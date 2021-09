Lohngleichheit: Knapp die Hälfte der Aargauer Firmen erfüllt

Löhne Lohngleichheit von Frauen und Männern: Die Hälfte der geprüften Aargauer Firmen erfüllen die Vorgaben nur knapp Die Aarauer Firma Comp-On hat knapp 200 Firmen in der Schweiz auf die betriebliche Lohngleichheit analysiert. Im Aargau wurden 14 Unternehmen überprüft, sieben Firmen erfüllten die Anforderungen nur knapp, eine fiel bei der Prüfung durch. Zertifiziert wurden unter anderem die Aargauische Kantonalbank oder Rivella. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 16.09.2021, 15.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch im Aargau ist die Lohngleichheit immer wieder ein Thema – hier an der 1.-Mai-Demonstration im Jahr 2018 in Baden.

Sandra Ardizzone

Gemäss einer Analyse des Bundesamts für Statistik, die Ende Februar publiziert wurde, verdienen Frauen in der Schweiz nach wie vor deutlich weniger als Männer. Konkret lagen die Löhne der Frauen im Jahr 2018 in der Gesamtwirtschaft durchschnittlich 19 Prozent tiefer als jene der Männer. Das revidierte Gleichstellungsgesetz verpflichtet sämtliche Firmen in der Schweiz mit über 100 Mitarbeitenden, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen.