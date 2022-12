Erlebnisweg der bekanntesten Firmen Safenwils

Maturaarbeit Erlebnisweg selbst gemacht: So lassen sich die bekanntesten Firmen Safenwils kennenlernen Wie kann das Gewerbe in Safenwil im 20. Jahrhundert auf einem Erlebnisweg veranschaulicht werden? Dieser Frage geht Alina Sudar in ihrer Maturaarbeit auf den Grund. Joshua Rubin, ZT Jetzt kommentieren 27.12.2022, 10.23 Uhr

Einen eigenen Trail für Safenwil erstellen – dieser Aufgabe stellte sich Alina Sudar in ihrer Maturaarbeit. Joshua Rubin

Mithilfe von Posten und Hinweisen sich den Weg bahnen, einen Fall lösen oder die Fährte des Fuchses finden – Krimi- und Foxtrails sind vor allem bei Familien sehr beliebt. So sieht das auch die Safenwilerin Alina Sudar, die in ihrer Freizeit schon einige Schnitzeljagden erfolgreich absolviert hat. Ebenso begeistert sie sich für Geschichte und Technik. Ausserdem lebt sie schon ihr ganzes Leben in Safenwil, wodurch sie sich zu ihrem Heimatdorf verbunden fühlt.

Alles kombiniert brachte sie zu ihrer Maturaarbeit: «Ich habe mir überlegt, dass ich die Geschichte von Safenwil mit einem Erlebnisweg in Verbindung bringen könnte», so Alina Sudar. Die erste Idee war ein Krimitrail, also eine fiktionale Mordgeschichte, die sie aber schnell wieder verwarf: «Ich wollte lieber etwas Historisches machen», so Sudar.

Ihr sind diverse ältere Firmen von Safenwil bekannt, wie zum Beispiel die Wibrusa, eine Firma, die sich auf Matratzen und Bettwaren spezialisierte. Sie ist seit 1997 eingestellt. «Ich stand dort, als das Gebäude vor nicht allzu langer Zeit zum Abriss bereit stand und trauerte schon ein bisschen», sagt Alina Sudar und ergänzt: «In Safenwil gibt es viele Firmen, die teilweise schweizweit bekannt waren. Um deren Bedeutung nicht zu verlieren, entschied ich mich für einen digitalen Erlebnisweg mit alten Gewerbegebäuden von Safenwil.»

Drei Kriterien zur Auswahl

Um die passenden Firmen herauszufiltern, stellte Sudar drei Kriterien auf: Erstens muss sie aus dem 20. Jahrhundert stammen. «Über ältere Firmen gibt es zu wenig Material und keine Zeitzeugen mehr», so Sudar. Zweitens folgt der wirtschaftliche Einfluss und das dritte Kriterium sind persönliche Hintergründe: «Ich kenne ein paar Zeugen persönlich, daher konnte ich so einfach an Material herankommen», sagt sie.

Diese vier Firmen hat Sudar rausgepickt: Die Wibrusa, die Dampfsäge, die Emil Frey und die Silberfuchsfarm. Um an deren Hintergründe heranzukommen, galt es viel zu recherchieren. «Ich habe immer Posten für Posten gemacht, also nicht parallel, weil sonst hätte es ein Durcheinander mit den Infos gegeben», so Sudar. Zuerst mit Literatur, wo sie vor allem im Dorfmuseum Safenwil an Infos gekommen ist: «In den so genannten Striegel-Nachrichten, einem jährlich erscheinenden Magazin in Safenwil, habe ich viele historische Informationen sammeln können», sagt Sudar. Danach kümmerte sie sich um Zeitzeugen. Ihre ältere Nachbarin hat in der Wibrusa gearbeitet und konnte aus dem Nähkästchen plaudern. Zudem konnte ihr ein langjähriger Einwohner aus Safenwil eine grosse Fotosammlung zur Verfügung stellen. «Er stand mir auch bei der Recherche zur Seite und hat ein paar zusätzliche Materialien auffinden können», sagt Sudar.

Mit einer App den Trail entdecken

Um das Produkt präsentieren zu können, galt es, eine geeignete Plattform zu suchen. Tafeln kamen dabei nicht in Frage: «Ich wollte die Arbeit für Jugendliche gestalten, Schilder sind dabei altmodisch. Zudem hätte ich Bewilligungen gebraucht und sie selbst bauen müssen, dies hätte zeitlich nicht gereicht», so Sudar. Und so entschied sie sich für die App «Actionbound». In der Zentralbibliothek Zürich ist sie mit dieser App schon in Kontakt gekommen: «Ich fand die App mega cool, praktisch und sie hat mir viel Arbeit abgenommen», sagt Alina Sudar.

Machen Sie sich selbst ein Bild: Laden Sie die App «Actionbound» herunter und scannen Sie den QR-Code, um auf den Trail zugreifen zu können. zvg

«Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden», so Sudar. Von den wenigen Probanden hat sie auch ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten. Am meisten Spass hat ihr die technische Umsetzung mit Actionbound gemacht. Zudem erhofft sie sich, dass der Erlebnisweg auch in Zukunft noch von Nutzen sein wird: «Ich hoffe, dass der Trail in der Schule Safenwil mal von Gebrauch sein könnte.»

