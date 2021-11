Christoph Blocher besucht die Perspective CH im Ochsen Lupfig

Lupfig Die Kernkraftfreunde versammeln sich im «Ochsen» – und bekommen Besuch von alt Bundesrat Christoph Blocher Die beiden Aargauer Ständeräte Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) referierten beim Verein Perspective CH über drohende Energieknappheit, die Beziehung zur EU, die zunehmende Gesetzesflut und über Kampfflugzeuge. Nur ein Thema wurde nicht angeschnitten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 05.11.2021, 20.01 Uhr

Alt Bundesrat Christoph Blocher (stehend links, neben Perscpective-CH-Präsident Otto H. Suhner) kam nicht nach Lupfig, um zu reden, wie er selber beteuerte. Zu einem kurzen Vortrag liess er sich dennoch hinreissen. Dominic Kobelt

Nicht nur das Rednerpult, auch die Zuschauerplätze im «Ochsen» in Lupfig waren am Donnerstagabend hochkarätig besetzt. Vorträge hielten die Aargauer Ständeräte Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP), unter den Besuchern waren SVP-Nationalrat Lukas Reimann, alt SVP-Nationalrat Luzi Stamm und SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner. Doch der begehrteste Partner für ein rasches Foto war zweifellos alt Bundesrat Christoph Blocher. Als Otto H. Suhner, Präsident von Perspective CH, ihm das Mikrofon in die Hand drückt, sagt dieser schon beinahe schüchtern: «Ich bin nicht gekommen, um zu reden.» Der 81-Jährige liess sich dann doch zur einen oder anderen Anekdote hinreissen – das Publikum zieht Blocher immer noch gekonnt in seinen Bann.

«Ich schaue von zu Hause immer gerne Richtung Aargau und bin erleichtert, wenn ich die Dampfsäulen über den Kernkraftwerken sehe. Dann weiss ich, dass sie noch laufen.»

Damit griff er das Thema auf, das an diesem Abend am eingehendsten, wenn auch nicht kontrovers, diskutiert wurde: die Energiewende. Oder vielmehr die Gefahren der grünen Energiepolitik, die die Kernkraft verteufelt, wie es hiess. «In der Schweiz gibt es ein Denkverbot, während andernorts an neuen Kernkraft-Technologien geforscht wird – das ist doch Blödsinn», so Blocher.

Ständerat Hansjörg Knecht. Dominic Kobelt

Knecht will Rückkehr zur Kernkraft ermöglichen

Zuvor hatte SVP-Ständerat Hansjörg Knecht aufgezeigt, dass der Anteil erneuerbarer Energien zwar in den letzten paar Jahren stetig wuchs, im Vergleich mit der Kernkraft (das Wort «Atomenergie» wurde tunlichst vermieden) aber noch weit zurückliegt. «Es wird eine gewaltige Herausforderung, diesen Anteil dereinst zu ersetzen», erklärte Knecht. Die Energiestrategie des Bundes berücksichtige den steigenden Strombedarf und die Verluste bei der Wasserkraft nicht, die es wegen der höheren Restwassermenge bei Neukonzessionierungen gebe. Zudem habe die Schweiz einen verschwindend kleinen Einfluss auf den globalen CO2-Ausstoss, «China und Indien müssten da mehr machen.» Knecht möchte den Atomausstieg, den die Schweiz in einer Volksabstimmung 2017 beschlossen hat, rückgängig machen:

«Ich überlege mir, einen Antrag einzubringen, der den Neubau von Kernkraftwerken wieder ermöglichen würde.»

Denn wenn die Schweiz, «unser so erfolgreiches Land, das um seine Stromversorgung zittern muss», wie es Suhner beschrieb, die drohende Stromlücke nicht füllen könne, drohe ein Blackout. Was dies bedeuten würde, wusste wiederum Blocher am bildhaftesten zu erklären: «Dass das Licht ausgeht, ist ja nicht so schlimm, Sie können ja mit einer Kerze rumlaufen. Aber auch ihr Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Alles kaputt! Einkaufen können Sie auch nicht, weil nicht mal mehr die Türen ohne Strom aufgehen. Und zahlen könnten Sie ja auch nicht, weil niemand mehr Bargeld hat.»

Auch bei der EU und Kampfflugzeugen ist man sich einig

Nebst der Energie-Frage wurden auch die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ausführlich diskutiert. «Es ist kein Wunder, dass die EU verärgert ist, die Diplomaten haben Brüssel vorgegaukelt, die Schweiz würde dann schon irgendwann beitreten», erklärte Knecht. Dass die Verhandlungen über den Rahmenvertrag abgebrochen wurden, sei richtig, sagte FDP-Ständerat Thierry Burkart: «Dieser hätte keineswegs zu einer Beruhigung geführt, im Gegenteil. Wir hätten einen Zustand ständiger Unsicherheit gehabt.» Unbestritten war, dass die EU ein wichtiger Handelspartner sei. «Obwohl man nicht vernachlässigen darf, dass für die Forschung beispielsweise der angelsächsische Raum von grosser Bedeutung ist und dass als Absatzmarkt Asien zunehmend interessanter wird», so Burkart.

Ständerat Thierry Burkart bezeichnet den Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen als richtig. Dominic Kobelt

Asien kam dann auch in einem anderen Zusammenhang zur Sprache: «China ist ein zunehmender Machtfaktor geworden», erklärte der FDP-Ständerat. Solche Verschiebungen hätten in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten und Kriegen geführt, und solche gebe es zurzeit gehäuft. «Die Schweiz muss auch für Bedrohungen militärischer Natur gewappnet sein. Das betrifft auch Kampfflugzeuge.» Dass die SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf die Beschaffung der F-35 mittels Initiative verhindern will, findet Burkart scheinheilig: «Sie will uns erzählen, das sei kein gutes Flugzeug. Aber eigentlich geht es darum, das Budget der Armee zu kürzen und diese über kurz oder lang abzuschaffen.»

Nur einer vergreift sich im Ton

Bürokratie, Militär, Handelsbeziehungen – danach wurden zahlreiche Themen besprochen. Nur eines nicht: Corona. Da in den vergangenen Monaten das Thema aber omnipräsent war, störte sich wohl niemand daran. Bei allen besprochenen Themen schienen sich die Meinungen im Saal grösstenteils zu decken. Die kleineren Seitenhiebe gegen Linke wie die erwähnte Priska Seiler Graf («sie kennt sich mit Kampfflugzeugen wahnsinnig gut aus, meistens weiss sie mehr als alle Experten») oder den Staat («der nimmt alle Studenten auf, die in der Wirtschaft keine Anstellung finden») bewegten sich im legitimen Rahmen einer politischen Diskussion.

Nur ein Herr, Verwaltungsrat in einer Transportfirma, vergriff sich im Ton. Er enervierte sich wortreich über die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und bezeichnete dabei alt Bundesrätin Doris Leuthard als «Tussi». Weiter behauptete er, die Afrikaner (wobei er einen rassistischen Ausdruck verwendete) würden noch lange mit unseren alten Autos mit schlechten Abgaswerten herumfahren. Gelächter im Saal.

Im Gegensatz dazu stand die Blaskapelle Eigenamt, die den Anlass begleitete: Die Musikantinnen und Musikanten überzeugten mit stimmungsvoller Volksmusik – und sie trafen immer den richtigen Ton.