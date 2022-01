Medienpaket im Aargau: Für die Kleinen geht es ums Überleben

Medienförderung «Für die Kleinen geht es ums Überleben»: Das sagen Verleger im Aargau zur Abstimmung über das Medienpaket In drei Wochen entscheidet die Stimmbevölkerung über das Medienpaket, das finanzielle Beiträge des Bundes von gesamtschweizerisch 150 Millionen Franken pro Jahr vorsieht. Die AZ zeigt, warum die Verleger der Bezahlzeitungen im Aargau für ein Ja kämpfen, welche Probleme sie haben und wie sie die zusätzlichen Mittel einsetzen würden. Fabian Hägler 2 Kommentare 22.01.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Medienpaket würde für die Verlage auch die Zustellung der Zeitungen verbilligt. Gaetan Bally / Keystone

Der Aargau ist der Kanton der Regionen – entsprechend vielfältig ist auch die Medienlandschaft. Neben der Aargauer Zeitung, die mit fünf Regionalausgaben (Aarau, Badener Tagblatt, Brugg, Freiamt, Fricktal – Gesamtauflage mit Fernausgabe: 54’248 Exemplare) die grösste Zeitung im Kanton ist, gibt es noch sechs weitere abonnierte Bezahlzeitungen.

Aus dem Zurzibiet kommt «Die Botschaft» (Auflage: 7550 Exemplare), im Freiamt werden «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» (5951 Exemplare), «Der Freiämter» (2905 Exemplare) und «Wohler Anzeiger» (5668 Exemplare) gelesen, die «Neue Fricktaler Zeitung» (5342 Exemplare) deckt die Bezirke Laufenburg und Rheinfelden ab, in Mellingen ist «Der Reussbote» (3470 Exemplare) beheimatet, das «Wynentaler Blatt» (5513 Exemplare) hat seine Redaktion in Menziken, das «Zofinger Tagblatt» (8848 Exemplare) legt den Fokus auf den Bezirk im Südwesten des Kantons.

Insgesamt weisen die genannten Zeitungen gemäss den aktuellsten Zahlen der WEMF AG für Werbemedienforschung eine verbreitete Auflage von 98'269 Exemplaren auf. Dazu kommen die Onlineangebote der Verlage im Aargau, deren Reichweiten sich allerdings schlecht vergleichen lassen, weil manche Medienhäuser gar keine Inhalte ins Internet stellen, bei anderen die Artikel nur für Abonnentinnen und Abonnenten der Printausgabe zur Verfügung stehen und bei einigen auch Artikel frei abrufbar sind.

Gemeinsam ist Aargauer Verlagshäusern mit bezahlten Zeitungen, dass sie sich für ein Ja zum Medienpaket einsetzen, das am 13. Februar vors Stimmvolk kommt. Die AZ zeigt, warum die Verleger sich das Medienpaket wünschen, welche Probleme sie haben und wie sie die zusätzlichen Mittel einsetzen würden.

Peter Wanner, CH Media / Aargauer Zeitung: «Für die Kleinen geht es ums Überleben»

Peter Wanner, Verleger von CH Media, die auch die AZ herausgibt. Key

«Das Medienpaket wird die schweizerische Medienlandschaft stabilisieren. In ihrer grossen Vielfalt funktioniert sie derzeit recht gut, deshalb sollten wir ihr Sorge tragen. Die CH-Media-Zeitungen werden vor allem von der Frühzustellung profitieren.

Einen Teil der Einsparung werden wir unseren Abonnenten weitergeben, das heisst, wir werden nicht jedes Jahr massiv den Abopreis erhöhen müssen. Ein anderer Teil fliesst in die digitale Transformation und der Rest wird dazu verwendet, um die rückläufigen Werbeerträge aufzufangen.

Hauptnutzniesser des Medienpakets sind zu zwei Dritteln die kleinen und mittelgrossen Zeitungen und Onlineportale. Einige sind in ihrer Existenz gefährdet. Falls das Medienpaket an der Urne nicht durchkommt, dann erst recht. Es geht ums Überleben.»

