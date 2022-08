Marktführer Die Maschinen dieser Aargauer Firma versorgen die halbe Welt mit Tampons Im Laufe ihres Lebens braucht eine Frau mehrere tausend Tampons. Ein grosser Teil der Hygieneprodukte wird von einem KMU in Koblenz hergestellt. Ohne die Ruggli AG gäbe es weltweit nur halb so viele. Die AZ hat die Firma besucht. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Monteur der Aargauer Firma Ruggli AG arbeitet an einer Maschine. Bild: Sandra Ardizzone

An der Tüftelstrasse in Koblenz wird wortwörtlich getüftelt: Die Ruggli AG ist gar weltweit marktführend in ihrem Bereich. Auf Ruggli-Maschinen werden die Hälfte aller Tampons weltweit produziert. Mehr als 8 Milliarden Stück jährlich. Die Firma gibt es seit 60 Jahren und sie sei einzigartig in ihrem Bereich, erklärt CEO Jürg Lutz.

Der Markt wird zu rund 50 Prozent von den drei grossen Herstellern Procter&Gamble, Johnson&Johnson und Kimberly-Clark dominiert. Erstere produzieren die Marke «Tampax», Johnson&Johnson die Marke «ob», sagt Jürg Lutz.

«Die grossen Produzenten bauen ihre Maschinen in der Regel selber zusammen. Praktisch alle anderen kaufen unsere.»

CEO Jürg Lutz führt das Unternehmen, das auf die Herstellung von Maschinen für die Tampon-Industrie spezialisiert ist. Bild: Sandra Ardizzone

Von Nähmaschinen zu Highspeed-Robotern

Der Nähmaschinenhersteller Karl Ruggli hat seine 1962 gegründete Firma in den 60er-Jahren auf Tamponproduktionsmaschinen umgestellt. Das Prinzip ist im Grunde einfach: Flüchtige Bänder aus Baumwolle oder Viskose werden um ein Faden zusammengepresst und teils in einem Applikator eingepackt, teils direkt verpackt. Das Ganze soll aber auch möglichst schnell und effizient gehen. «Die Tamponherstellung ist ein Rappengeschäft», sagt Jürg Lutz.

Und da punktet die Ruggli AG. Nach Karl Rugglis Tod übernahm seine Ehefrau Emily die Firma und entwickelte sie in den 70er-Jahren zu einem weltweit relevanten Player. Damals stellte eine Ruggli-Maschine 80 Tampons pro Stunde her, mittlerweile sind es 120.

Solche Wattebänder werden zu Tampons zusammengepresst. Bild: Sandra Ardizzone

Eine Marktnische, die vom Gesellschaftswandel abhängt

Die Geschichte der Ruggli zeigt auf, wie stark dieser Nischenmarkt von gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig ist: In den 80er-Jahren erschütterte ein Gerichtsurteil die Branche. 1975 lancierte Procter&Gamble eine Tampon-Marke namens «Rely». Die Werbung versprach, der Tampon absorbiere sogar Sorgen. «To rely on» heisst auf deutsch «sich auf jemanden verlassen können», und dass auf die «Rely»-Tampons Verlass ist, liess die Werbung ebenfalls nicht vergessen:

«Remember, they named it ‹rely›»: Die Werbung versprach einen einzigartigen Tampon. YouTube

Tatsächlich verursachte der neuartige Polyester-Tampon gar vaginale Trockenheit, was zu Entzündungen und in mehreren Fällen zu toxischen Schocksyndromen führte. Toxische Schocksyndrome sind schwere Kreislauf- und Organversagen nach einer bakteriellen Entzündung.

Procter&Gamble musste das Produkt 1980 vom Markt nehmen und 1982 einem Mann, dessen Frau nach Benutzen der ‹Rely›-Tampons an einem toxischen Schocksyndrom gestorben war, 300’000 US-Dollar Entschädigung zahlen.

Vom Watteband zum fertigen Produkt. Bild: Sandra Ardizzone

Darauf folgte starkes Misstrauen der Frauen gegenüber Tampons. Die gesamte Branche bekam es zu spüren. In dieser Zeit wurde die Ruggli AG an ein deutsches Konglomerat verkauft, die Niepmann-Gruppe. Der Markt erholte sich erst in den 90er- und 2000er-Jahren.

Es war die Blütezeit der Ruggli AG: Die Koblenzer Firma verkaufte bis zu 25 Maschinen jährlich. Die Niepmann geriet jedoch in Schwierigkeiten und die Ruggli wurde 1995 von einer Schweizer Investorengruppe übernommen.

Gewohnheiten ändern sich nur langsam

Ab 2011 war der Markt mehr oder weniger gesättigt und wuchs kaum mehr. In der Branche hätte man eigentlich erwartet, dass Märkte wie Südamerika, Asien aufkommen würden. Das ist aber nicht passiert: Tampons bleiben eine absolute Seltenheit in Ländern wie China. Gemäss einem Artikel der englischen Tageszeitung «The Guardian» von 2016 benutzen bloss 2 Prozent aller chinesischen Frauen Tampons. In Europa sind es etwa 70 Prozent.

Ruggli-Maschinen produzieren 120 Tampons pro Stunde. Bild: Sandra Ardizzone

Gewohnheiten verändern sich nur langsam, weiss Jürg Lutz. «Jede Frau bringt ihrer Tochter ihre eigene Methode näher.» In der chinesischen Kultur misstrauen Frauen Tampons, wie der «Guardian» schreibt. Die Branche hofft aber, dass sich mit der zunehmenden Reisefreudigkeit der Chinesinnen die Gewohnheiten ändern, was einen 700-Millionen-Kundinnen starken Markt eröffnen würde.

Und so wächst und schrumpft Ruggli mit der Laune des Marktes. In besten Jahren zählte das Unternehmen 80 Mitarbeitende, in der schlimmsten Krise seiner Geschichte 2015 nur noch 25. Jürg Lutz übernahm in dieser Zeit die Führung. Das Unternehmen erholte sich, bis die Pandemie erneut schwierige Zeiten mit sich brachte, aus der man aber wieder herauskomme, versichert der Geschäftsführer.

Einblick in die Produktionshalle der Ruggli in Koblenz. Bilder: Sandra Ardizzone

Dank einer neuen Maschine für die Zukunft gewappnet?

Und was ist mit alternativen Intimhygieneprodukten? Seit einigen Jahren sind Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche im Trend. Sollte die Ruggli AG da aufspringen? Wohl kaum, meint Jürg Lutz.

Zum einen liege die Expertise des Unternehmens primär auf der Verarbeitung von flüchtigen Produkten in Bänderform. In dieser Sparte hat die Ruggli auf Kundenwunsch auch mit anderen Materialien als Baumwolle und Viskose gearbeitet, wie zum Beispiel Hanf oder Seegras.

Zum anderen sind die Alternativen noch lange keine Bedrohung für die Vorherrschaft von Tampons: Zwar gibt es bereits von Kimberly-Clark hergestellte Periodenunterwäsche, aber diese hat sich noch nicht breit etabliert.

Die Maschinen der Aargauer Firma Ruggli AG aus Koblenz produzieren 50 Prozent aller Tampons weltweit. Bild: Sandra Ardizzone

Das Unternehmen hofft indes, dass es sich mit neuen Ideen weiter verfestigen kann. Es seien Bestrebungen im Gange, sich im Bereich der Wundpflege und Bandagen zu diversifizieren.

Und in der Tamponherstellung soll eine kleine Revolution im Anmarsch sein: So hat Ruggli Investitionen im einstelligen Millionenbereich betrieben, um eine neuartige Highspeedmaschine zu schaffen. Sie würde die Produktionskapazitäten mehr als verdoppeln. Zahlreiche grosse Produzenten zeigen hierfür Interesse.

Diese neue Maschine soll 2,5 Mal so schnell sein wie die alten. Bild: Sandra Ardizzone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen