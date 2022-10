Literaturtage Zofingen: Pedro Lenz im Interview

Literaturtage Zofingen Pedro Lenz : «Ich konsumiere sehr regelmässig spanische Medien, vor allem Zeitungen und Radio» Am Freitagabend tritt der Langenthaler Schriftsteller Pedro Lenz an der Eröffnung der Literaturtage Zofingen mit Gastland Spanien auf. Lenz ist halb Spanier, halb Schweizer. Urs Heinz Aerni, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 28.10.2022, 16.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pedro Lenz fühlt sich eng mit Spanien verbunden. Bild: Alex Spichale

Pedro Lenz, Spanien ist Gastland an den Literaturtagen Zofingen, Sie kommen zur Eröffnung ins Rathaus, da wir nicht nur von Ihren Berner Wurzeln wissen, sondern auch von den Spanischen. Noch was ganz anderes vorher: Wie haben Sie als Fussball-Interessierter das letzte Spiel Spanien gegen die Schweiz emotional erlebt? Die Schweiz hat gewonnen…

Pedro Lenz: Tatsächlich bin ich je hälftig Schweizer und Spanier. Der spanische Fussball ist grossartig, aber wenn die Nationalmannschaften spielen, schlägt mein Herz schon eher für die Schweiz. So ein Sieg der Schweizer wie jener gegen Spanien kommt ja eher selten vor, da freue ich mich sehr für den Aussenseiter.

Wann waren Sie zum letzten Mal in Zofingen und warum?

Ich bin oft in Zofingen, sei es nur schon um am Bahnhof umzusteigen, wenn ich etwa nach Kölliken oder nach Schöftland muss. Aber mein letzter längerer Besuch war eine Lesung bei der Reformierten Kirchgemeinde und davor eine wunderbare Lesung im Oxil im Sommer 2021 mit dem leider unterdessen verstorbenen Bassisten Michael Pfeuti.

Spanien ist ein grosses und weites Land mit immens reicher Kultur. Wie nehmen Sie dieses Land in Ihrem Alltag wahr?

Ich konsumiere sehr regelmässig spanische Medien, vor allem Zeitungen und Radio. Deswegen weiss ich einigermassen Bescheid darüber, was die Leute politisch und kulturell bewegt. Ausserdem verfolge ich auch die spanische Fussball-Liga und den spanischen Radsport.

Literaturtage Zofingen Am Freitag, 28. Oktober wird Pedro Lenz zusammen mit dem Musiker Michael Erni an der Eröffnung um 18 Uhr im Rathaus Zofingen mitwirken. Der gebürtige Langenthaler Pedro Lenz lebt heute als Kolumnist und Schriftsteller in Olten. Für seinen Roman, der auch verfilmt wurde «Der Goalie bin ig» erhielt den Schiller Preis 2011 und den Literaturpreis des Kantons Bern. Sein aktueller Roman «Primitivo» ist im Cosmos Verlag erschienen.

Die Welt scheint wieder mal aus den Fugen zu geraten. Wie beeinflusst diese Entwicklung Ihre Schaffenslust?

Die Ukraine ist ein Land, das ich oft und gerne bereist habe und zwar immer im Zusammenhang mit literarischen Veranstaltungen. Der Mut und die Tapferkeit meiner Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine spornt mich an, nicht mit dem Schreiben nachzulassen, sondern im Gegenteil, gerade in schwierigen Zeiten wach, hellhörig und fleissig zu bleiben.

Das Organisationsteam der Literaturtage vermittelt in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse neue Bücher und Künste aus dem jeweiligen Gastland. Wo und was könnte man noch mehr tun für das Verstehen anderer Kulturen und Gesellschaften?

Was die Literaturtage Zofingen in dieser Hinsicht leisten, ist schon eine hervorragende Sache. Jeder Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft kann schon zum gegenseitigen Verständnis beitragen. Natürlich könnte man immer noch mehr tun. Aber das Engagement in Zofingen geht klar in die richtige Richtung.

In Ihren Romanen umkreisen Sie literarisch Menschen, wie wir sie irgendwie alle kennen, mit viel Empathie und nicht ohne Melancholie. Kulissen sind oft das Mittelland mit ihren Kleinstädten und Dörfern. Entsteht Literatur je nach Autorin oder Autor oder birgt in dieser Kunstgattung auch einen gesellschaftlichen Auftrag?

Literatur wendet sich an eine Öffentlichkeit und hat so gesehen schon auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Die Auswahl der handelnden Figuren, ihres Milieus, ihrer Sprache und ihrer Lebenswirklichkeit verstehe ich bereits als gesellschaftliches Statement. Meinen Auftrag sehe ich nicht darin, den Leserinnen und Lesern zu erklären, wer gut und wer böse ist. Lieber gebe ich in meinen Geschichten Leuten eine Stimme, die sonst in der Literatur kaum eine Stimme erhalten.

An der Eröffnung werden auch Vertreterinnen und Vertreter der Spanischen Botschaft anwesend sein. Welche Fragen werden Sie ihnen am anschliessenden Apéro stellen?

Im diplomatischen Milieu sind Diskretion und Höflichkeit wichtige Eigenschaften. Ich werde mich also hüten, den Leuten der Spanischen Botschaft vorlaut zu kommen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird mir schon die eine oder andere Fragen einfallen.

Sie haben ja schon etwas Erfahrung im Umgang mit der Diplomatie, nicht wahr?

Tatsächlich. In meiner Eigenschaft als Hilfsassistent am Spanischen Institut der Uni Bern war ich vor vielen Jahren einmal in der Spanischen Botschaft in Bern zum Essen eingeladen. Einen besseren Rotwein als dort habe ich vor- und nachher nie mehr getrunken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen