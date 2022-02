Abstimmungen vom 13. Februar: Analyse der Aargauer Resultate

Mediengesetz, Stempelsteuer & Co Die Aargau-Analyse: Die extremsten und überraschendsten Resultate, so geht es nach Nein für Lokalzeitungen und KMU weiter Die Abstimmungsergebnisse zu den nationalen Vorlagen unter der Aargauer Lupe: Welche Gemeinden haben die extremsten Resultate? Was bedeutet das Nein zur Abschaffung der Stempelsteuer für die Aargauer Unternehmen? Und wie geht es nach der Abfuhr zum Mediengesetz mit den Lokalzeitungen in der Region weiter? Rolf Cavalli und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Darum geht's: Mit bis zu 151 Millionen Franken im Jahr hätte der Journalismus in der Schweiz unterstützt werden sollen. Das Medienpaket hatte aber auch im Kanton Aargau keine Chance: 60,3 % der Stimmberechtigten lehnen es ab, noch klarer als der Landesdurchschnitt von 54,6 % Nein.

Der Aargau-Aspekt: Die Region hat mit der Aargauer Zeitung, die in Aarau, Baden, Frick, Freiamt und Brugg fünf Lokalredaktionen betreibt, eine grosse Regionalzeitung und zahlreiche kleinere lokale Abo-Zeitungen: «Die Botschaft» im Zurzibiet, den «Wohler Anzeiger», die «Neue Fricktaler Zeitung», das «Zofinger Tagblatt» u. a. Diese alle hätten von der Medienförderung profitiert und hofften entsprechend auf ein Ja.

Was auffällt: In den ländlichen Regionen fiel die Vorlage ebenfalls deutlich durch, obwohl die Befürworter immer wieder argumentierten, vor allem kleine Lokalzeitungen seien auf zusätzliche Unterstützung angewiesen, um sich für die Zukunft rüsten zu können. SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner sagte am Sonntag gegenüber Tele M1: Die Stimmbürger hätten erkannt, dass ein Grossteil des versprochenen Geldes nicht in die Lokalzeitungen geflossen wäre.

Die extremsten Gemeinden: Am meisten Nein-Stimmen gab es in Moosleerau mit 81,1 % Nein, vor Fisibach mit 78,7 % Nein und der SVP-Hochburg Holziken mit 78,5 % Nein. Nur gerade sechs Aargauer Gemeinden sagten Ja: Mellikon (57,4 % Ja-Anteil), Ennetbaden (54,9 %), Turgi (52,6 %), Aarau (52,5 %), Oberrüti (51,9 %) und Rheinfelden (50,5 %). Alle Bezirke lehnten die Vorlage ab.

So geht es weiter: «Wir werden die Lokalmedien nicht sterben lassen», verspricht Giezendanner, «aber sie müssen sich nach dem Markt ausrichten, dann finden sie auch entsprechend ihre Abonnenten.» SP-Nationalrätin Gabriela Suter kündigte an, sie würden in der Frühlingssession im Nationalrat Vorstösse einreichen, um die unbestrittenen Punkte der Vorlage wieder aufzunehmen. «Das Problem ist nämlich nicht vom Tisch», so Suter.

Darum geht's: 61,7 Prozent Nein-Anteil – das ist für den bürgerlich geprägten Kanton Aargau eine deutliche Abfuhr für eine Steuervorlage, welche gemäss Aussagen der Befürworter der Wirtschaft hätte zugutekommen sollen. In der ganzen Schweiz sagten 62,7 % Nein.

Der Aargau-Aspekt: Ob die Aargauer Stimmberechtigten die Abschaffung der Stempelsteuer als« Steuer-Bschiss» taxierten, wie die Kampagne der Linken behauptete, wird eine politologische Nachbefragung vielleicht zeigen. Jedenfalls haben die Pro-Argumente nicht gezogen. Zwar betonten die Befürworter, die Abschaffung der Steuer würde KMU und vor allem Start-up-Firmen entlasten.

Doch ein Blick auf die Zahlen im Aargau zeigt: Nur die allerwenigsten hiesigen Unternehmen wären entlastet worden. Gerade mal 100 Aargauer Firmen zahlen heute Stempelsteuern und generieren 5,5 Millionen Franken Steuereinnahmen für den Bund (Stand 2020). Schweizweit sind es 2300 Firmen, wobei 55 davon mehr als die Hälfte der 192 Millionen Franken beisteuern.

Der Aargau gehört damit zu den Schlusslichtern betreffend der Emissionsabgabe. Am meisten entlastet worden wären Firmen im steuergünstigen Kanton Zug. Die Motivation, zu Gunsten von einzelnen finanzstarken, vor allem multinationalen Konzernen im Nachbarkanton Ja zu stimmen, war im Aargau klein.

Die extremsten Gemeinden: In Mellikon (Zurzibiet) war die Ablehnung mit 88,1 % Nein am wuchtigsten. Als einzige zwei Gemeinden angenommen haben die Stempelsteuer-Abschaffung Oberwil-Lieli mit 53,5 % Ja und Bergdietikon mit 52,3 % Ja.

Eine mögliche Interpretation: Die beiden Gemeinden liegen nahe zu Zürich und Zug und haben aus diesen finanzstarken Kantonen auch überdurchschnittlich viele Zuzüger. Doch Oberwil-Lieli und Bergdietikon sind Ausreisser. Alle Bezirke lehnten die Vorlage deutlich ab; ländlichere wie Kulm (67,3 % Nein) oder Laufenburg (64,2 %) sogar noch klarer als urbanere wie Baden (58,4 %) oder Aarau (62,6 %).

So geht es weiter: Die 1917 eingeführte Emissionsabgabe bleibt bestehen. Sie wird weiterhin bei der Gründung einer Gesellschaft oder bei einer Kapitalerhöhung fällig.

Darum geht's: Hauchdünn, mit 50,1 Prozent, wird die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» im Aargau angenommen. Dieses Ergebnis trug zum nötigen Ständemehr bei. 15 Kantone sagten Ja. Schweizweit liegt der Ja-Anteil bei 56,6 %.

Der Aargau-Aspekt: Die Kampagne der Tabakindustrie und der Gegner der Volksinitiative setzte auf zugespitzte Polemik auf Plakaten, die im Aargau besonders auffallen mussten: «Heute Tabak, morgen Rüeblitorte – Nein zur extremen Volksinitiative». Der etwas weit hergeholte Vergleich verfing aber auch im Rüeblikanton nicht.

Die extremsten Gemeinden: Turgi steht am einen Extrem mit 64,8 % Ja-Anteil, Mandach (Brugg) mit 70,2 % Nein am anderen Ende. Beim Tabakwerbeverbot zeigt sich eine Art Stadt-Land-Graben: Angenommen wurde die Initiative in den Bezirken Aarau, Baden, Brugg und Rheinfelden; abgelehnt in Bremgarten, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri und Zurzach. In Zahlen ausgedrückt: Städtische Gemeinden stimmten der Vorlage zu rund 53 Prozent zu. Ländliche Gemeinden (44 % Ja-Anteil) und jene mit städtischen und ländlichen Merkmalen (47 % Ja-Anteil) lehnten sie ab.

So geht es weiter: Zulässig ist nur noch Tabakwerbung, wenn sie ausschliesslich für Erwachsene sichtbar ist, etwa mit Mailings, Prospekten oder mit gezielter Werbung im Internet oder in sozialen Medien. Das revidierte Tabakproduktegesetz muss entsprechend angepasst werden.

Tierversuche für die Forschung bleiben unter Auflagen erlaubt. AP

Darum geht's: Die Initiative verlangte das Verbot von Tierversuchen jeglicher Art. Dazu hätten Produkte, die mit Tierversuchen entwickelt werden, nicht mehr eingeführt werden dürften. Das ging 80 Prozent der Aargauerinnen und Aargauer zu weit (Schweiz: 79,1 % Nein).

Der Aargau-Aspekt: Die Vorlage wurde im Kanton Aargau wenig öffentlich debattiert. Gegen die Tierversuchsverbots-Initiative hat sich auch die Mehrheit der Linken gestemmt. So argumentierte die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter in der Abstimmungs-«Arena» von SRF an vorderster Front gegen die Initiative. Dem eigenen Bekunden nach hat Suter danach zahlreiche heftige Reaktionen von extremen Tierschützern erhalten.

Die extremsten Gemeinden: Gleich 87,8 % der Stimmberechtigten stimmten in Oberrüti (Muri) Nein, gefolgt von Leibstadt (Zurzibiet) mit 86,0 % Nein sowie Würenlingen (Baden) und Oeschgen (Laufenburg) mit je 85,3 % Nein. Keine einzige Gemeinde stimmte Ja. Burg (Kulm) hatte mit 34,5 % Ja-Anteil prozentual noch am meisten Sympathien für die Initiative.

So geht es weiter: Die Tierschützer geben nicht auf. Sie wollen nun zumindest die heikelsten Tierversuche stoppen und kündigen neue Vorstösse an.

