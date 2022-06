Material vernichtet - Wegen Brand in Spreitenbach: Keine Versicherungskärtchen für Swica-Kunden

36,9 Grad ist Rekord Der Hitzekanton Nummer eins: Warum es im Aargau im Juni so heiss ist wie nirgendwo sonst

36,9 Grad - noch nie war es in der Schweiz in einem Juni so früh so warm wie am Sonntag auf der AKW-Halbinsel Beznau in Döttingen. Mit Leibstadt und Würenlingen haben es zwei weitere Gemeinden aus dem Unteren Aaretal in die Top 5 der Wochenendes geschafft. Was ist das für eine Gegend, die selbst im Aargau zu Unrecht viel zu wenig bekannt ist?