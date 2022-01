Maskengegner vor Aargauer Verwaltungsgericht abgeblitzt

Maskenpflicht Maskengegner blitzen vor Gericht mehrfach ab – und stellen dennoch neue Forderungen Schon dreimal hat das Aargauer Verwaltungsgericht die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen abgelehnt, zuletzt vor zwei Tagen. Die Massnahme sei medizinisch unbedenklich, wirkungsvoll gegen die Pandemie und die Regierung dürfe sie anordnen, entschied das Gericht. Doch die Maskengegner geben nicht auf. Fabian Hägler 1 Kommentar 28.01.2022, 19.00 Uhr

Bisher blieben Maskengegner vor Verwaltungsgericht erfolglos, dennoch könnte die Maskenpflicht an Aargauer Schulen bald fallen. Ennio Leanza / Keystone

Vor bald einem Jahr, am 11. Februar 2021, erliess Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) die «Weisung Coronavirus – Unterricht an den Volksschulen». Diese sah eine grundsätzliche Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse auf dem Schulareal und in den Schulgebäuden vor. Gut zwei Wochen später erhoben mehrere Eltern und weitere Personen «Einsprache und Rekurs» beim Regierungsrat und verlangten die sofortige Aufhebung der Weisung.

Dies geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts hervor, welches der AZ vorliegt. Die Maskenpflicht auch für 5.- und 6.-Klässler trat am 22. Februar 2021 in Kraft und wurde per 31. Mai wieder aufgehoben. Am 28. Juni endete auch die Maskenpflicht für die Oberstufe. Zuerst verlangte die Anwältin der Maskengegner, dass der Regierungsrat das Anliegen der Eltern als Beschwerde behandeln solle.

Der Rechtsdienst des Bildungsdepartements lehnte dies am 7. Juni 2021 ab. Die Maskenpflicht sei in Form einer Weisung angeordnet worden, diese könne nicht mittels Beschwerde angefochten werden, lautete das Argument. Die Anwältin der Eltern beantragte deshalb am 29. Juni 2021, das Verfahren dem Verwaltungsgericht zu überweisen.

Eltern sehen Maskenpflicht für Kinder ab 12 Jahren als rechtswidrig

Damit wurde aus der Beschwerde eine Normenkontrolle – ein Verfahren, bei dem geprüft wird, ob eine Anordnung des Staates mit übergeordnetem Recht vereinbar ist. Obwohl die Maskenpflicht aufgehoben war, beharrten die Eltern darauf, dass ihr Anliegen behandelt wird. Sie argumentierten, die Weisung des Kantons sei rechtswidrig, «soweit eine Maskentragpflicht für Minderjährige oder Kinder unter 12 Jahren statuiert wurde».

Opposition schon im März 2021: Ein Komitee mit Steven Schraner und Robert Blarer sowie den SVP-Grossrätinnen Nicole Müller Boder und Maya Meier übergibt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und Bildungsdirektor Alex Hürzeler eine Petition zur Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen. Britta Gut

Die Eltern machten unter anderem geltend, die Maskenpflicht an den Schulen schränke die persönliche Freiheit unverhältnismässig ein. Die Frage, ob dies zutrifft, und ob die Weisung von Bildungsdirektor Hürzeler rechtmässig war, beantwortet das Verwaltungsgericht allerdings nicht. Die fünf Verwaltungsrichter kommen in ihrem Urteil vom 13. Januar dieses Jahres zum Schluss, «dass auf das Normenkontrollbegehren nicht eingetreten werden darf».

Antrag erst eingereicht, als Maskenpflicht nicht mehr galt

Das Gericht behandelt das Anliegen der Maskengegner inhaltlich also nicht – aus einem einfachen Grund: Der Antrag für die Normenkontrolle wurde zu spät eingereicht. Die Eingabe erfolgte am 29. Juni 2021 und damit einen Tag, nachdem die Maskenpflicht aufgehoben worden war. Mit einem Normenkontrollverfahren können aber nur Bestimmungen angefochten werden, die noch in Kraft sind. Das Verwaltungsgericht sieht im aktuellen Fall also einen Formfehler der Rechtsanwältin der Maskengegner.

Das Gericht räumt zwar ein, dass die Maskenpflicht an den Aargauer Schulen mittlerweile wieder eingeführt wurde. Allerdings sei die seit bald zwei Jahren grassierende Covid-19-Pandemie wesentlich gekennzeichnet durch sich laufend verändernde Ausgangslagen (Mutationen, Impffortschritt etc.) und neue wissenschaftliche Erkenntnisse. «Insofern lassen sich aufgrund einer Überprüfung der Rechtmässigkeit einer Maskenpflicht im Frühjahr 2021 nur beschränkt Aussagen in Bezug auf entsprechende spätere Anordnungen ableiten», heisst es im Urteil.

Gericht lehnte sofortige Aufhebung der Maskenpflicht im Herbst ab

Eltern und Vertreter des Lehrernetzwerks Schweiz reichten am

29. September 2021 beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Maskenpflicht ein. Alex Spichale / AGR

Noch während dieses Verfahren lief, ordnete der Regierungsrat per

1. September erneut Maskenpflicht an den Aargauer Schulen an. Dagegen wehrten sich das Lehrernetzwerk Schweiz und mehrere Eltern mit einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Diese wurde am 29. September eingereicht und enthielt unter anderem die Forderung, die Maskenpflicht für die Dauer des Beschwerdeverfahrens aufzuheben. Nicole Payllier, Sprecherin der Aargauer Gerichte, sagt auf Anfrage:

«Das Verwaltungsgericht hat mit Entscheid vom 18. Oktober 2021 den Antrag der Beschwerdeführer auf aufschiebende Wirkung abgewiesen. Dieser Entscheid wurde nicht angefochten. Damit hat das Gericht die Aufhebung der Maskenpflicht für die Dauer des Beschwerdeverfahrens abgelehnt.»

In der Beschwerde wird argumentiert, für die Maskenpflicht fehle jegliche gesetzliche Grundlage. Zu dieser Frage hat das Verwaltungsgericht laut Payllier noch keinen Entscheid gefällt. «Derzeit ist noch immer der Schriftenwechsel im Gang. Somit kann auch zum erwarteten Zeitpunkt des Urteils keine Aussage gemacht werden», teilt die Sprecherin mit.

Eltern gehen auch gegen Maskenpflicht ab 1. Klasse vor

Seit dem 10. Januar gilt wegen hoher Ansteckungszahlen an allen Aargauer Schulen eine Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Diese Verschärfung hat erneut Eltern auf den Plan gerufen: Beim Verwaltungsgericht ging kurz vor dem Jahreswechsel ein Antrag ein, den entsprechenden Paragrafen in der Covid-Verordnung des Kantons sofort aufzuheben. Der Gesuchsteller argumentierte, mit der Durchsetzung der Maskentragpflicht würde «für die betroffenen Kinder ein erheblicher Nachteil entstehen».

Er verlangte weiter, das zentrale, verfassungsrechtlich geschützte Kindeswohl sei gegenüber anderen öffentlichen Interessen stärker zu gewichten. Dies gelte auch in Bezug auf das öffentliche Interesse der Gesundheit der Gesamtbevölkerung. Zudem findet der Gesuchsteller, die Wirksamkeit der Maskentragpflicht sei nicht erwiesen. Diese sei unverhältnismässig und weder erforderlich noch zumutbar.

Verwaltungsgericht sieht keine schweren Nachteile für Schulkinder

Das Verwaltungsgericht kommt im Entscheid vom 26. Januar hingegen zum Schluss, «dass kein schwerer Nachteil für betroffene Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Primarschulklassen zu befürchten ist». So erachte die Taskforce das Maskentragen an Schulen als wirksames Mittel gegen die Verbreitung der Covid-19-Epidemie. Auch die Schweizer Kinderärzte und der Verband Pädiatrie Schweiz hielten fest, dass Sauerstoffaufnahme und CO 2 -Abgabe durch die Masken nicht beeinträchtigt würden.

Weiter heisst es im Entscheid des Gerichts: In einer epidemiologisch zugespitzten Lage wie der Omikron-Welle sei «das generelle Maskentragen in der Primarschule für eine beschränkte Zeitperiode und als Teil eines umfassenden Massnahmenpakets aus pädiatrischer Sicht zumutbar und zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts sinnvoll». Dies auch, weil sich der Schweregrad der Omikron-Infektion bei Kindern noch nicht definitiv einschätzen lasse.

Zudem müssten auch mögliche Infektionen der Lehrkräfte und Verschleppungen des Virus in die Familien berücksichtigt werden. Das Bundesgericht gesteht den politischen Behörden einen Beurteilungsspielraum zu, wenn es um die Güterabwägung geht. Der Regierungsrat darf also bis zu einem gewissen Grad entscheiden, ob das Kindeswohl oder die öffentliche Gesundheit höher zu gewichten sind.

Lehrernetzwerk und SVP-Politiker fordern sofortiges Ende der Maskenpflicht

Am Donnerstag teilte der Kanton mit, dass die Maskenpflicht an Schulen grundsätzlich noch bis Ende Februar gelte. Allerdings nimmt der Regierungsrat bereits Mitte des nächsten Monats eine Lagebeurteilung vor. Bei günstigem Pandemieverlauf könnte die Maskenpflicht bereits dann, also nach den Sportferien, aufgehoben werden.

Das reicht dem maskenkritischen Lehrernetzwerk Schweiz und mehreren SVP-Politikerinnen und-Politikern nicht. In einem Schreiben fordern sie den Regierungsrat am Freitag auf, alle Coronamassnahmen an den Schulen aufzuheben. Experten seien sich einig, dass eine natürliche Immunisierung nicht mehr aufgehalten werden könne, schreiben sie.

Trotzdem würden für Kinder an der Aargauer Volksschule immer noch «zahlreiche erwiesenermassen nutzlose Massnahmen» gelten, unter denen viele Kinder leiden. Die Weisung der Regierung an die Schulleitungen vom vergangenen Dezember sowie die Maskenpflicht an den Volksschulen (per sofort), die Klassenquarantäne und alle weiteren Begleitmassnahmen (nach den Sportferien) seien aufzuheben, fordern das Netzwerk und die Politiker.

Unterzeichnet ist der Brief vom Lehrernetzwerk-Präsidenten Jérôme Schwyzer sowie den Grossrätinnen Maya Meier und Nicole Müller-Boder. Der Forderung angeschlossen haben sich auch Andreas Glarner und Martina Bircher, die beide für die SVP im Nationalrat sitzen.

