Marché-Concours: So hat sich der Aargau präsentiert

Marché-Concours «Encore une! Encore une!» – so präsentierte sich der Aargau im Jura als Gastkanton Der Auftritt des Kantons Aargau als Ehrengast am grössten Pferdefest der Schweiz in Seignelégier hat gezeigt: Es tut den Aargauern gut, wenn sie sich von Zeit zu Zeit auswärts präsentieren müssen. Das hat nicht nur mit tanzenden Regierungsraten zu tun, aber auch. Mario Fuchs Jetzt kommentieren 14.08.2022, 07.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein Schaffhauser, der den Aargau lautstark ankündigt: «Detachement Schweizer Kavallerie Schwadron, Achtung!» Peter Suter, Schwadronskommandant, Ramsen, sitzt mit offiziersgeradem Rücken im Sattel, in der linken Hand die Zügel, in der rechten die Standarte.

Berittene Truppen gibt es seit 1972 in der Schweizer Armee keine mehr. Die Schweizer Kavallerie Schwadron 1972 erinnert an sie. Mario Fuchs

Die Männer, die an diesem Samstagmorgen in der feldgrauen Ordonnanzbekleidung 49 sauber aufkolonniert in die weitläufige Pferdearena von Saignelégier einreiten, sind Nachboten der Aargauer Geschichte: Bis die Schweizer Armee 1972 die starken Pferde komplett gegen Pferdestärken austauschte, wurden die Kavalleristen mitten in Aarau auf dem Waffenplatz ausgebildet. Also doch: Typisch Aargau.

Unter diesem Motto präsentierte sich der Aargau am Wochenende am Marché-Concours National de Chevaux, dem grössten Pferdefest der Schweiz. Als Gastkanton ausgerechnet am 125-jährigen Jubiläum der Grossveranstaltung auftreten zu dürfen, ist eine besondere Ehre - und dieser wurde entsprochen: Die Aargauer Delegation umfasste 160 Pferde und rund 600 Teilnehmende.

So steht Markus Dieth, Landwirtschaftsdirektor, an diesem Samstagmorgen unter randlos stahlblauem - oder wie man heute deuten könnte: aargaublauem - Himmel auf der Tribüne und sagt in einen Marsch der Reitermusik Gunzwil hinein: «Das ist eben typisch Aargau: Wenn wir es machen, machen wir es richtig.»

Die Reitermusik Gunzwil eröffnet die Pferdevorführung. Mario Fuchs

Quadrillen zu DJ Bobo

Auch typisch Aargau ist, dass man sich für die Repräsentation gerne Attribute voranstellt. Nicht auf die selbstherrliche, sondern auf die selbstbewusste Art. Wo immer dem Aargau von ausserhalb ein negatives Attribut angeheftet wird, klebt der Aargau selbst sorgfältig ein positives drüber: Autokanton statt Autobahnkanton, Stromkanton statt Atomkanton - und hier eben: Landwirtschaftskanton statt Rüeblikanton.

Und weil Attribute nur dann sympathisch wirken, wenn sie auch bewiesen werden, hat der Kanton für sein Gastspiel im Jura keine Kosten und Mühen gescheut. Man fuhr nicht einfach hin, sondern erreichte Seignelégier nach fünf Tagen in einem 30 Pferde und 35 Reiterinnen und Reiter starken Treck. Liess eigens für den Galaabend eine Aargauer Hymne komponieren. Baute eine eigene Ausstellung im Gastkantonszelt.

Die Warmblutpferdezuchtgenossenschaft Bremgarten imponierte mit einer Springquadrille über vier Hürden. Mario Fuchs

Und jetzt, an diesem heissen Augustsamstag, reitet eine inzwischen verstärkte Delegation in der Arena Formationen mit nur einer Hand an den Zügeln, temporeiche Springquadrillen über Hindernisse, anspruchsvolle Fahrquadrillen mit Vierspännern. Aus den Lautsprechern singt DJ Bobo, übersetzt: «Glaube an Freiheit und Reichtum, und alles was wir brauchen, ist Frieden im Himmel.»

Und damit die Tausenden Pferdefans, die unter Strohhüten und Sonnenbrillen um das grosse Oval stehen, auch wirklich erkennen, dass es sich hier tatsächlich um den gleichen Aargau handelt, den sie bislang vom Durchfahren kennen, blitzen beim Durchfahren und -reiten in der Arena überall Aargauer Wappen auf: auf den Sattelpads, Sonnenschirmen, Springhindernissen - auf den Poloshirts der Reitenden, den Scheuklappen der Zugpferde, den Ballonen in Kinderhänden.

Die Reiterinnen und Reiter formieren sich für das Schlussbild. Mario Fuchs

«C’est vrai? C’est Argovie?»

Im Aargau leben 9000 Pferde. Er ist damit der viertgrösste Pferdehaltungskanton der Schweiz und ein entsprechend wichtiger Bestandteil in der Schweizer Zucht. Um den Fortbestand und eine gesunde Weiterentwicklung kümmern sich die Freibergerzuchtgenossenschaft Aargau (seit 1901), die Warmblutpferdezuchtgenossenschaft Bremgarten (seit 1909) und der Pferdezuchtverein Rothrist und Umgebung (seit den 1980er-Jahren).

Ihre Fahnen wehen prominent in der Arena, dazwischen das Kantonswappen, bewacht von einem Buben im offiziellen Aargau-Poloshirt, «ich mues luege, dass keni umgheit!». Es ist eine staatstragende Leistung, deren junger Träger zwischen zwei Aufführungen leise anmerkt, er finde es ehrlich gesagt «es bizli längwiilig», und wenige Minuten später begeistert winkt, als seine Eltern vorbeigaloppieren. Vielleicht ist auch das typisch Aargau: Demut und Lebensfreude schliessen sich nicht aus.

Die Reitermusik Gunzwil eröffnet die Pferdevorführung. Mario Fuchs Die Ursprünge der Reitermusik gehen zurück bis ins Jahr 1696. Mario Fuchs Das Wetter spielt mit: Der Aargau kann sich am Samstag in Saignelégier im besten Licht zeigen. Mario Fuchs Berittene Truppen gibt es seit 1972 in der Schweizer Armee keine mehr. Die Schweizer Kavallerie Schwadron 1972 erinnert an sie. Mario Fuchs In Vollmontur paradieren sie vor dem Publikum. Jocelyn Daloz Ausgebildet wurden die berittenen Soldaten damals auf dem Waffenplatz Aarau. Mario Fuchs Die IG Freiberger Aargau zeigte eine Kurzquadrille mit Regenschirmen. Mario Fuchs Die Darbietung mit den Freibergern war besonders eindrücklich, da sie einhändig geritten wurde. Mario Fuchs Die Warmblutpferdezuchtgenossenschaft Bremgarten imponierte mit einer Springquadrille über vier Hürden. Mario Fuchs Eine Quadrille ist für Reiter und Pferd besonders anspruchsvoll, da mehrere Formationen aufeinander abgestimmt reiten. Mario Fuchs Der Pferdezuchtverein Rothrist fuhr mit vier Vierspännern in die Arena ein. Mario Fuchs Der Fahrsport hat im Aargau eine lange Tradition und kann immer wieder internationale Erfolge feiern. Mario Fuchs Die Reiterinnen und Reiter formieren sich für das Schlussbild. Mario Fuchs Mit der ersten Pferdevorführung gelang dem Gastkanton Aargau ein gelungener Einstand in das Marché-Concours-Wochenende. Mario Fuchs Weitere Bilder der Vorführung. Jocelyn Daloz Jocelyn Daloz Jocelyn Daloz «Was, im Aargau gibt es auch guten Wein?» In der weinverwöhnten Westschweiz sorgen die unbekannten Tropfen für positiv überraschte Besucher. Mario Fuchs Die Ballone mit «Typisch Aargau»-Schriftzug sind bei Kindern sehr beliebt. Mario Fuchs Grosses Interesse am Aargau: Der Kanton zeigt sich mit Infotafeln, Kurzfilmen, Spielen und einer Weindegustation. Mario Fuchs

Und was sonst noch? Mit dieser Frage werden alle Neugierigen im Gastkantonszelt begrüsst, inklusive Abstimmungsmöglichkeit. Holger Czerwenka, Direktor Aargau Tourismus, steht daneben und klärt in solidem Französisch darüber auf, was das Wasserschloss ist, wo man im Aargau Hightech findet oder wo Bad Zurzach liegt.

Im Gespräch mit der AZ sagt er: «Wirklich typisch Aargau ist der Facettenreichtum.» Man müsse sich nicht mit alten Klischees präsentieren, sondern: «Wir können uns wirklich gestärkt hier hinstellen und sagen: Wir haben eine tolle Landwirtschaft, tolle Kulturen, Erholungsmöglichkeiten.» Meistgehörter Satz im Zelt: «C’est vrai? C’est Argovie?» Da werden künftig ein paar Jurassier anhalten statt durchfahren, ist Czerwenka überzeugt.

Ganz ohne Rüebli ist das aber dann doch nicht zu erreichen. Auf Bildschirmen laufen Kurzfilme, die diesen Facettenreichtum abbilden sollen. Einer zeigt den Künstler Armin Strittmatter, malend in seinem Atelier, die Kamera fährt zurück, eine Rüeblitorte und ein Bund Küttiger Rüebli stehen nonchalant zwischen den Farbtuben; Strittmatter am Aarauer Markt, an einem Stand Rüebli kaufend; Strittmatter in Nahaufnahme, auf ein Rüebli beissend.

Auf anderen Bildschirmen studieren Lernende an der Berufsschule Baden, baden Zufriedene in Zurzach, stossen Hansjörg Knecht und Markus Dieth über einem kalten Plättli mit einem Glas Remiger Blauburgunder an.

«Was, im Aargau gibt es auch guten Wein? »In der weinverwöhnten Westschweiz sorgen die unbekannten Tropfen für positiv überraschte Besucher. Mario Fuchs

Rollin’ on the river

Womit wir beim eigentlichen Thema wären. Wer noch nie am Marché-Concours war, muss wissen: Die Abende sind ein Fest, und weil jurassische Abende nur ausnahmsweise aufhören und aargauische Gastkantonsvertreter eigentlich auch nur ausnahmsweise gleichentags nach Hause fahren müssen, ist der Marché-Concours 2022 ein einziges langes Fest. Oder anders gesagt: Zuerst ist der Wein wohltemperiert und am späten Samstagabend die Gesellschaft an den langen Festtischen in der Halle-Cantine.

Moderatorin und Sängerin Tabea Legler aus Muhen begrüsst bilingue zum Galakonzert der Musikgesellschaft Muhen, ist wegen der ungewohnten Sprache sehr nervös, wählt die offensive Taktik und bringt die Halle-Cantine sofort unter ihre Kontrolle: «Wir hatten noch nie den Duft von Pferden um uns an einem Konzert. Und es ist wunderbar.» Es sei ein bisschen eine Herausforderung für sie, sie habe noch nie auf Französisch moderiert, man solle bitte gnädig sein, und das Publikum ist es, was es mit lauten Bravo-Rufen kundtut.

Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth ist stolz auf den Aargauer Auftritt. Mario Fuchs

Und weil die Musikgesellschaft Muhen so etwas wie eine Partyband in Samtgilets ist, liesse sich die Geschichte dieses Abends in einem Bild zusammenfassen: Dirigent Giuseppe Di Simone zeigt die Bewegungen zu YMCA vor, die Band spielt, die Halle-Cantine tanzt. Big wheel keep on turnin’, we’re rollin’ on the river, da müssen auch jurassische und aargauische Regierungsräte und Albert Rösti, der plötzlich in der Softshelljacke des Schweizerischen Freibergerverbands aus dem Gemenge auftaucht, aufstehen und mitmachen. Wo-oah, livin’ on a prayer.

Die gross angekündigte Premiere der neuen Aargauer Hymne, die in Wahrheit eine sehr leichte Variation von «Im Aargäu sind zwöi Liebi» ist, komponiert respektive variiert von Dirigent Di Simone, der dafür von Dieth lange im Voraus beauftragt worden und «sehr fürstlich entlohnt» worden war, wie der Dirigent ein paar Tage vorher Tele M1 verraten hatte, geht darin fast etwas unter.

So klingt die neue Aargauer Hymne:

Die Musikgesellschaft Muhen und Sängerin Tabea Legler präsentieren die neuen Aargauer Hymne. Mario Fuchs

Fazit: Der Aargau hat jetzt eine Hymne. Aber das Wichtigste kommt zum Schluss: We did it our way. Das ist ein Flügelhorn-Solo, das sind «Encore une! Encore une!»-Rufe, das ist eine Standing Ovation für den Gastkanton. Typisch Aargau? Noch nicht: I like an old time rock and roll. Encore une Solo vom Saxophon, der Posaune, der E-Gitarre. Ein drittes dernière chanson mit falschem Texteinstieg, aber was spielt das schon eine Rolle, wenn sonst alles stimmt, rollin’ on the river again. Ein Wasserkanton kann auch ein Pferdekanton kann auch ein Partykanton sein. Das müsste es jetzt sein: Typisch Aargau.

Der Live-Blog zum Nachlesen:

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen