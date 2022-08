Strommangellage: Aargauer Regierung setzt auf Reservekraftwerk

Medienkonferenz Strom- und Gasmangel im Winter: Diese Massnahmen plant die Aargauer Regierung Der Regierungsrat setzt eine Task Force Versorgungssicherheit ein. Und der Kanton unterstützt aktiv die Pläne des Bundes in Birr: Dort soll kurzfristig ein Reservekraftwerk zur Überbrückung von allfälligen Strom-Mangellagen betrieben werden. An einer Medienkonferenz wurde über weitere Massnahmen im Aargau informiert. Mathias Küng 1 Kommentar 18.08.2022, 10.00 Uhr

Viele Augen richten sich jetzt auf das Testgaskraftwerk der Firma Ansaldo im aargauischen Birr. Alex Spichale

«Wenn im kommenden Spätherbst oder Winter mehrere besondere Umstände zusammentreffen, droht der Schweiz eine Strom- und Gas-Mangellage.» Das erklärt Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), an einer Medienkonferenz in Aarau. Etwa wenn über einen längeren Zeitraum sehr tiefe Temperaturen herrschen, wenn wegen des Ukraine-Kriegs die russischen Gaslieferungen versiegen oder wenn der Stromimport aus dem Ausland nicht mehr funktioniere, so Attiger weiter.

«Der Aargau ist als Energiekanton von den Herausforderungen einer möglichen Strom- und Gas-Mangellage in einem besonderen Masse betroffen.»

Attiger betont: «Er ist Standort national relevanter Energieproduktionsanlagen und Versorgungsleitungen und ist einer der Haupteigentümer der Axpo, des wichtigsten nationalen Stromproduzenten und alleiniger Eigentümer der AEW Energie AG, dem wichtigsten kantonalen Netzbetreiber.»

Energie- und Klimadirektor Stephan Attiger erläutert, unter welchen Umständen es zu einer Mangellage kommen könnte. Claudio Thoma

Weiter verfüge er über einen einzigartigen industriellen und wissenschaftlichen Knowhow-Cluster im Energiebereich. Der Aargau sei zudem potenzieller Standortkanton von möglichen Reservekraftwerken und weise im nationalen Vergleich eine hohe Dichte an Industrie- und Logistikbetrieben von nationaler Bedeutung auf.

Der Regierungsrat und der Kanton Aargau seien gewillt, so der Energiedirektor, diese Verantwortung wahrzunehmen und auf nationaler Ebene wichtige Beiträge zur Lösung der anstehenden Herausforderungen und Probleme zu leisten.

Reservekraftwerk in Birr für kurzfristig verfügbare Stromkapazität

Der Regierungsrat des Kantons Aargau stehe hinter dem Netto-Null-Ziel 2050 des Bundesrates, betont Attiger an der Medienkonferenz. Dennoch sehe er aufgrund der besonderen Umstände einen Bedarf, kurzfristig verfügbare Reservekapazitäten im Sinne einer Versicherung zu schaffen – auch wenn diese mit fossilen Energien betrieben würden. Dem Standort Birr komme in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.

Grosse Teile einer für den Betrieb eines öl- und/oder gasbetriebenen Kraftwerks benötigten Infrastruktur stehen dort nämlich bereits zur Verfügung. Das BVU und Regierungsrat Attiger führen dazu Gespräche mit dem Bund, der Gemeinde sowie den potenziellen Betreiberfirmen, um so rasch wie möglich eine grössere Kapazität an sicherer, flexibel abrufbarer Stromproduktionsleistung schaffen zu können. Der Regierungsrat begrüsse es, so Attiger weiter, dass der Bundesrat in seiner Sitzung von gestern Mittwoch entsprechende Beschlüsse gefasst hat.

Erneuerbare Energien mit Solaroffensive vorantreiben

Der Regierungsrat halte grundsätzlich an seiner Drei-Säulen-Strategie der kantonalen Energiepolitik fest. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und der damit verbundenen Auslandabhängigkeit zur Erzeugung von Raumwärme sei mit der Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes (öffentliche Anhörung dazu läuft bis am 2. September) sowie mit dem vom Regierungsrat vorgeschlagenen Zusatzkredit für das Förderprogramm Energie im Gebäudebereich voranzutreiben.

Der Ausbau von erneuerbaren Energien – insbesondere der Photovoltaik – sei unter anderem mit der bereits beschlossenen Solaroffensive des Kantons zu intensivieren, sagt Attiger weiter.

Kanton will vorwärts machen: Montage einer Photovoltaikanlage. Bild: Manuela Jans-Koch

«Aktive Führungsrolle und einheitliches Krisenmanagement des Bundes»

Vom Bundesrat erwartet der Regierungsrat, dass der Bund bei der Bewältigung einer allfälligen Strom- und Gas-Mangellage eine aktive Führungsrolle ausübt und dabei alles Notwendige unternimmt, um ein möglichst einheitliches nationales Krisenmanagement sicherzustellen. Dabei sei der richtige Mittelweg zu finden, damit das Leben der Bevölkerung möglichst wenig beeinträchtigt und gleichzeitig die volkswirtschaftlichen Interessen gewahrt werden können.

Der Bund habe die Führungs-, Koordinations- und Steuerungsgremien und -instrumente so zu ergänzen, damit Energieversorger, Wirtschaft, Arbeitnehmerorganisationen, Kantone vertreten beziehungsweise frühzeitig einbezogen sind. Es ist das Ziel, mit entsprechenden Planungen, Vorbereitungen und Vorkehrungen sowie einem national, kantonal und mit allen wichtigen Akteuren koordinierten Krisenmanagement die laufenden und sich möglicherweise ändernden Herausforderungen einer Strom- und Gas-Mangellage möglichst geordnet bewältigen zu können.

Da es sich um eine schweizweite Mangellage handelt, erwartet der Kanton Aargau vom Bund, gestützt auf seine verfassungsmässige Kompetenz betreffend Landesversorgung, auch eine Bundesgrundlage. Die notwendigen gesetzlichen Vorkehrungen wie beispielsweise Sonderverordnungen, sollten möglichst schnell erstellt werden – nicht erst im Ereignisfall, fordert die Aargauer Regierung.

Anwendung von Notrecht für Reservekraftwerk

Und weiter: Um die bestehenden Vorgaben und Verfahren bei der Energieversorgung, im Arbeitsrecht, in der industriellen Produktion und so weiter temporär zu flexibilisieren und um zeitliche Risiken zu minimieren, sei die Anwendung von Notrecht angezeigt.

Wenn eine solche rechtliche Basis geschaffen ist, könne der Kanton Aargau in Absprache mit der Standortgemeinde mögliche und nötige Bau- und Betriebsbewilligungen für ein Reservekraftwerk rasch erteilen. Der Regierungsrat sieht überdies in Einklang mit dem Bundesrat ein grosses Potenzial für den gepoolten Einsatz von Notstromaggregaten, die in Industriebetrieben bereits vorhanden sind. Aus Sicht des Kantons existiert aber ein grösseres Potenzial als die vom Bund genannten 280 Megawatt Leistung.

Eine weitere Möglichkeit für ein wirksames, kurzfristig umsetzbares, flexibles Energiemanagement sieht der Regierungsrat bei freiwilligen Reduktionen von Netzbezug durch Grossverbraucher auf der Basis von Auktionierungen; ein solcher Kapazitätsmarkt müsste national durch den Bund aufgebaut werden.

Kantonales Krisenmanagement für drei Phasen

«Der Regierungsrat befasst sich im Zusammenhang mit einer möglichen Strom- und Gasmangellage mit drei Phasen», erläutert Energiedirektor Attiger. «In der ersten Phase geht es um die Sensibilisierung von Bevölkerung, Wirtschaft und weiteren wichtigen Anspruchsgruppen für die Thematik und um den Appell, mit dem Energiesparen bereits jetzt zu beginnen. In der zweiten Phase sind die notwendigen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten zu erledigen beziehungsweise Vorkehrungen zu treffen. Und in der dritten Phase, im Ereignisfall, ist der vorbereitete Massnahmenplan umzusetzen.»

«Plötzliche Blackout-Situationen stehen nicht im Vordergrund»

Plötzlich auftretende Blackout-Situationen stünden dabei nicht im Vordergrund, sondern die Eskalationsstufen des Bundes. Der Regierungsrat verfolge das Ziel, dass notwendige Einschränkungen die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons im privaten Bereich sowie das öffentliche Leben möglichst wenig beeinträchtigen würden.

Er werde sich aber auch dafür einsetzen, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft möglichst gering sind; der Regierungsrat will zusammen mit den Wirtschaftsverbänden und Arbeitnehmendenorganisationen nach pragmatischen und flexiblen Lösungen suchen.

Diese Branchen wären besonders betroffen

Die Aargauer Wirtschaft ist ebenfalls negativ betroffen von einem möglichen Strom- und Gasmangel. Gewisse Branchen gelten als Grossverbraucher. Das heisst, sie weisen einen Stromverbrauch von mindestens 500 Megawattstunden und/oder einen Wärmebedarf von mindestens 5000 Megawattstunden jährlich auf. Dazu zählen industrielle Produktionsbetriebe unter anderem in den Bereichen Baustoffe, Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Kunststoffproduktion, Druck, Chemie und Pharma.

Die Mangellage betrifft auch andere Unternehmen in besonderem Ausmass; diejenigen, die energieintensive Anwendungen und Herstellungsprozesse aufweisen mit einem Verbrauch von über 100 Megawattstunden pro Jahr (Bäckereien, Gemüseanbau, Transporteure, Banken, Gastronomie und Hotellerie).

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli : Regelmässiger Austausch mit kantonalen Verbänden. Alexander Wagner

Wenn es zu Verbrauchseinschränkungen kommen würde, müssten Private wie auch Unternehmen einen Beitrag leisten. Um die negativen Auswirkungen einer Energieknappheit möglichst gering zu halten, sei die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Kanton wichtig.

Unter der Federführung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) von Regierungsrat Dieter Egli wird denn auch ein Gremium mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft (Aargauer Industrie- und Handelskammer AIHK, Aargauischer Gewerbeverband AGV) und Arbeitnehmendenorganisationen (ArbeitAargau) geschaffen. Ziel sei der regelmässige Austausch über sinnvolle und effiziente Massnahmen und über deren Umsetzung.

Kanton setzt Task Force für Versorgungssicherheit ein

Von einer Strom- und Gas- Mangellage wären praktisch alle Lebens- und damit auch Politikbereiche betroffen. Kontingentierungen oder phasenweise Stromnetzabschaltungen hätten unmittelbare Auswirkungen auf das private und öffentliche Leben, insbesondere aber auch auf die relevante Grundversorgung und die Wirtschaft. Hinzu kämen mittel- und langfristige Auswirkungen wie zum Beispiel wirtschaftliche und soziale Folgen.

Um die mannigfaltigen Herausforderungen und breiten Themenfelder umfassend identifizieren und bearbeiten zu können, hat der Regierungsrat eine kantonale Task Force Versorgungssicherheit eingesetzt, in der alle Departemente, die Staatskanzlei (SK) und der Kantonale Führungsstab (KFS) vertreten sind. Sie befasst sich systematisch und umfassend mit den möglichen Auswirkungen und erstellt eine Eventualplanung für den Kanton Aargau im Zusammenhang mit einer möglichen Strom- und Gas-Mangellage.

Miteinbezogen werden dabei die kantonalen Wirtschaftsverbände und Arbeitnehmendenorganisationen, die Gemeinden und ihre Regionalen Führungsorgane, die Energieversorgungsunternehmen des Kantons sowie weitere wichtige Stakeholder (zum Beispiel aus dem Gesundheits- und Bildungswesen und so weiter).

