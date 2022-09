Der Kanton Aargau senkt die Waldbrandgefahr auf Stufe 2

Covid-19 Kommt jetzt doch die nächste Welle? Eine neue Coronavariante wird als «böse Kombination» bezeichnet

In Indien entdeckt, breitet sich die Variante BJ.1 nun auch in Europa und den USA aus, wenn auch noch in sehr geringem Ausmass. Mutationsforscher erklären, was das Problem mit dieser Variante sein könnte.