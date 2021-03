Mammut Outdoor-Experte Rolf Schmid: «Wenn man die Zahlen von Mammut anschaut, ist klar, dass man etwas verändern muss» Mammut fuhr im Corona-Jahr einen Verlust von fast 25 Millionen Franken ein. Dabei boomte der Outdoorbereich in der Krise. Der ehemalige Mammut-CEO Rolf G. Schmid findet, die Transformation zum Lifestylebrand ist gründlich gescheitert - und das korrigiere man nun. Sébastian Lavoyer 20.03.2021, 05.00 Uhr

Rolf Schmid war bis 2016 während 20 Jahren CEO von Mammut. Seither fokussiert er sich auf Tätigkeiten in Verwaltungsräten. Noch immer ist er ein profunder Kenner des Outdoor-Marktes, auch weil er der schwedischen Outdoor-Gruppe Fenix Outdoor International AG VR-Mitglied ist.

Rolf Schmid ist ein beschäftigter Mann. Vielleicht noch beschäftigter als er während seiner Zeit als Geschäftsführer von Mammut war. 20 Jahre war er CEO des Schweizer Outdoor-Traditionshauses, bevor der Conzzeta-Verwaltungsrat (Conzzeta ist die Besitzerin von Mammut; Anm. d. Red.) beschloss, die Richtung zu ändern, und Schmid und Mammut 2016 getrennte Wege gingen. Schon während seiner Zeit bei Mammut war Schmid im Verwaltungsrat von zwei Schweizer Unternehmen. Unterdessen sind es mehr als zehn Mandate. Darunter klingende Namen wie Brack.ch, Mobiliar oder Mobility.

Fenix Outdoor International AG dagegen wird den wenigsten etwas sagen, gehört aber im Outdoorbereich zu den Grossen dieser Welt. Die Rucksackmarke Fjällräven gehört zum Beispiel zur schwedischen Gruppe. Auch hier sitzt Schmid im Verwaltungsrat. Er ist mit der Outdoor-Branche noch immer bestens vertraut und kennt Mammut zugleich wie kaum ein anderer. Wir erwischen ihn telefonisch zwischen zwei virtuellen Verwaltungsratssitzungen.

Herr Schmid, es gibt Gerüchte, wonach es für Mammut eine Schweizer Lösung geben könnte. Halten Sie das für realistisch?

Bei einem Verkauf einer Traditionsmarke wie Mammut gibt es immer Schweizerinnen oder Schweizer mit Geld, die allenfalls bereit sind zu investieren, um zu verhindern, dass die Marke ins Ausland verkauft wird. Die Frage ist: Passiert es aus nostalgischen Gründen oder ist es wirtschaftlich sinnvoll?

Conzzeta, die Zürcher Unternehmensgruppe, die Mammut besitzt, will eine Lösung, die das Unternehmen weiterbringt.

Genau. Zum Beispiel eine Unternehmensgruppe, die in derselben Industrie tätig ist, wo es Synergien geben kann. Sei es in der Produktion, im Vertrieb oder sonst irgendwo. Ein strategischer Partner bringt das Unternehmen weiter. Er kann das Wachstum beschleunigen. Und wenn man die Zahlen der letzten Jahre von Mammut anschaut, ist klar, dass man etwas verändern muss.

Wie meinen Sie das?

Mit einem Ebit von -11 Prozent müsste man sicherlich mal die Kosten anschauen. Da fehlen grosse Beträge und das ist eine Herausforderung für einen Investor der keine Synergien mitbringt . In der Schweiz gibt es nicht viele, die als strategische Partner infrage kämen.

Wer zum Beispiel?

Warum nicht Scott? Die machen viel mehr als nur Velo, das ist ein Outdoor-Brand und es gäbe sicherlich einiges an Synergien. Oder dann ein privater Investor, der aus emotionalen Gründen kauft. Aber da bin ich kritischer. Ich denke, am wahrscheinlichsten ist, dass Mammut an eine ausländische Gruppe verkauft wird.

Sie sprachen den operativen Verlust an. Der kommt mit Corona nicht unbedingt überraschend.

Man gibt generell momentan zu oft dem Virus die Schuld für ungenügende Resultate. Aber es gibt gerade in der Outdoorbranche auch Firmen, die 2020 Gewinn geschrieben haben. Das war möglich, wenn man entsprechend gut aufgestellt war im Vertrieb über mehrere Kanäle, eine vernünftige Kostenstruktur hat und schon vor der Krise gut gearbeitet hat.

Aber genau da hat Mammut jetzt ja einen Effort gemacht. Man hat Läden in Deutschland geschlossen, den Webshop erneuert.

Das Eröffnen und Schliessen von Filialen ist leider wenn man Monobrandstores hat, Tagesgeschäft. Kein Brand ist vor schlechten Standorten geschützt. Ich gehe aber stark davon aus, dass die rund 12 Millionen Franken die für Restrukturierungen letztes Jahr aufgewendet wurden, Ausgaben waren um weitere aufgelaufene Korrekturen vorzunehmen.

Wo sehen Sie den Brand «Mammut» denn heute?

Als ich ging, wollte man Mammut in Richtung Lifestylebrand entwickeln. Man hat ein paar Produkte gemacht, die exemplarisch für diesen Wechsel stehen sollten. Man hat goldige und silbrige Jacken gemacht, davon ist man wieder weggekommen. Aber derzeit ist meines Erachtens nicht so ganz klar, wo Mammut hingehört. Lifestyle oder funktionaler Bergsport?

Und das in einer Zeit, in der es gar bei Bankern Mode ist, Outdoor zur Schau zu stellen.

Man hat vielleicht zu schnell zu viel gewollt. Das zeigen zumindest die Resultate der letzten fünf Jahre. Man hat kein Wachstum gehabt. Die Leute suchen doch die Nähe zur echten Natur – und bewusst nicht das Schickimicki. Dieser Megatrend hat sich durch Corona noch verstärkt. Ich glaube, man hat realisiert, dass der Umbau zum Lifestylebrand sich schwieriger gestaltet, als erhofft und deswegen kam der grosse Abschreiber.