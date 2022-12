Limmattalbahn: Mit Politprominenz auf Jungfernfahrt

Limmattalbahn «Das Tram ist luftig und hell»: Mit Politprominenz auf Jungfernfahrt Am Freitagabend fand die erste Fahrt der Limmattalbahn statt – mit der scheidenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga an Bord. Weil nicht alle 450 geladenen Gäste in einem Gefährt Platz hatten, wurden sie hierarchisch eingeteilt. Claudia Laube Jetzt kommentieren 09.12.2022, 20.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Hans Egloff, Verwaltungsratspräsident der Limmattalbahn AG, die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger. Severin Bigler

Es war schon fast dunkel, als eine illustre Gästeschar in die erste von mehreren bereitstehenden Limmattalbahnen im Depot Müsli in Dietikon stieg; nur wenige Meter von der Spreitenbacher Dorfgrenze entfernt. 450 Personen waren zur Eröffnung der zweiten Etappe geladen, die sich von Schlieren bis Killwangen erstreckt. Doch sie hatten nicht alle in einem einzigen Tram Platz, das maximal 262 Fahrgäste fasst.

Im ersten Tram durfte die Politprominenz Platz nehmen – beziehungsweise stehen. So hatte es das Komikerduo Lapsus, das durch den Eröffnungsanlass führte, angekündigt. «Alle anderen müssen in der zweiten Reihe Platz nehmen», machte das Duo die Hierarchie klar. Alle lachten.

Die prominent besetzte Bahn. Severin Bigler Simonetta Sommaruga in der Bahn. Severin Bigler Die Eröffnungsfahrt. Severin Bigler Die neu gebaute Bahnlinie ist 13,4 Kilometer lang. Severin Bigler Vorfreude auf die Fahrt bei der Eröffnungsfeier. Severin Bigler Auftritt von Lukas & Aaron an der offiziellen Eröffnung der Limmattalbahn. Severin Bigler Das Grossprojekt ist nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit erfolgreich abgeschlossen. Severin Bigler Die Inbetriebnahme der Limmattalbahn erfolgt wie geplant zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember. Severin Bigler

Zur Politprominenz zählten natürlich die scheidende Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) sowie der Aargauer Baudirektor Stephan Attiger (FDP) und die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Aber auch die Vorsteherinnen und Vorsteher der von der Limmattalbahn durchfahrenen Gemeinden Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreitenbach und Killwangen begaben sich ins erste Tram.

Einer fehlte jedoch: Spreitenbachs Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) musste sich krankheitsbedingt abmelden. Ihn vertrat Vizepräsidentin Doris Schmid (FDP), die sich sehr freute, dass sie nun die Ehre habe, die erste Fahrt im Politprominenz-Tram geniessen zu dürfen. Alle weiteren Gemeinderatsmitglieder mussten nämlich mit einem Platz in anderen Trams vorliebnehmen.

Die Limmattalbahn fliegt fast über die Schienen

Das Tram setzte sich in Bewegung und flog fast über die Schienen. Gut, manchmal rüttelte es und ein einziges Mal stoppte es etwas abrupt: Einige Stehende mussten sich kurz besser festhalten, um nicht umzufallen. Ansonsten ging es reibungslos bis zum Bahnhof Dietikon. Enttäuschung machte sich bei einigen breit, die gerne gleich bis nach Schlieren gefahren wären. Ganz anders die Redaktorin, die viel lieber in die entgegengesetzte Richtung gefahren wäre, nach Killwangen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auf dem Weg dorthin hätte man sehen können, wie sich vor allem Spreitenbach in den vergangenen Jahren verändert hat. Das Shoppi Tivoli hat nun sozusagen einen eigenen Bahnhof. Gerne wäre die Redaktorin ein erstes Mal unter der Überbauung «Tivoli Garten» im Tram sitzend durchgefahren. Die befindet sich zwar noch im Bau, aber die Limmattalbahn-Haltestelle ist – trotz einiger ungeplanter Verzögerungen – doch noch zeitig fertig geworden.

Bundesrätin Sommaruga schwärmt vom Tram

Die Dunkelheit hatte inzwischen jedoch überhandgenommen. Wer nach draussen blickte, dem fielen vor allem zahlreiche Autolichter auf und bei der Fahrt durch Dietikon die beleuchteten Schaufenster. Noch weniger sah wohl Simonetta Sommaruga, war sie doch stets von Menschen und Medien umringt. «Ich finde das Tram sehr angenehm, luftig und hell», sagte sie zur AZ. Es sei ein schönes Gefühl, dass das Projekt so geglückt sei. Und wichtig, dass Lösungen gefunden werden, die der Bevölkerung entgegenkommen und die umweltfreundlich und effizient sind.

Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger sind glücklich über den Betriebsstart. Severin Bigler

Spreitenbach und Killwangen kenne sie zwar nur von der Durchfahrt mit dem Zug von Zürich nach Bern, aber nun habe sie ja guten Grund, hierherzukommen, erklärte sie mit einem Schmunzeln. Gleich daneben sass auch Regierungsrat Attiger, der die Eröffnungsfahrt als emotionalen Moment beschrieb. «Jetzt können alle aufschnaufen, dass das Tram ab Sonntag endlich fährt», sagte er. Nach jahrelangen Einschränkungen könne die Bahn endlich ihrem Nutzen zugeführt werden.

Im Nu flog die Zeit vorbei und das Tram fuhr wieder im Depot ein. Was sich nun noch so speziell anfühlte, wird in Spreitenbach und Killwangen schon bald zum Alltag gehören.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen