Häberling Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Der Medikamentenmangel hat auch Folgen für Rinder und Co.: Tierärzte müssen bei der Behandlung häufiger auf Ersatzprodukte ausweichen. Symbolbild: Eveline Beerkircher

Der Schweiz fehlen die Medikamente. Knapp 1000 kassenpflichtige Arzneimittel sind derzeit nicht mehr lieferbar. Ob Schmerzmittel, Psychopharmaka, Rheumamedikament oder Antibiotika: Es gibt kaum eine Medikamentengruppe, die nicht betroffen ist.

Bemerkbar macht sich der Engpass auch in der Tiermedizin. Aktuell würden mehrere Medikamente fehlen, erzählt die Mitarbeiterin einer Aargauer Kleintierklinik auf Nachfrage. Sie will anonym bleiben - aus Sorge, die Kundschaft könnte wegen der fehlenden Präparate das Vertrauen verlieren. So habe man etwa beim Katzenschnupfen zuletzt lediglich die Symptome behandeln können. Ein grosses Problem seien zudem Lieferschwierigkeiten bei Antibiotika. Diese benötige man täglich, doch vermehrt sei man nun gezwungen, auf Ersatzprodukte zurückzugreifen, die unter normalen Bedingungen nicht erste Wahl wären.

Was die Praxisassistentin am Telefon aus Sicht ihres Betriebs schildert, bestätigt sich auf Nachfrage flächendeckend: Das Amt für Verbraucherschutz des Kantons Aargau teilt mit, man habe Kenntnis von Engpässen. Diese hätten bisher aber überbrückt werden können.

Mehr Rückmeldungen von ihren Berufskolleginnen und -kollegen erhielt Patrizia Andina von der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST). Die ausgebildete Tierärztin ist auf der Geschäftsstelle für die Tierarzneimittel zuständig. Sie sagt, wie in der Humanmedizin hätten sich die Lieferengpässe seit der Pandemie deutlich zugespitzt. Man sitze im selben Boot. Denn in Tiermedikamenten sind häufig die gleichen Rohstoffe enthalten wie in jenen für Menschen. Teilweise stehen dahinter auch dieselben Pharma-Unternehmen.

Für Nutztiere ist die Auswahl an Medikamenten kleiner

Patrizia Andina zählt verschiedene Medikamente auf, die derzeit fehlen. Sie erwähnt spezifische Schmerzmittel für Katzen oder Hunde sowie Impfstoffe und Narkosemittel bei Grosstieren. Bei den Kühen wurden im vergangenen Herbst zudem die sogenannten «Trockensteller» knapp. Das sind Antibiotika, die verhindern sollen, dass sich im Euter Bakterien ausbreiten, während die Tiere nicht gemolken werden.

Die Engpässe wirken sich auf Kleintiere genauso aus wie auf Grosstiere. Und doch ist die Situation eine andere: Je nach dem, ob sie als Heim- oder Nutztiere registriert sind.

Auch gewisse Schmerzmittel für Hunde oder Katzen fehlen. Sandra Ardizzone

Während ersteren eine breitere Palette von Medikamenten zur Verfügung steht, sind die Vorschriften bei den Nutztieren wegen der Lebensmittelsicherheit strenger – etwa, was die Verabreichung von Antibiotika betrifft. Fehlen nun jene «einfachen» Antibiotika, die für Nutztiere zur Behandlung vorgesehen sind, müssen Tierärztinnen und Tierärzte notfalls auf sogenannt «kritische» Antibiotika ausweichen, die für die Humanmedizin besonders wichtig sind. Gefährlich wird das, wenn sich in diesen Tieren resistente Keime bilden und diese durch die Ausscheidung (etwa durch Abwasser oder Gülle) in den menschlichen Organismus gelangen.

«Verkauf kritischer Wirkstoffe sollte auf aktuellem Niveau bleiben»

Zuletzt hatte der Verbrauch solcher kritischer Antibiotika seit 2016 stark abgenommen. Ebenso die Gesamtmenge verkaufter Antibiotika zur Behandlung von (Nutz-)Tieren. Um diesen Rückgang zu erreichen, hatte der Bundesrat im November 2015 die Strategie Antibiotikaresistenzen (StAR) verabschiedet.

Sind nun wegen des Medikamentenmangels wieder vermehrt kritische Antibiotika im Einsatz?

Für Aussagen zu den vergangenen Monaten ist es gemäss Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) noch zu früh. Die Vertriebs- und Anwendungsdaten für das Jahr 2022 würden derzeit erhoben und ausgewertet. Ob es zu Veränderungen gekommen ist, könne deshalb noch nicht beurteilt werden.

Der stetige Rückgang bei den kritischen Wirkstoffen zeige jedoch, dass das Bewusstsein für einen umsichtigen Antibiotikaeinsatz in der Tierärzteschaft seit längerer Zeit hoch sei, schreibt das Amt. Für das laufende Jahr seien zudem neue Optimierungen geplant, um sowohl Tierärztinnen und Tierärzte wie auch Tierhaltende weiter bei einem sorgfältigen Umgang mit Antibiotika zu unterstützen. «Grundsätzlich ist also damit zu rechnen, dass der Verkauf kritischer Wirkstoffe zumindest auf dem jetzigen Niveau bleiben wird.»

Um Lieferengpässe aufzufangen, gebe es Wege: «Ist für eine bestimmte Behandlung kein Antibiotikum mit unkritischen Wirkstoffen zugelassen und verfügbar, hat die Tierärzteschaft zudem die Möglichkeit, ein Antibiotikum mit unkritischen Wirkstoffen anzuwenden, welches für eine andere Behandlung oder eine andere Tierart zugelassen ist.» Weiter könne auch ein passendes Antibiotikum mit unkritischen Wirkstoffen aus dem Ausland bestellt werden, sofern es dort noch verfügbar sei.

