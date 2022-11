Inflation: Um wie viel steigen die Löhne im Aargau im Jahr 2023?

Lohnrunden Lohnreport 2023 im Aargau: Die Löhne steigen, allerdings kaum so viel wie die Inflation – Gewerkschaften sind unzufrieden Es weht ein Hauch Klassenkampf: Herbst ist die Saison der Lohnverhandlungen. Die Fronten zwischen den Sozialpartnern sind in manchen Arbeitssektoren besonders verhärtet. Ein Blick auf die Aargauer Wirtschaft zeigt: Die Löhne werden im Jahr 2023 steigen. Allerdings nicht so sehr, wie es die Gewerkschaften wünschen. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der grösste Knatsch zwischen den Sozialpartnern herrscht unter den Bauarbeitern und den Baumeistern, wie hier an der Baustelle des Kantonsspitals Aarau. Sandra Ardizzone

Beim Dorfeingang in Dintikon begrüsst ein winkender und lächelnder Mitarbeiter der Dottikon ES die vorbeifahrenden Autos. Die Aufschrift: Der Pharmakonzern sucht nach Arbeitnehmenden. Auf der Website des Logistikers Dreier aus Suhr springt einem auf der Website prominent eine Anfrage entgegen: «Auf Jobsuche?»

Die meisten Wirtschaftssektoren suchen derzeit händeringend nach Fachkräften. Das prägt die diesjährigen Lohnverhandlungen: Gemäss dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage müsste die Entgeltung für Arbeit steigen, da sie Mangelware ist.

Dazu kommt die Inflation, die im Oktober zwar leicht gesunken ist, aber immer noch bei 3 Prozent liegt. Wie die NZZ schreibt, bedeute die gegenwärtige Phase der Teuerung für Arbeitnehmende den grössten Reallohnverlust seit 80 Jahren. So hat es die UBS ausgerechnet.

Tiefe Einkommen sind durch Teuerung stark belastet Die Mehrkosten für die Haushalte sind happig. Im Durchschnitt muss ein Haushalt rund 3 Prozent mehr ausgeben für Waren und Dienstleistungen. Der Strom wird im Durchschnitt 27 Prozent teurer. Hinzu kommt der starke Anstieg der Krankenkassenprämien.



Für die Gewerkschaften ist deshalb klar: Es braucht einen vollen Teuerungsausgleich. Gerade Haushalten mit kleinerem Einkommen droht sonst ein massiver Kaufkraftverlust. Gemäss der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zeichnen sich denn auch generelle Lohnerhöhungen ab. Im Durchschnitt gibt es 2,2 Prozent mehr Lohn.

Es sind eigentlich optimale Voraussetzungen für Gewerkschaften und Personalverbände, um in den Lohnverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber zu üben: Sie haben ein starkes Argument, Lohnerhöhungen zu fordern – den Teuerungsausgleich –, und ein Druckmittel: den Fachkräftemangel.

Ein Blick auf die bereits abgeschlossenen Lohnrunden und eine Umfrage bei grösseren Firmen im Aargau zeigen allerdings, dass die Resultate der Lohnverhandlungen stark unterschiedlich ausfallen. Bei einigen wird die Teuerung ausgeglichen – bei den meisten allerdings stellen die Gewerkschaften mit Unmut fest, dass die Arbeitgeberverbände ihren Forderungen nur teilweise nachkommen.

Das Gastgewerbe gehört zu jenen Wirtschaftssektoren, die mit gutem Beispiel voranschreiten: Schon im Juni konnten sich die Gewerkschaften Syna und Unia mit den Arbeitgeberverbänden wie Hotelleriesuisse und Gastrosuisse einigen. Das Resultat ist eine reale Erhöhung der Mindestlöhne von mindestens zehn bis 40 Franken auf allen Lohnstufen ausser bei jener ohne Berufsbildung. Die Teuerung wird überall gänzlich ausgeglichen.

