Marché-Concours: Aargau ist Ehrengast am Jubiläum

Marché-Concours Ehrengast im Jura: Der Aargau ist auch ein Pferdekanton Der Marché-Concours feiert im August sein 125-jähriges Bestehen. Ehrengast ist der Aargau. Bei seinem Auftritt im Jura möchte sich der Kanton den Besucherinnen und Besuchern als besonders vielseitig und innovativ präsentieren. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Der Marché-Concours ist das nationale Pferdefest der Schweiz. Zvg

Der Marché-Concours ist das wohl wichtigste Fest im Jura, es lockt jedes Jahr Zehntausende Besucherinnen und Besucher nach Saignelégier. Immer am zweiten Augustwochenende finden dort Pferderennen und Wettbewerbe statt – fast immer: Schon 2020 wäre der Kanton Aargau als Ehrengast geladen gewesen, doch der Marché-Concours musste coronabedingt abgesagt werden. Das gleiche Schicksal blühte der Veranstaltung im letzten Jahr.

Im 2022 soll es nun klappen, vom 12. bis 14. August – der traditionelle Anlass feiert dieses Mal sein 125-jähriges Bestehen. Und so kommt der Aargau zur besonderen Ehre, im Jubiläumsjahr Gastkanton zu sein. Da möchte man sich von der allerbesten Seite präsentieren, machten Regierungsrat Markus Dieth und Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft Aargau, an einer Pressekonferenz am Dienstag klar.

Der Kanton tut dies am Aargauer Stand, der Allée marchande, aber auch an der Pferdeshow mit rund 120 Pferden. Rund 20 Aargauer Nummern eröffnen den festlichen Höhepunkt des Marché-Concours, den folkloristischen Umzug. Dem Aargau wird zudem die Ehre zuteil, am offiziellen Bankett Wein auszuschenken. Und am Unterhaltungsabend am Samstag wird die Musikgesellschaft Muhen auftreten.

Der Aargau möchte seine Vielfältigkeit zeigen

Am traditionsreichen Anlass werde man zeigen, was «Argovie typique – typisch Aargau» sei, erklärte Müller. «Wir möchten mit Vorurteilen aufräumen.»

Die beiden Aargauer Vertreter gaben einen kleinen Vorgeschmack, was denn typisch für den Aargau sei, und präsentierten den Kanton «im Herzen Europas», zwischen Zürich und Basel und Teil der Nord-Süd-Route, als Wasser-, Landwirtschafts- und Forschungskanton, mit Innovationskraft, historischen Wurzeln und als Produzent von hervorragendem Wein. «Es gibt noch viele Perlen», versprach Markus Dieth. Nicht fehlen durfte der Hinweis auf die Bedeutung des Aargaus, wenn es um Pferde geht.

Vizepräsident Bernard Varin, Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft Aargau, Regierungsrat Markus Dieth, und Präsident Gérard Queloz (von links). Dominic Kobelt

Die Miss Schweiz der Pferde kam schon oft aus Bremgarten

Mit 900 Pferden ist der Aargau der viertgrösste Kanton in Bezug auf die Pferdepopulation, erklärte der Regierungsrat – den gleichen Rang nimmt der Kanton in Bezug auf die Bevölkerungsgrösse ein. «Die Aargauer Pferdezucht schaut auf eine lange Tradition zurück, es gibt heute noch drei aktive Pferdezuchtgenossenschaften», sagte Dieth.

Dies ist zum einen die Freiberger-Pferdezuchtgenossenschaft, die es mit einem 100-Spänner zum 100-jährigen Bestehen sogar ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte. «Auch bei den Jungen ist die Begeisterung für Pferde gross, viele Jungzüchterinnen und -züchter stammen aus dem Aargau», erklärte der Finanzdirektor.

Müller lieferte drei weitere Beweise, dass der Aargau auch ein «Pferdekanton» ist: «Der Freiberger-Pferdezuchtverein Rothrist hat mit Marcel Luder einen Top-Kaderfahrer und Schweizer-Meister 2021 in seinen Reihen», führte er an.

Und die Sportpferdezuchtgenossenschaft Bremgarten habe in den letzten Jahren mehrere Prämienstutensiegerinnen und damit die «Miss Schweiz» gestellt, die auch erfolgreich im Spring- und Dressursport unterwegs seien. «Auch das nationale Fohlenchampionat 2021 wurde von einem Fohlen aus Aargauer Zucht gewonnen», erklärte Müller stolz.

Der Marché-Concours ist auch ein Volksfest. Zvg

Der Aargau reist mit 100 Ehrengästen an

«Wir werden uns am Marché-Concours von unserer besten Seite zeigen», versicherte Markus Dieth dem Organisationskomitee. Am Sonntag werde der Kanton mit rund 100 Personen aus Politik und Verwaltung anreisen, darunter die gesamte Aargauer Regierung. «Wir hoffen natürlich auf eine grosse Aargauer Fangemeinde, die uns nach Saignelégier begleiten wird.»

Seit über zwanzig Jahren wird ein Schweizer Kanton oder eine französische Region als Ehrengast eingeladen. Dass man sich an so einem Fest gebührend präsentieren wolle, sei in der Schweiz Tradition, sagte Dieth. Dies auch aus Respekt gegenüber den Organisatoren – das OK zählt um die 30 Mitglieder, in den Subkomitees arbeiten 150 freiwillige Helfer.

Seit über zwanzig Jahren wird ein Schweizer Kanton oder eine französische Region als Ehrengast eingeladen. Zvg

In den letzten Jahren wurde der Anlass zudem ausgeweitet, es geht eine Pferdewoche mit einem grossen Fest voraus. Es werden zahlreiche Animationen und Vorführungen im Zusammenhang mit Pferdezucht, mit dem Einsatz des Pferdes und weiteren Darbietungen rund um das Thema gezeigt.

Zum 125-Jahr-Jubiläum gebe es dieses Jahr drei Besonderheiten, verkündete OK-Präsident Gérard Queloz. Im August erscheint ein Buch, das auf über 100 Seiten die Geschichte des Marché-Concours beschreibt. Anlässlich des Jubiläums wird im August der Marché-Concours ein originelles Theaterstück aufführen. «Wir wollten nach zwei Verschiebungen wegen der Pandemie jetzt mit einer besonders anspruchsvollen Ausgabe wieder Gas geben», erklärte Queloz.

Die dritte Besonderheit ist die Zusammenarbeit mit RTS Radio Télévision Suissse, das einige Darbietungen aus dem Programm live übertragen wird, über Rennen berichtet und das nationale Fest der Freiberger Pferde damit einem neuen Publikum näher bringen soll.

Der Marché-Concours ist längst zum Volksfest geworden

Am Ende des 19. Jahrhunderts teilten sich die Pferdezüchter in zwei Lager auf, die Anhänger des Warmblutpferdes, und die des einheimischen Jurapferdes. Weil die Armee auf Warmblutpferde setzte, kämpften die Züchter in der Hochebene der Freiberge im Jura mit Absatzproblemen. Weil sie die Vorzüge ihrer Pferde zeigen wollten, gründeten die Bauern der Region den Marché-Concours.

Damals war es eine reine Landwirtschaftsausstellung und unterschied sich deutlich vom heutigen Anlass, der ein Budget von rund einer Million Franken hat und auch ein grosses Volksfest ist. Geboten werden nebst dem Pferdeverkauf eine Ausstellung und Parade mit rund 400 Pferden, ein grosser Umzug, Wagen- und Galopprennen, ein Markt, Musik und auch ein Lunapark.

Das detaillierte Programm finden Sie auf www.marcheconcours.ch

