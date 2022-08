Massentierhaltungsinitiative: Gabriela Suter auf dem Bauernhof

Massentierhaltungsinitiative SP-Nationalrätin Gabriela Suter und Bauer Felix Wendelspiess im Streitgespräch zwischen Einstreu und Legehühnern Bald steht die Abstimmung über die Massentierhaltungsinitiative an. Die AZ hat deshalb zusammen mit SP-Nationalrätin Gabriela Suter einen Legehennen-Stall in Augenschein genommen. Andrea Marti 3 Kommentare 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bauer Felix Wendelspiess und SP-Nationalrätin Gabriela Suter diskutieren im Hühnerstall über die Massentierhaltungsinitiative. Fabio Baranzini

Es ist Freitagnachmittag im hintersten Winkel des Aargaus, genauer: In Wegenstetten, Bezirk Rheinfelden. Durchquert man das 1000-Seelen-Dorf, dauert es immer noch ein paar Autominuten, bis man beim Hof Rüti angekommen ist. Bewohnt wird der Bauernhof von Felix Wendelspiess, seiner Frau Silvia, deren Sohn, 70 Mastmunis und 18'000 Hühnern.

Die AZ besucht den Hof zusammen mit Gabriela Suter, SP-Nationalrätin und Befürworterin der Initiative, die generellen Bio-Standard in der Tierhaltung fordert. Der Gastgeber, Bauer Felix Wendelspiess, ist hingegen entschiedener Gegner der Initiative – schliesslich wäre sein Hof als einer der grössten Legehennen-Betriebe im Aargau stark betroffen.

An diesem Nachmittag betreten Bauer Wendelspiess und Nationalrätin Suter gemeinsam einen der Hühnerställe – mit 6000 Hühnern ist es der kleinere der beiden Ställe auf dem Betrieb. Im anderen Stall befinden sich gut doppelt so viele Hennen. Sobald die Tür zum Stall aufgeht, ertönt lautes Gackern.

Frau Suter, was löst der Anblick dieses Stalles bei Ihnen aus?

Gabriela Suter: 12’000 Hühner auf einem Haufen – die Menge an Tieren erschlägt mich. Ich war noch nie in so einem grossen Betrieb, Hühner kenne ich praktisch nur vom Bauernhof meiner Grossmutter und den Tagen, an denen ich ihr geholfen habe, die Eier einzusammeln. Diese Hühner hatten Gipseier in ihrer Legebox, sassen beim Eierlegen auf Spreu. Die Hühner von Herrn Wendelspiess werden im Gegensatz dazu sehr industriell gehalten. Herr Wendelspiess, können die Hühner, die hier gehalten werden, ihren natürlichen Bedürfnissen nachgehen?

Felix Wendelspiess: Ja, soweit das in einer Gruppe dieser Grösse möglich ist, können sie das. Sie haben hier die Möglichkeit, sich über dem Boden aufzuhalten, was einem Bedürfnis der Hühner entspricht. Ausserdem erhalten sie über ein automatisches System immer genügend Futter und Wasser. Ihr Pick-Bedürfnis können sie mithilfe eines Mineralienblocks und Heuballen befriedigen, und im Einstreu können sie scharren. Ausserdem haben sie Zugang zu einem Aussentemperatur-Stall und einer Wiese.

Gabriela Suter: Aber die kahlen Stellen auf dem Rücken, die wir hier überall sehen, die haben sie doch nicht einfach so?

Felix Wendelspiess: Ja, das stimmt, die haben sie nicht einfach so. Die entstehen altersbedingt und weil sie sich gegenseitig an den Federn zupfen. Das liegt aber nicht an der Stallung, sondern an der Gruppengrösse - dabei spielt es keine Rolle, ob es 12'000 oder 2000 Hühner sind, das Zupfen hört erst bei sehr, sehr kleinen Gruppen auf.

SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Fabio Baranzini

Als nächstes möchte Gabriela Suter wissen, wo Wendelspiess' Hühner Eier legen. Der Bauer führt sie zu roten, langen Boxen mit vielen Eingängen, ausgestattet mit angeschrägten Gummimatten. Auf einem der Plätze sitzt gerade ein Huhn und schläft.

Wendelspiess: Hier legen die Hennen ihre Eier, zumindest im Idealfall. Durch die Schräge rollen die Eier sofort auf das Förderband, so können wir sie leicht verpacken.

Suter: Dieses System scheint mir sehr auf Effizienz getrimmt. Aus meiner Kindheit kenne ich das noch so, dass da Einstreu lag, das Huhn Ruhe hatte - diese Vorrichtung sieht hingegen nicht aus, als wäre sie für das Huhn allzu angenehm.

Wendelspiess: Legeplätze mit Einstreu findet man heute nur noch sehr selten auf Biobetrieben. Die Legeplätze, die die Hühner hier haben, gefallen ihnen ebenfalls - ansonsten würden sie ihre Eier einfach am Boden ins Einstreu legen. Die Hühner haben an diesen Legeplätzen ihre Ruhe, und für uns ist es von Vorteil, weil es das Hygienischste ist.

Nach der Besichtigung der Legeplätze geht es hinaus in den sogenannten Wintergarten der Hühner. Auch dort tummeln sich zig Hennen, einige sitzen auf den Stangen, die etwa einen Meter über dem Boden angebracht sind, andere picken – wieder – im Einstreu.

Wendelspiess: Ich kritisiere an der Initiative, dass direkt der Bio-Standard übernommen werden soll. Ich bin überzeugt, dass es unseren Hühnern gut geht und die Unterschiede zu einem Biobetrieb in Sachen Stallfläche nicht grundlegend sind.

Suter: Es geht ja bei der Initiative nicht nur um Flächenvorgaben, es geht auch um andere Haltungskriterien. Und die Haltung hier trägt definitiv industrielle Züge, die dem Tierwohl schaden. Nicht sichtbar ist, was mit den Brüdern dieser Hühner geschieht. Die männlichen Küken werden getötet, kaum sind sie auf der Welt. Wo bleibt da die Würde des Tieres?

Wendelspiess: Was schlagen sie denn vor, was wir mit den Brüdern machen sollen? Sie taugen weder zum Eierlegen noch zum Mästen, würden wir sie trotzdem grossziehen, würde daraus nur ein Zielkonflikt. Denn eine solche Menge Hühner braucht viele Ressourcen, viel Stallfläche. Alle diese Hähne zu mästen, würde weder aus ökologischer noch aus ökonomischer Sicht Sinn machen.

Suter: Deswegen gibt es ja Zweinutzungshühner, bei denen die Männchen zur Mast geeignet sind und die Weibchen zum Eierlegen. Früher waren diese die Regel. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir unseren Konsum etwas reduzieren sollten – sowohl beim Fleisch, als auch bei den Eiern. Das wäre erwiesenermassen auch gesünder.

Wendelspiess: Gut, aber das wäre ja ein anderer Punkt, den ich den Konsumierenden überlasse – ob sie ein teureres Ei und einen Bruderhahn kaufen wollen und der Konsum zurück gehen würde. Wir produzieren, was der Markt heute verlangt. Alles andere macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Denn auch wir Bauern sind daran interessiert, ein angemessenes Einkommen zu erzielen.

Suter: Das verstehe ich sehr gut. Der Druck, der auf den Bäuerinnen und Bauern lastet, ist immens, auch weil es grosse Konkurrenz aus dem Ausland gibt und der Detailhandel grosse Margen kassiert. Bei Annahme der Initiative müssten Importprodukte aber die gleichen Anforderungen erfüllen wie inländische. Ich bleibe dabei: Bei den Betrieben, bei denen alles auf Effizienz getrimmt ist bleibt das Tierwohl auf der Strecke - dem wollen wir entgegenwirken.

Wendelspiess: Aber dann ist die Frage halt, wo die Grenze ist - es handelt sich hier immer noch um Nutztiere, auch wenn diese von manchen sehr vermenschlicht werden. Und es gibt einen Punkt, an dem wir uns soweit am Tierwohl orientieren, dass wir nicht mehr sinnvoll produzieren können.

