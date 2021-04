Lockerungen Fitnesszentren dürfen wieder öffnen: «Ich bin aus allen Wolken gefallen» Fitnesstrainerin und SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder freut sich sehr über den Entscheid des Bundesrates, dass Fitnesszentren ab Montag wieder öffnen dürfen. Sie hätte nicht damit gerechnet. Noemi Lea Landolt 14.04.2021, 20.06 Uhr

Nicole Müller-Boder arbeitet in mehreren Fitnesszentren. zvg

Ab Montag dürfen Fitnesszentren wieder öffnen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Zwar gibt es weiterhin Auflagen: Für Sport in Gruppen gilt zum Beispiel eine Obergrenze von 15 Personen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden und es gilt Maskenpflicht. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn der Sport mit Maske nicht ausgeübt werden kann – also zum Beispiel beim Ausdauertraining.