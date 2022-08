So reiste die Aargauer Delegation an den Marché-Concours

Marché-Concours Der Autokanton macht mit einer Pferdereise von sich reden – so reiste die Aargauer Delegation in den Jura Der Aargau ist Gastkanton am grössten Pferdefest der Schweiz. Mit einer aussergewöhnlichen Aktion macht der Kanton Werbung in eigener Sache, nicht nur bei Pferde-Fans. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 12.08.2022, 21.42 Uhr

Die Delegation auf dem Weg nach Saignelégier. Dominic Kobelt

Mit 6 km/h die Landschaft an sich vorbei ziehen lassen, das gleichmässige Klappern der Hufen und das Knirschen der Wagenräder auf Kies. Den Gedanken Raum geben. Zwischendurch geht ein Wiehern durch die Reihen – die Tiere versichern sich so gegenseitig, dass ihr «Gspöndli» noch da ist. Es ist eine Entschleunigung, mit Pferd und Wagen unterwegs zu sein.

Als wir am Montagmorgen den Aargauerplatz mit 30 Pferden und über einem halben Dutzend Wagen verlassen, weiss ich noch nicht, auf was ich mich einlasse, ich habe mich bisher nicht sonderlich für Pferde oder Pferdesport interessiert. Was der Marché-Concours ist, wusste ich vor der ersten Pressekonferenz nicht. Und so ging es wohl vielen. Dass die Aargauer Delegation die aussergewöhnliche Reise in den Jura angetreten hat, hat das grösste Pferdefest der Schweiz in unserer Region sicherlich bekannter gemacht.

Die besten Bilder von der Startetappe:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Aargauerplatz. Valentin Hehli Verpflegung für die Pferde. Valentin Hehli Dominic Kobelt Valentin Hehli Regierungsrat Markus Dieth bei seiner Ansprache. Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Der Start auf dem Aargauerplatz. Dominic Kobelt Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Auf gehts! Valentin Hehli AZ-Reporter Dominic Kobelt fährt in einer der Kutschen mit. Valentin Hehli So ist die Aussicht vom Wagen. Wir fahren durch Aarauer Quartiere. Dominic Kobelt Valentin Hehli Halt im Wald. Dominic Kobelt Ein Servelat zur Stärkung. Dominic Kobelt Navi in der Kutsche. Dominic Kobelt Merlin ist schnell und geschickt. Dominic Kobelt Fahrt durch Walterswil. Dominic Kobelt Die Reise macht durstig - wohlverdiente Zwischenverpflegung Es geht über die Aarebrücke. Dominic Kobelt Es ist warm - Hüte und Schirme schützen etwas vor der Sonne. Dominic Kobelt Mittagspause. Dominic Kobelt Auch etwas Abkühlung ist erwünscht. Dominic Kobelt Nach der Stärkung geht es weiter. Dominic Kobelt Der Pferdetrack trifft in Härkingen ein. Dominic Kobelt Princess läuft gerne mit dem Kopf im Schatten. Dominic Kobelt Eine Panne kurz vor dem ersten Etappenziel. Dominic Kobelt Eine Kaffeemaschine ist auch an Bord. Dominic Kobelt Für die Weiterfahrt bereit. Dominic Kobelt Kajla (Pferd rechts), wird manchmal etwas langsamer, weil sie sich verträumt die Landschaft anschaut. Dominic Kobelt Unterstützung durch die Polizei. Dominic Kobelt Am Ziel angekommen. Dominic Kobelt

Doch es war auch beste Werbung für den Kanton Aargau. Noch nie ist eine Kantonsdelegation in dieser Weise angereist. Bei jedem Zwischenhalt wurden wir angesprochen, Kinder haben uns entzückt zugewinkt, und im Jura stand manch einer an der Strasse und hat applaudiert, als die imposante Karawane vorüber zog. Die Leute wussten: Die Aargauer kommen.

Die Aargauer kommen! Das hat sich rasch herumgesprochen. Dominic Kobelt

Gerade für den Autokanton eine inspirierende Aktion. Oder, wie es Regierungsrat Markus Dieth beschreibt, der auf den letzten Kilometern mit dabei war: «Man sieht die Aargauer Delegation, hört die Hufe, dann schlägt das Herz schon ein bisschen schneller.» Er wäre selber gerne auf der ganzen Reise mit dabei gewesen, verrät er.

Eine Reise wie vor 100 Jahren

Es ist auch eine Art Zeitreise: Vor hundert Jahren wäre es noch total normal gewesen, mit Pferden von Aarau nach Saignelégier zu reisen. Was rasch vergessen geht: Es braucht dafür viel Vorbereitung. Ein Pferd kann man nicht an einer Zapfsäule volltanken, jeden Morgen standen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer um fünf Uhr im Stall, um die Pferde zu füttern, zu tränken, am Abend das gleiche Spiel, waschen und striegeln gehört auch dazu.

Die Pferde sind trotz ihrer Kraft sehr feinfühlig – im Bild Reporter Dominic Kobelt mit Kajla. Sanja Leuenberger

Wenn man sich überlegt, dass zwei Pferde ohne Probleme die Kutsche mit Material – zusammen rund 600 kg – pro Tag bis zu 50 Kilometer weit gezogen haben, auch bergauf, ist das beeindruckend. Wirklich erstaunlich ist aber, dass diese kräftigen, starken Tiere unglaublich feinfühlig sind, die Stimmungsschwankungen der Menschen und jede Fliege auf ihrem Fell wahrnehmen.

Der Treck ist irgendwie auch «typisch Aargau»

Auffallend ist auch, dass diese Gruppe an jüngeren und älteren Männern und Frauen, die im Jura den Aargau vertreten, Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakterzügen sind. Trotzdem kam es nie zu Auseinandersetzungen, denn es eint sie ihre Liebe zu den Pferden. Und man muss schon viel Leidenschaft für dieses Hobby mitbringen, ein Pferd ist zeit- und kostenintensiv wie kaum ein anderes Tier.

Und auch das entspricht wohl irgendwie dem Motto am Marché-Concours, «typisch Aargau»: Dass ganz unterschiedliche Menschen zusammengefunden haben und sich gegenseitig helfen. 200 Kilometer in fünf Tagen, und das ganz durch tierische Muskelkraft, das ist eine Herausforderung, die diese Gruppe gemeistert hat.

Die Delegation trifft in Saignelégier ein. Dominic Kobelt

Am Wochenende wird die Aargauer Gruppe nun in verschiedenen Vorführungen und bei der Parade ihr Können zeigen, und auch, was typisch Aargau ist. Die Reise war wohl die beste Vorbereitung darauf.