Ein Deal, den Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger lobt: «Durch die Covid-19-Krise sind wir näher zusammengerückt. Es hat uns schwer getroffen, deshalb hat der Dialog vermehrt stattgefunden», meint der ehemalige Wirt aus Aarburg. Doch auch Unia-Pressesprecher Christian Capacoel Guzmán zitiert die Gastrobranche unter den guten Beispielen der diesjährigen Lohnrunde.

Im Gastro-Bildungszentrum von Gastro-Aargau in Lenzburg werden Lernende zu Köchinnen oder Restaurationsfachmänner ausgebildet. Sandra Ardizzone

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) hat sich mit den Sozialpartnern auf eine generelle Lohnerhöhung von 110 Franken geeinigt. Diese gilt für alle Arbeitnehmenden, die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Dazu gilt eine individuelle Lohnerhöhung: Die Lohnsumme wird um 40 Franken pro Mitarbeiter erhöht, aber den Mitarbeitern aufgrund von Leistung und Qualität frei verteilt.

Dazu werden sämtliche Mindestlöhne in den Berufskategorien mit Lehrabschluss pauschal um 150 Franken angehoben.

In der Transportbranche herrscht kein Gesamtarbeitsvertrag. Der Fachkräftemangel ist akut. Deshalb geht André Kirchhofer, Vizedirektor des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes, davon aus, dass die Löhne steigen werden. Wie viel, kann er allerdings nicht sagen. Von der Forderung des Lastwagenfahrerverbandes Routiers Suisses, der in einer Volksinitiative eine Erhöhung der Mindestlöhne fordert, hält er reichlich wenig. Es bringe aus seiner Sicht nichts, wenn lediglich Mindestlöhne angehoben würden. Das könne gar dazu führen, dass die Arbeitgeber sich damit begnügten, den Pflichtmindestlohn auszuzahlen.

Bei der Firma Dreier AG mit Sitz in Suhr hält Wolfgang Nienaber, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, fest, dass im Transportkanton Aargau die Fahrerlöhne bereits sehr hoch angesiedelt seien. Dennoch hat das Unternehmen bereits im September eine «Energiezulage» als Einmalzahlung an die Mitarbeitenden ausgezahlt. Für 2023 will Dreier die Lohnsumme um 2 Prozent erhöhen und zieht in Betracht, je nach Entwicklung der Inflation erneut eine Einmalzahlung zu tätigen. Darüber hinaus sind Anpassungen im Bereich Prämien vorgesehen.

Die Transportfirma Dreier wird die Löhne erhöhen. Annika Buetschi

Die Bertschi AG ist weniger auf Lastwagenfahrer angewiesen, da 90 Prozent der Ware per Schiene transportiert werden. Das Unternehmen kommuniziert keine konkreten Zahlen. CEO Hans-Jörg Bertschi versichert jedoch, dass Lohnanpassungen jedes Jahr vorgenommen würden. «Dabei orientieren wir uns an marktüblichen Werten. Eine nicht unerhebliche Komponente wird individuell ausgehandelt.» Seinerseits gibt CEO Benjamin Giezendanner preis, dass sein gleichnamiges Transportunternehmen Erhöhungen im Bereich von 2,3 Prozent vorsieht.

Im Detailhandel ist die Situation harziger als in anderen Jahren. Zwar steigen die Löhne sowohl bei Coop als auch bei der Migros, aber nicht so, wie es sich die Gewerkschaften vorstellen. Coop sieht einen Lohnanstieg von 2 Prozent bei Löhnen unter 4500 Franken vor und will allen Angestellten Einkaufsgutscheine von bis zu 800 Franken verteilen, «um dem aktuellen Wirtschaftsumfeld Rechnung zu tragen».

Migros will ihrerseits Vergütungen in einer Bandbreite von 2,0 bis zu 2,8 Prozent erhöhen sowie die Mindestlöhne bis 2024 um 100 Franken anheben. Ein Teil der Vergütung soll allerdings durch einmalige Warengutscheine verteilt werden.

Die Gewerkschaften bezeichnen diese Angebote als unzureichend. Alle Teuerungsausgleiche unter 3 Prozent für Löhne bis 4800 Franken bedeuteten eine Lohneinbusse, kritisiert etwa Leena Schmitter von der Unia. Auch die Gutscheine kommen bei Gewerkschaften nicht gut an: Ihre Einmaligkeit mache sie nicht nachhaltig und hätte «in Lohnverhandlungen nichts zu suchen». Die leidenden Margen der Detailhändler seien kein Argument, da Coop und Migros in den Pandemiejahren hohe Umsätze erreicht hätten.

Im Detailhandel sind die Lohnverhandlungen harziger als in vergangenen Jahren. Mario Heller

Im Metallbau sehen die Sozialpartner gemäss dem Fachverband Metaltec eine generelle Lohnanpassung von 1,5 Prozent für alle dem Landesgesamtarbeitsvertrag unterstellten Arbeitnehmenden (bis zu einem Bruttomonatslohn von 6000 Franken) vor. Die Firmen müssen ab Januar 2023 die Gesamtlohnsumme um ein weiteres Prozent erhöhen, die Verteilung der Erhöhung fällt individuell und leistungsbezogen aus. Die Gewerkschaften haben noch bis Ende November Zeit, um diese Anpassung des Gesamtarbeitsvertrages gutzuheissen.

Die Autobranche hat sich im Aargau geeinigt: Die Sektion Aargau des Auto Gewerbe Verband Schweiz (Astag) hat mit Unia und Syna vereinbart, dass eine generelle Lohnerhöhung von 110 Franken gewährt wird. Der Mindestlohn eines Automobilmechatronikers beträgt somit ab Januar 2023 4650 Franken.

Die Autobranche hat sich auf eine Erhöhung der Mindestlöhne geeinigt. Alois Felber

Bei den Plattenlegern haben der Schweizerische Plattenverband und die anderen Sozialpartner noch nichts vereinbart. Die Elektriker dürften eine generelle Erhöhung des Lohnes von 2 Prozent erwarten sowie eine individuelle: Unternehmen müssen die Lohnsumme um 0,5 Prozent erhöhen und nach Gutdünken verteilen.

In der Haustechnik- und Spenglerbranche fällt das Resultat der Lohnverhandlungen in der letzten Novemberwoche, es dürfte jedoch ähnlich ausfallen. Die auf Lüftungssysteme und Gebäudetechnik spezialisierte Firma Zehnder AG mit Sitz in Gränichen schreibt auf Anfrage, dass Lohnerhöhungen erst am 1. April erfolgen würden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmenden starten Anfang 2023.

Die grössten Uneinigkeiten zwischen den Sozialpartnern herrschen bei der Baubranche. Dieses Jahr muss der Gesamtarbeitsvertrag, genannt Landesmantelvertrag, neu verhandelt werden. Doch die Gespräche harzen: Die Baumeisterverbände wollen jegliche Lohnerhöhung an der Flexibilisierung der Arbeitszeiten anbinden. Die Gewerkschaften weigern sich, dieser Flexibilisierung zuzustimmen.

Wenn bis Ende 2022 keine Einigung getroffen wird, herrscht in der Baubranche ein vertragsloser Zustand. Die Aargauer Bauarbeiter haben ihren Frust am 1. November geäussert, indem sie die grösste Baustelle des Kantons lahmlegten: jene des Kantonsspitals Aarau.

Wenn die Lohnverhandlungen zwischen den Maurern und den Baumeistern scheitern, wird der Landesmantelvertrag nicht verlängert. Sandra Ardizzone

Die UBS schreibt auf Anfrage, dass sie die Salärsumme für ihre in der Schweiz tätigen Mitarbeitenden bis und mit mittlerem Kader per 1. März 2023 um 2,25 Prozent erhöhen werden. Das liege über der Prognose der durchschnittlichen Lohnerhöhungen in der Schweiz (von 2,2 Prozent), gemäss der Lohnumfrage der UBS. Diese Erhöhung ist allerdings individuell und erfolgt nach Leistung und Funktion.

Bei der Credit Suisse sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Die AKB fällt einen Entscheid im Dezember, schreibt aber, dass sie in der gesamten Branche eine Erhöhung der Lohnsumme um 2,2 Prozent erwartet.

In der Pharmabranche verhandeln Firmen individuell mit den jeweiligen Sozialpartnern. Bei der Siegfried AG stehen diese Diskussionen erst an: Im Januar sollen sie zusammensitzen. Grundsätzlich strebe Siegfried individuelle, job- und leistungsabhängige Lohnerhöhungen statt generelle Anhebungen an.

Auch bei der Dottikon ES werden Löhne erst in den ersten zwei Quartalen des Jahres verhandelt. CEO Markus Blocher schreibt auf Anfrage, dass sowohl individuelle Leistungen als auch Marktentwicklungen dabei berücksichtigt würden. Im Jahr 2022 habe das Unternehmen im Durchschnitt die Saläre deutlich über der Teuerung angepasst.

Die Siegfried AG füllt in Deutschland Impfstoff ab. zvg

Die Lohnerhöhungen für die Staatsangestellten sind noch nicht beschlossen: Die Diskussionen im Grossen Rat um das Budget 2023 laufen noch. Der Regierungsrat schlägt vor, durchschnittlich 2 Prozent mehr Lohn an das Aargauer Staatspersonal auszuzahlen. Bei den Lehrerinnen und Lehrern soll der Verdienst um 1,75 Prozent zunehmen.

Die Arbeitnehmerverbände fordern allerdings einen Teuerungsausgleich von 3,9 Prozent. Das Budget ist unter anderem auch deshalb so umstritten, weil der Kanton das kränkelnde Kantonsspital Aarau mit einer Geldspritze von 240 Millionen Franken retten muss.

Eine Primarklasse in Suhr. Die Lehrer sollen mehr Lohn erhalten, fordern die Linken. Christian Beutler

Dieses Jahr konnten sich die Sozialpartner für die Mitarbeitenden der Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) sowie der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) auf eine 2,2-prozentige Lohnerhöhung einigen, wobei davon 1,5 Prozent generell gilt und 0,7 Prozent individuell ausgehandelt wird. Die Vertreter der Arbeitnehmenden forderten mehr, haben sich auf diesen Kompromiss aber eingelassen.

Ein umfassender Teuerungsausgleich findet nur in wenigen Branchen statt. «Die namhafte Inflation war ein Schock für die Arbeitgeber, weil unsere Lohnforderungen nominal höher ausfielen. Sie sind allerdings nicht übertrieben: Es sollte das Mindeste sein, dass die Teuerung ausgeglichen wird», meint Unia-Pressesprecher Christian Capacoel.

Gerade bei der Baubranche, die ungebremst vom Zinsanstieg weiterhin boomt, versteht er nicht, weshalb die Baumeister sich so stark gegen reale Lohnerhöhungen sträuben. Auch die Position von Coop und Migros sei unerklärlich. «Die Arbeitgeber jammern ja immer über den Fachkräftemangel, und dass ihnen die Leute weglaufen ...»

Die Situation sei im Detailhandel besonders gravierend: In diesem Bereich sind viele Mitarbeitende mit einem tiefen Lohn konfrontiert. Es seien oftmals Frauen, darunter alleinerziehende Mütter. «Diesen Menschen 1 Prozent Lohnkürzung zuzumuten, ist unverständlich!»

Capacoel will aber auch die guten Beispiele hervorheben, die die Löhne erhöhen, obwohl ihr Wirtschaftsumfeld anspruchsvoll ist: die Uhrenbranche, die Metallindustrie, die Gastronomie. Als Fazit zu dieser Lohnrunde 2023 meint der Unia-Pressesprecher: «Meine Erkenntnis ist, dass das Kräfteverhältnis der Gewerkschaften entscheidend ist. Die Lohnsituation verbessert sich nur in jenen Bereichen massgeblich, wo sich die Gewerkschaften mit dem Personal dafür einsetzen.»