Martin Nietlispach, Freiämter Regionalzeitungen: «Medienpaket ermöglicht den Erhalt der journalistischen Qualität in den Regionen»

Martin Nietlispach, Verleger Freiämter Regionalzeitungen: «Bremgarter Bezirks-Anzeiger», «Wohler Anzeiger», «Der Freiämter». Zvg

«Unser Verlag steht zu 100 Prozent hinter dem Medienpaket, da es den Erhalt der journalistischen Qualität in den Regionen ermöglicht und die Verteilung fair und zu Gunsten der Kleinen und Mittleren in unserer Branche ist. Auch bleibt die Unabhängigkeit unserer Redaktion absolut unangetastet.

Mit unseren Lokalzeitungen ‹Bremgarter Bezirks-Anzeiger›, ‹Der Freiämter› und ‹Wohler Anzeiger› sind wir die einzigen, welche in einer gewissen Tiefe über unsere Region berichten. Über die lokalen Vereine, die lokale Kultur, den lokalen Sport sowie die Freiämter Unternehmen. Auch die lokale Politik, Berichterstattung über Gemeindeversammlungen in den einzelnen Gemeinden, kommunale und regionale Abstimmungen und Wahlen, all dies findet man nur bei uns.

Und all dies wird ohne das Medienpaket aufgrund der sinkenden Werbeeinnahmen immer stärker gefährdet. Wenn das Medienpaket angenommen wird, erhält unser lokaler Verlag als einer der Kleinen der Branche einen namhaften Betrag, den wir in den Erhalt unserer Qualität sowie die Weiterentwicklung im digitalen Bereich investieren werden.»

Walter Herzog, Neue Fricktaler Zeitung: «Staatspolitisch enorm wichtig – für das Fricktal, für den Aargau und für die Schweiz»

Walter Herzog, Verleger und Chefredaktor «Neue Fricktaler Zeitung». zvg

«Unsere ‹Neue Fricktaler Zeitung› ist die Lokal- und Regionalzeitung für das ganze Fricktal mit seinen 85’000 Einwohnern. Sie wurde 1861 gegründet und ist mit allen ihren digitalen Kanälen auch die regionale Informationsplattform.

Die Vielfalt und Qualität der Informationen ist für unsere Region und die ganze Schweiz von zentraler Bedeutung, unsere wertvolle Direkte Demokratie braucht dies ganz besonders. Weil Werbegelder zunehmend zu den Tech- Giganten in die USA abwandern, ist unsere Medienvielfalt und -qualität in Gefahr. Deshalb stehe ich zu 100 Prozent hinter dem Medienunterstützungspaket.

Es ist ausgewogen, hilft vor allem dem lokalen und regionalen Journalismus, garantiert die Unabhängigkeit und ist staatspolitisch äusserst wichtig. Bei der Annahme des Medienpakets setzen wir die Mittel für den Erhalt und Ausbau der Qualität und Breite des journalistischen Angebots im Fricktal ein, sowie für Investitionen in die digitale Zukunft.»

Bernhard Bürli, Die Botschaft: «Die Dinge ins richtige Licht rücken»

Bernhard Bürli, Verleger der Zurzibieter Regionalzeitung «Die Botschaft». Jennifer Reschke/Zvg

«Als Lokalzeitung des Zurzibiets will ‹Die Botschaft› die Bevölkerung eingehend und umfassend informieren. Sie berichtet über alles, was da läuft und passiert. «Die Botschaft» ist ein lokales Forum für Gewerbe, Industrie, Kultur, Sport und Politik. Sie ist am Puls der Menschen und setzt sich für ein gutes Zusammenleben, für Demokratie und freie Meinungsäusserung ein.

Es ist schlichtweg falsch zu behaupten, mit der Medienförderung könne der Staat bei der «Botschaft» mehr Einfluss geltend machen. Die Lokalzeitungen erfüllen wichtige Funktionen. Kanton, Gemeinden und Gesellschaft profitieren. Weshalb sollte der Bund die Medienarbeit auf dieser lokalen Ebene beeinflussen wollen?

Guter Lokaljournalismus ist kosten- und arbeitsintensiv. Alle Veranstaltungen und Ereignisse, seien sie noch so klein, müssen abgedeckt werden. Der Aufwand für Recherche wächst. Lokalzeitungen würden sich ins eigene Fleisch schneiden, würden sie wegen Kostenoptimierung die lokaljournalistischen Leistungen zurückfahren.»

Benedikt Nüssli, Der Reussbote: «Die Finanzierung von Journalismus wird zunehmend schwieriger, insbesondere im Lokalen»

Benedikt Nüssli, Verleger der Regionalzeitung «Der Reussbote». zvg

«Die Abstimmung hat grosse Auswirkungen auf kleinere und mittlere Zeitungen. Die Finanzierung von Journalismus wird zunehmend schwieriger, insbesondere im Lokalen. Der Kanton Aargau darf sich glücklich schätzen, eine Vielzahl an Regionalzeitungen zu haben, die in der Region eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Meinungsbildung übernehmen.

Das Medienpaket hilft, die journalistische Qualität zu erhalten, die Unabhängigkeit der Redaktion ist gewährleistet. Ein ‹Ja› zum Medienpaket bedeutet auch ein ‹Ja› zu einer gut informierten Bevölkerung auf Gemeindeebene. Falls das Medienpaket angenommen wird, werden wir die Mittel für den Erhalt der Qualität und den Ausbau des Onlineangebotes verwenden.»

Sabine Galindo, Zofinger Tagblatt: «Das Medienpaket ist für kleine Verlage eine wichtige Unterstützung in der Transformationsphase»

Sabine Galindo, CEO der ZT Medien AG, die das «Zofinger Tagblatt» herausgibt. zvg

«Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren in einem Tempo verändert, das oft unterschätzt wird. Profiteure sind globale Internetkonzerne wie Facebook oder Google. Die Pandemie hat diesen Trend verschärft. Einerseits fehlen dem Qualitätsjournalismus wichtige finanzielle Mittel, andererseits wuchern in den sozialen Medien Fake News.

Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt sind jetzt wichtiger denn je. Das Medienpaket ist gerade für kleine, unabhängige Medienhäuser wie die ZT Medien AG, die das ‹Zofinger Tagblatt› herausgibt, eine wichtige Unterstützung in dieser schwierigen Transformationsphase.»

Hans Baumann, Wynentaler Blatt: «Medienpaket sichert journalistische Qualität in einer Region, die fernab grosser Ballungszentren liegt»

Hans Baumann, Verleger der Regionalzeitung «Wynentaler Blatt». Zvg / Aargauer Zeitung

«Das ‹Wynentaler Blatt› ist eine unabhängige, abonnierte Lokalzeitung für das Aargauer Seetal, das Wynental, Ruedertal, Suhrental sowie die angrenzenden Luzerner Gemeinden. Seit der Gründung im Jahre 1858 wird über Kultur, Vereine, Sport, Wirtschaft, Politik und Verkehr aus über 30 Gemeinden berichtet.

Das Medienpaket ist für eine kleine Lokalzeitung wie das ‹Wynentaler Blatt› von grosser Bedeutung. Es sichert die journalistische Qualität in einer Region, die fernab grosser Ballungszentren liegt. Da wo die Tageszeitungen weniger berichten, ist eine Lokalzeitung sehr wichtig. Für die ganze Region!

Die kleineren Zeitungen haben schon bisher von Unterstützung in Form von Posttaxenvergünstigungen profitieren dürfen. Trotzdem war unsere Redaktion immer unabhängig – und wird es auch in Zukunft bleiben. Jetzt geht es im Medienpaket um zusätzliche Unterstützung. Und das ist sehr nötig. Unser Verlag steht voll hinter dem Medienpaket. Für mehr Qualität und vor allem für eine sichere Zukunft!»

2 Kommentare Bruno Winkelmann vor etwa 9 Stunden 1 Empfehlung Die grossmehrheitlich der FDP und dem Gewerbeverband nahestehenden Verleger konnten offenbar in ihren Kreisen keinen grossen Einfluss auf die Abtimmungsparolen nehmen! Besonders auffälig beim rechtsfreisinnigen Zofinger Tagblatt. Immerhin sitzt dort der Mann der kantonalen FDP-Präsidentin im Verwaltungsrat, neben einer ehemaligen FDP-Nationalrätin. 1 Empfehlung Anke Sach vor etwa 2 Stunden Anstatt für das Gesetz zu votieren, sollten die Leute lieber eine Zeitung (zusätzlich) abonnieren. Leider wird dieser Aufruf wohl nur von denjenigen gelesen, die bereits ein Abonnement haben. Das Problem der Verleger ist zudem nicht einfach die "abgewanderte" Werbung, sondern ebenso die sinkenden Auflagen - trotz steigender Bevölkerung - mindern den Ertrag. Alle Kommentare anzeigen