Frau Suter, bei einer Annahme der Initiative würden Tierprodukte teurer. Sie als SP-Nationalrätin möchten sich aber auch für jene einsetzen, die ein tieferes Budget haben. Wie geht das zusammen?

Suter: Die Konsumierenden haben das Geld, um im Schnitt einen Drittel ihrer Lebensmittel wegzuwerfen - also hätten sie durchaus das Geld, um mehr für tierfreundliche produzierte Produkte zu bezahlen.

Bauer Felix Wendelspiess. Fabio Baranzini

Wendelspiess: Man kann schon einfach finden, dass die Konsumierenden diese Preise bezahlen sollen. Dass die Nachfrage nach Annahme der Initiative so schnell sinken wird wie das Angebot, glaube ich aber nicht. Viel eher werden wieder mehr Tierprodukte importiert werden. Sobald die Regale leer sind, werden Wege gefunden werden, Tierprodukte zu importieren, da bin ich mir ganz sicher.

Inzwischen sind wir beim Aussenbereich angelangt. Der Bereich unter freiem Himmel, der Felix Wendelspiess' Hühnern zur Verfügung steht, scheint grosszügig. Ein Teil davon ist am Boden mit Steinen ausgelegt, ein Teil ist eine Wiese, darauf stehen einige Bäume. Einige Hühner scharren unter den Bäumen, andere rennen über die Wiese. Bauer Wendelspiess und Nationalrätin Suter diskutieren noch eine Weile weiter, es geht um Kaufentscheide, wirtschaftlichen Druck und Tierwürde. Wendelspiess erklärt geduldig das ganze System, das hinter der Eierproduktion steckt, Suter hört zu, stellt Fragen – wirkt aber nicht überzeugt. Nachdem der Aussenbereich ausgiebig besichtigt wurde, kehren Bauer Wendelspiess und Nationalrätin Suter wieder in den Eingangsbereich zurück. Eine letzte Frage, während die beiden ihre Schutzanzüge an den Nagel hängen und die Schuhüberzüge abstreifen?

Herr Wendelspiess, was würde eigentlich mit ihrem Betrieb passieren, wenn die Initiative angenommen würde?

Wendelspiess: Mein Betrieb würde vom einen Tag auf den anderen einen Grossteil seines Werts verlieren. Ausserdem könnten in absehbarer Zeit nur noch gesamthaft 4000 Hühner hier gehalten werden, statt wie bisher 18'000. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Hofs wären also kleiner als bisher. Mein Sohn, der den Hof übernehmen wird, müsste die Umstellung der Produktion mit Blick auf die neuen Richtlinien planen.

Frau Suter, was würde sich an ihrem Tierprodukte-Konsum ändern, wenn die Initiative angenommen würde?

Suter: Da ich bereits Vegetarierin bin und so wenig Eier wie möglich esse, nicht viel. Die Tierprodukte, die ich heute konsumiere, kaufe ich bereits in Bio-Qualität - eine grosse Umstellung würde also nicht auf mich zukommen. Die grösste Veränderung würde die Initiative für unsere Nutztiere bringen - mehr Platz pro Tier, Zugang ins Freie für alle und eine schonende Schlachtung.

3 Kommentare Agnes Schlapbach vor etwa 4 Stunden 6 Empfehlungen Die Fronten sind klar. Wollen wir für alles noch mehr bezahlen und die Bauern in den Ruin treiben, oder wollen wir unsere Versorgungs Sicherheit im bestehenden Niveau behalten. Für mich ist klar, wie ich Stimme. 6 Empfehlungen Marco Cantarelli vor 28 Minuten 1 Empfehlung Ich wähle normalerweise SVP, aber hier gibt es keine Zweifel, den Tieren zuliebe JA. Und die Bauern sind halt selber schuld wenn's ein JA gibt am 25.09. Wie oft mussten wir z.b. lesen, bei unangemeldete Kontrolle, das gegen das Tierschutzgesetzt verstossen wurde ? Und alle die (zum Glück) verurteilten Tierquäler-Bauern der letzten Jahren. Nein, so kann es nicht weiter gehen. Deshalb JA am 25.09 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen