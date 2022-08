Mit dem Pferd an die Grenze: Briefe eines Freiämters

Marché-Concours Vor hundert Jahren ritt ein anderer Freiämter in den Jura – was er auf seiner Reise erlebt hat AZ-Reporter Dominic Kobelt begleitet den Pferdetreck an den Marché-Concours. 1917 ritten Freiämter in den Jura, um die Grenze zu bewachen. Einer von ihnen berichtete in Briefen an seine Familie, was er unterwegs erlebt hat – es gibt frappante Unterschiede, aber auch einige Parallelen zu heute. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.30 Uhr

Josef Nietlispach auf seinem Pferd Berschi, auf dem Rücken eine Trompete. Er ritt 1917 von Aarau aus in den Jura, an die Grenze. Archiv der Familie Nietlispach

Im Zusammenhang mit dem Marché-Concours hat Leser Josef Nietlispach aus Muri die AZ kontaktiert. «Im November 1917 – vor 105 Jahren – ritten die Aargauer Dragoner der Schwadronen 15 und 23 (Aargauer, darunter viele Freiämter) und weitere Einheiten nach der Mobilisation in Aarau an die Grenze in den Jura, zur Ablösung anderer Truppen», schreibt er. Einer davon sei sein Grossonkel gewesen, der ebenfalls Josef Nietlispach hiess.

In mehreren Briefen an seine Lieben schilderte dieser, was er erlebt hat und wie es ihm dabei erging. «Einige Tage nach Ankunft berichtet er auch über die Stimmung und das Kriegsgeschehen auf der anderen Seite der Grenze. Es waren andere Voraussetzungen für den Treck damals, aber heute ist leider auch wieder Krieg in Europa», schreibt uns der Grossneffe.

Nietlispach hat der AZ einige der Briefe zur Verfügung gestellt, um die Geschehnisse aus der damaligen Zeit nachzuerzählen. So schreibt Josef Nietlispach am Tag seines Einrückens – es war 1917, der genaue Tag ist nicht bekannt – dass er seinen Bekannten Josef von Hilfikon besucht habe. «Er hat schon die Ehre Stallwache zu sein. Donat ist auch guten Mutes, mehr als Josef.» Der erste Tag sei etwas langweilig gewesen, zieht er ein Fazit. Und: «Von meinem Kommandant will ich noch kein Urteil abgeben.»

Die Reise war für Mensch und Tier eine Belastung

In einem Brief vom 24. November 1917 berichtet Nietlispach dann von der Verschiebung von Aarau nach Courgenay (JU). «Gestern haben wir bei heftigem Sturm bis strömendem Regen die Strecke Aarau–Oensingen zurückgelegt, 50 Kilometer, bis auf die Haut durchnässt langten wir dort an, wo wir übernachteten.» Weiter ging es am nächsten Tag über den Scheltenpass («1000 Meter hoch») nach Corban, diesmal bei schönem Wetter. «Berschi hält sich sehr gut.» Berschi war Josefs «Eidgenoss», sein Pferd, das Kavalleristen nach der Rekrutenschule aus Bundesbeständen zu guten Konditionen ersteigern konnten, und gehörte zur Familie.

Die Kavallerieeinheit zu Pferd. Archiv Der Familie Nietlispach

Die Reise war aber auch für die Tiere nicht immer angenehm, so schreibt Nietlispach: «Gestern stürzten von der ganzen Brigade zirka 400 Pferde, meistens wegen des grausigen Wetters.» Und er bittet seine Familie um Unterstützung, einerseits um Geld, aber auch um Essen: «Alles ist sehr teuer», stellt Nietlispach nüchtern fest, und schreibt weiter: «Am besten ist's, wenn ihr mir selbst etwas zuschickt zum Beissen.»

Strenge Soldatenschulde und später Feierabend

Am 25. November schreibt Josef Nietlispach dann aus Courgenay, dass er erste Nachrichten aus der «lieben Heimat» erhalten habe, diese habe er sehnlichst erwartet. Unschwer zu verstehen, war doch die Stimmung vom Krieg getrübt: «Die Leute sind militärmüde, man bekommt nur mit Mühe etwas zu essen, dazu sehr teuer. Dabei ist die Militärkost schmal und die Pferde fressen aus lauter Hunger-Krippen und Balken.»

Eine der Postkarten, die Josef Nietlispach verschickt hat. Archiv der Familie Nietlispach

Zum Dienstbetrieb schreibt der Freiämter, dass es «seit 1914 nie mehr so streng» war. So waren morgens jeweils viereinhalb Stunden «Soldatenschule» angesagt. «Ich weiss nicht, ob's Brigadebefehl ist oder vom neuen Schwadronskommandant aus. Sonst könnte ich bis dato nicht klagen über denselben, nur im Dienstreglement hat er eben viel Neues eingeführt, was die Dienstfreudigkeit der Soldaten nicht gerade hebt, besonders der späte Feierabend.»

Während auf dem Aargauer Pferdetreck in den Jura, über 100 Jahre später, die Übernachtung im Stall ein Erlebnis ist, machten im November 1917 die Temperaturen den Soldaten zu schaffen: «Wenn es einmal kalt wird, dann heisst es frieren.» Es gebe kein Lokal, «wo man nur anständig auf dem Stroh schlafen kann», ist dem Brief zu entnehmen.

Lieber Äpfel als Fleisch

In der schweren Zeit helfen sich die Männer gegenseitig. «Josef hat mich auf dem letzten Marschtage gefüttert mit Schokolade und Landjägern, er hatte mehrere solche bei sich, er ist guten Mutes.» Nietlispach berichtet von weiteren Bekannten der Familie und sendet jeweils Grüsse. Zudem bittet er erneut um etwas Geld und «etwas zum Beissen». «Wäsche brauche ich vorderhand noch keine, etwa auf den nächsten Sonntag.»

In einem Brief vom 4. Dezember 1917 bedankt sich Nietlispach herzlich bei seiner Familie, merkt aber auch an:

«Zur Wäsche hättet ihr mir noch Unterhosen und Nastücher schicken sollen, eventuell auch ein Unterleibchen, das hätte ich am nötigsten.»

Zum Essen heisst es, Äpfel seien willkommen, «besonders wegen des Dursts», Fleisch dagegen «müsst ihr mir keins mehr schicken, denn dazu fehlt uns das Brot». Auch der Krieg ist Thema: «In furchtbar unheimlicher Stärke und mit gewaltigem Donner hallt der Geschützdonner den ganzen Tag bis in die Nacht hinein von der nahen Grenze herüber.» Und weiter:

«Wie ich im Begriff bin, zur Soldatenstube zu gehen, so bemerke ich das Aufblitzen der Leuchtraketen und Leuchtkugeln am Horizont, das ist der Krieg.»

In einem weiteren Brief ist von mächtigen Fesselballonen die Rede, auch Flieger seien hör- und sichtbar. «Doch man ist hier noch fast sicherer als im Aargau drunten, wo so Bomben geworfen werden.» Im Dezember berichtet Nietlispach von der Weihnachtsfeier, dem feinen Nachtessen an diesem Tag und dem herrlichen Weihnachtsbaum.

In einem Brief an Neujahr wächst die Hoffnung auf Heimkehr – diese wurde dann arg enttäuscht, die Schwadron wurde versetzt und erst im Februar entlassen.

Quelle: Archiv der Familie Nietlispach, Grodhof, Beinwil/Freiamt

