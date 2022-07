Drei Aargauer Jungfreisinnige mischen die Schweizer Schulen auf

Maturaarbeit «Linke Lehrer»: Diese drei Aargauer Kanti-Schüler haben Politiker in der halben Schweiz in Aktivismus versetzt Sie haben mit ihrer Maturaarbeit dafür gesorgt, dass die Aargauer Kantonsschulen auf ihre politische Neutralität untersucht werden. In weiteren Kantonen ist die Idee deponiert – ebenfalls wegen der Badener Maturaarbeit. Wer die Verfasser sind und was sie mit Nationalrätin Ruth Humbel zu tun haben. Eva Berger 4 Kommentare 19.07.2022, 05.00 Uhr

Die Aargauer Kantonsschulen werden im kommenden Herbst und Winter vom Meinungsforschungsinstitut Sotomo auf ihre politische Neutralität untersucht. Den Auftrag dazu hat dem Regierungsrat das Kantonsparlament mit der Überweisung eines Vorstosses von Adrian Schoop (FDP) gegeben.

Er hatte ihn zusammen mit drei Maturanden verfasst, die im letzten November an der Kanti Baden eine Arbeit mit dem Titel «Politische Neutralität im Unterricht» eingereicht hatten. Diese war zum Schluss gekommen, die Mittelschulen hätten einen Linksdrall.

Der Aargauer Vorstoss hat Parlamentarierinnen der Nachbarkantone inspiriert. Ähnliche Anliegen wurden von Bürgerlichen in Baselland und Solothurn eingereicht, begründet werden sie vorab mit dem Vorgehen im Aargau und den Ergebnissen aus der Badener Maturaarbeit.

Die Parlamente haben noch nicht darüber befunden. Die Aargauer Studie könnte auf den Kanton Zürich ausgeweitet werden, schlagen seit Donnerstag vergangener Woche zudem drei Zürcher SVP-Kantonsräte vor. Auch sie nehmen explizit Bezug auf die Maturaarbeit.

Kritik von SP-Präsident Wermuth

Andere hatten am Beschluss des Aargauer Grossen Rats weniger Freude. In der Debatte stellte sich die linke Minderheit dagegen, die Mitte war gespalten. Kurz nach der Überweisung kritisierte der Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth öffentlich Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP), weil der Regierungsrat den Vorstoss ebenfalls befürwortete. Der SP-Co-Präsident sieht darin einen Angriff der Bürgerlichen auf die freie Bildung.

Selten erfährt eine Maturaarbeit dermassen viel Aufmerksamkeit. Das wissen auch ihre Verfasser Mick Biesuz, Jan Suter und Fabian Zehnder. Die Arbeit habe sich gelohnt, das sei erfreulich, sagt der 20-jährige Biesuz. Er ist derzeit in der Rekrutenschule in Bière – Artillerie. Für die Zeitung hat er nur am Wochenende Zeit, aber er hat die Öffentlichkeitsarbeit für die drei Maturanden übernommen. Die anderen beiden stünden nicht so gerne im Rampenlicht, sagt er.

Mick Biesuz, Jungfreisinnige Aargau. zvg

Es mache stolz, dass Bürgerliche in anderen Kantonen die Problematik aufgegriffen haben. «Für die Partei ein Thema zu prägen, ist schön», so Biesuz, Zuspruch gebe es von Jungfreisinnigen aus der ganzen Schweiz. Viel Lob komme auch aus dem persönlichen Umfeld, Gegenwind dafür von links und vor allem in den sozialen Medien. «Ist das Satire?», fragte beispielsweise jemand auf Twitter.

Untersuchen statt vermuten

Nein, Satire sei ihre Untersuchung sicher nicht, sagt Biesuz. Schon in der Bezirksschule hätten er, Zehnder und Suter bemerkt, dass der Unterricht nicht immer politisch neutral sei, das habe sich in der Kanti fortgesetzt. Sie wollten es also genauer wissen und haben es zum Thema ihrer Maturaarbeit gemacht. Biesuz sagt:

«Vorher haben es alle nur vermutet. Die Arbeit gibt eine Grundlage, es ernsthaft zu diskutieren.»

Das Resultat der Untersuchung der drei Maturanden ist unter anderem, dass an den Aargauer Kantonsschulen 40 Prozent des Unterrichts von den Schülerinnen und Schülern als «eher links» wahrgenommen werden. Die Schule werde weiter nicht als Ort angesehen, an dem man offenkundig seine politische Meinung äussern kann. Das wurde vor allem von Umfrageteilnehmenden bemerkt, die sich selber als «eher rechts» einstufen. 530 Kantonsschülerinnen und -schüler wurden befragt.

Ruth Humbel im Bus begegnet, Bundeshaus-Einladung folgte

Politisch neutral sind Biesuz, Suter und Zehnder auch nicht, seit fünf Jahren gehören sie den Aargauer Jungfreisinnigen an. Das war eigentlich Zufall: Auf dem Heimweg nach Birmenstorf von der Badenfahrt haben die damals 15-Jährigen im Bus politisiert. Nationalrätin Ruth Humbel hatte den gleichen Weg und hörte mit. «Wir kamen ins Gespräch und wurden von ihr ins Bundeshaus eingeladen», sagt Biesuz.

Die Abstimmung über die AHV2020 stand bevor, die FDP lehnte die Vorlage ab, Humbels Partei, die damalige CVP, war dafür. «Die Argumente der Freisinnigen haben uns am meisten überzeugt», sagt Mick Biesuz. Statt der CVP traten er und seine Kollegen also dem Freisinn bei.

Da waren sie noch in der Bez: (von links) Jan Suter, Mick Biesuz, und Fabian Zehnder organisierten im März 2018 den Tag der Politik an der Bezirksschule Baden. Sie traten auch gemeinsam den Jungfreisinnigen bei und wurden schliesslich durch ihre Maturaarbeit schweizweit bekannt. Severin Bigler

Dass drei Jungfreisinnige in ihrer Maturaarbeit eher zum Schluss kommen könnten, ihre Schule sei zu links als zu rechts, sei nicht erstaunlich, wurde in der Debatte im Aargauer Grossen Rat bemerkt. «Wir waren unvoreingenommen, oder haben es zumindest versucht», sagt Mick Biesuz. Das Resultat hätte genauso gut ein anderes sein können, meint er.

Umstrittene Themen nicht als Tatsachen verkaufen

Wirklich überrascht hat es ihn aber nicht, verschiedene Beispiele liessen längst vermuten, dass die Schulen einen Linksdrall haben. «Wenn beim Thema Klimawandel im Unterricht das Wirtschaftswachstum als Antagonist dargestellt wird, ist das ideologisch», sagt Biesuz.

Auch dass eine Geschichtslehrerin den Schweizer Sitz im Uno-Sicherheitsrat als sehr wichtig und richtig angepriesen habe, passe nicht in einen politisch neutralen Unterricht: «Das ist umstritten und darf nicht ohne weiteres als gut oder schlecht thematisiert werden.» Jede Lehrperson dürfe ihre politische Meinung haben. Wird diese geteilt, müsse sie aber auch als solche deklariert sein, findet der Jungfreisinnige.

Mick Biesuz stört sich denn auch am Vorwurf von links, man wolle mit dieser Untersuchung die Meinungsbildung in der Schule beschneiden oder Lehrpersonen den Mund verbieten. Mick Biesuz sagt:

«Niemand will eine Gesinnungskontrolle durchführen. Es geht darum, was im Unterricht passiert.»

Zur Kritik von Cédric Wermuth findet der Rekrut: «Es scheint, als habe er die Maturaarbeit gar nicht gelesen. Es ist nicht förderlich, wenn ein Parteipräsident irreführende Aussagen macht. Es geht uns nicht ums Parteibüechli.»

Aargauer Grosser Rat 2024 als Ziel

Sein eigenes aber ist Mick Biesuz wichtig. Er hat eine politische Karriere im Sinn. Er werde auf der Liste der Jungfreisinnigen für den Nationalrat kandidieren, stellt er in Aussicht. Ernsthafter bereitet er sich auf die kantonalen Wahlen vom Herbst 2024 vor, da ist Erfolg realistischer.

Gerne würde der heute 20-Jährige für die FDP in den Grossen Rat einziehen. «Die Legislative interessiert mich sehr. Da strebe ich ein Amt an.» In der Familie liegt das nicht, sein Bruder, ebenfalls ein Jungfreisinniger, und er seien dort die Einzigen mit Parteizugehörigkeit.

Vermutlich werde er aber bis im nächsten Sommer vor allem mit dem Militär beschäftigt sein, glaubt er. Danach wird Mick Biesuz in St.Gallen Wirtschaft und Recht studieren. «Es ist vielleicht ein Klischee für einen Jungfreisinnigen. Aber es ist das, was ich machen will», sagt er.

Mick Biesuz (links) am Tag der Politik 2018 an der Bezirksschule Baden zusammen mit FDP-Grossrat Adrian Schoop. Schoop reichte den Vorstoss zur politischen Neutralität an den Kantis ein. Severin Bigler

Es gab immerhin einen Fünfer

Dann werde er auch keine methodischen Fehler mehr in Arbeiten machen, ist er überzeugt. Stichprobengrösse, Fragestellungen und Methode der Badener Maturaarbeit wurden im Aargauer Grossen Rat kritisiert. Biesuz nimmt es gelassen: «Wir waren Maturanden, keine Wissenschaftler. Diese Arbeit hatte nie den Anspruch, auf Universitätsniveau zu sein», sagt er.

Aber man habe damit etwas erreicht, mindestens die Aargauer Kantonsschulen werden jetzt wissenschaftlich auf ihre politische Neutralität überprüft. Andere könnten folgen. Und überhaupt: So schlecht sei die Arbeit zumindest auch aus Sicht der Lehrerin nicht gewesen: Mick Biesuz, Jan Suter und Fabian Zehnder erhielten dafür die Note 5. Also «gut».

