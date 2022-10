Wird der Aargauer Gallati Nachfolger von Maurer im Bundesrat?

Maurer-Nachfolge Kommt der nächste Bundesrat wieder aus dem Aargau? Zwei sagen ab, Jean-Pierre Gallati schweigt Er steht zwar nicht in der ersten Reihe für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati wird aber als valabler Kandidat genannt. Bildungsdirektor Alex Hürzeler und Kantonalparteipräsident Andreas Glarner winken ab. Eva Berger Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Ist in den Ferien und sagt nichts zur Bundesratswahl: Regierungsrat

Jean-Pierre Gallati. Claudio Thoma

Wenn am 7. Dezember die vereinigte Bundesversammlung die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer wählt, stehen die Aargauer SVPler vermutlich nicht in der vordersten Reihe. Seit der Ankündigung Maurers, die Landesregierung nach 14 Jahren zu verlassen, werden in den Medien andere Namen genannt. Vorab der Berner Albert Rösti, die Zürcherin Nathalie Rickli oder die St.Gallerin Esther Friedli seien mögliche Kandidierende.

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident SVP Aargau. Severin Bigler

Dabei ist die Aargauer SVP-Kantonalpartei gut aufgestellt. Sie hat sechs Nationalrätinnen und Nationalräte – mehr kommen nur von der SVP Zürich und der SVP Bern – und ist im Ständerat mit Hansjörg Knecht vertreten.

Im fünfköpfigen Regierungsrat stellt die Partei mit Alex Hürzeler (57) und Jean-Pierre Gallati (56) zwei Mitglieder. Und im Sommer 2020 waren Nationalrätin Martina Bircher und Nationalrat Andreas Glarner gar in der Diskussion für das Partei-Schweiz-Präsidium. Glarner hat dann Anfang 2021 die Spitze der Kantonalpartei übernommen.

«Bundesrat werde ich nicht», macht Andreas Glarner aber auf Anfrage klar. Eine Kandidatur kommt für den in wenigen Tagen 60-Jährigen aus Oberwil-Lieli nicht in Frage – weder jetzt noch in Zukunft.

Alex Hürzeler, Aargauer Landammann 2022, Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport. Severin Bigler

Auch Alex Hürzeler winkt ab. «Ich hege weiterhin keine Absichten, nach Bundesbern zu wechseln», lässt er verlauten. Der Vorsteher des kantonalen Bildungs-, Kultur- und Sportdepartements war auch als möglicher Nachfolger von Hansjörg Knecht im Ständerat gehandelt worden. Sein Platz und Wirken seien im Aargau, sagte Hürzeler dazu bereits im Juli. Er bleibt vorläufig Regierungsrat.

Gallati im weiteren Favoritenkreis

Einer aber schweigt: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Zwar zählt er öffentlich nicht zum engsten Favoritenkreis, sein Name taucht aber im Zusammenhang mit einer möglichen Bundesratskandidatur auf – er sei im Gespräch, schreibt etwa Politbeobachter Claude Longchamp am Dienstag auf Twitter. Ob ihn ein Wechsel in den Bundesrat interessieren würde, lässt Gallati unbeantwortet. Nur, dass er derzeit in den Ferien sei, teilt er mit.

Jean-Pierre Gallati wurde im November 2019 im zweiten Wahlgang in den Regierungsrat gewählt, er ersetzte die zurückgetretene Franziska Roth. Wenige Monate später tauchte das Coronavirus auf. Als Gesundheitsdirektor, der bei Coronafragen nicht auf Parteilinie lag, stand Gallati rasch im Fokus, auch über die Kantonsgrenzen hinaus. 2020 schaffte er, mitten in der Pandemie, die Wiederwahl im ersten Wahlgang. Zuvor war er als Chef der SVP im Grossen Rat Vorsteher der grössten Fraktion.

Für eine Session im Nationalrat

Auch ein wenig Bundesbern-Erfahrung hat Gallati. Im Oktober 2019 wählten ihn die Aargauerinnen und Aargauer in den Nationalrat. Im Dezember wurde er vereidigt, nahm an der Wintersession teil und hatte Einsitz in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Zweimal hielt er ein Votum zur Stärkung der Pflege. Dann gab er seinen Platz an Alois Huber weiter und trat im Januar sein Amt als Aargauer Regierungsrat an.

2. Dezember 2019, erster Tag der Wintersession: Die neugewählten Aargauer Nationalrätinnen und Nationalräte vor dem Bundeshaus. Mit dabei Jean-Pierre Gallai (rechts). Es war seine erste und bislang letzte Session. Im Bild (v. l. n. r.): Benjamin Giezendanner (SVP), Lilian Studer (EVP), Stefanie Heimgartner (SVP), Gabriela Suter (SP), Maja Riniker (FDP), Martina Bircher (SVP), Marianne Binder-Keller (CVP) und Jean-Pierre Gallati (SVP). Sandra Ardizzone

Handicap: Gallati ist kein Zürcher

Es wäre ambitioniert, sich nach vier Jahren Regierungsrat und ein paar Wochen Nationalrat der Bundesversammlung als Bundesrat zu empfehlen, auch wenn diese nicht immer die offensichtliche Kandidatur bevorzugt. Gallati hat aber noch ein weiteres, kleines Handicap: Im Gegensatz zu seiner Kollegin Nathalie Rickli, die auch das Gesundheitsdepartement führt, ist er nicht aus Zürich.

Der bevölkerungsreichste Kanton müsse auch nach Maurer im Bundesrat vertreten sein, finden aber einige. Immerhin ist Gallati aus Wohlen, was geografisch in der Nähe liegt. Es sei darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind, heisst es seit 1999 in der Bundesverfassung. Das wäre mit dem Freiämter gegeben.

Der Aargau ist aber nicht unbedingt an der Reihe mit einer Bundesrätin oder einem Bundesrat. Seit dem Rücktritt von Doris Leuthard (CVP) sind erst vier Jahre vergangen. Während zwölf Jahren war die Merenschwanderin in der Landesregierung. Zuvor war sie sieben Jahre im Nationalrat. Wie Jean-Pierre Gallati vor seiner Wahl in den Regierungsrat arbeitete sie als Rechtsanwältin in einer Freiämter Kanzlei.

Aargau war bisher fünfmal in der Landesregierung vertreten

Friedrich Frey-Herosé war der erste Aargauer Bundesrat (1848–1866).

Leuthard war die fünfte Person aus dem Aargau im Bundesrat. Ihre Vorgänger waren allesamt Freisinnige. Im allerersten Kollegium, das 1848 gewählt wurde, sass der Aarauer Friedrich Frey-Herosé. Als sein Nachfolger wurde 1866 Emil Welti aus Zurzach gewählt. Von 1912 bis 1935 sass der Brugger Edmund Schulthess im Bundesrat, von 1961 bis 1969 Hans Schaffner aus Gränichen. Bis zur Wahl Leuthards sollten danach 37 Jahre vergehen. 2006 wurde sie als insgesamt fünfte Frau in die Landesregierung gewählt.

Die Kantonszugehörigkeit spiele überhaupt keine Rolle, findet jedoch SVP-Kantonalparteipräsident Andreas Glarner. «Auf der Liste der möglichen Kandidierenden stehen bereits sehr gute Leute», sagt er. Dass darunter bis jetzt kein Aargauer und auch keine Aargauerin ist, sei unwichtig. Ob es dabei aber bleibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

