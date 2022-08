Nur noch 16 Jahre: FDPler will Amtszeit im Grossen Rat limitieren

Limite Gegen «ewige Sesselkleber»: FDP-Grossrat will Amtszeit im Grossen Rat beschränken Yannick Berner (29) will mit einer neuen Regelung verhindern, dass es im Grossen Rat «ewige Sesselkleber» gibt. Nach vier Amtsperioden oder 16 Jahren soll Schluss sein im Kantonsparlament, fordert der Freisinnige. Fabian Hägler 1 Kommentar 25.08.2022, 05.00 Uhr

Yannick Berner wurde mit 27 Jahren in den Grossen Rat gewählt. Britta Gut

Vor einer Woche hob der SP-Parteitag im Aargau einstimmig die Amtszeitbeschränkung für Cédric Wermuth auf. Der Nationalrat und Co-Präsident der SP Schweiz darf damit nächstes Jahr nochmals zu den Wahlen antreten, obwohl die Aargauer Sozialdemokraten eigentlich eine Limite von zwölf Jahren festgelegt haben. Wermuth wurde im Alter von 25 Jahren in den Nationalrat gewählt – ähnlich jung war Yannick Berner bei seinem Einstieg in die Politik.

Der Aargauer Freisinnige schaffte im Oktober 2020 die Wahl in den Grossen Rat, damals war er 27-jährig. Und auch Berner beschäftigt sich mit dem Thema Amtszeitbeschränkung – allerdings will er diese einführen und nicht aufheben. Der heute 29-jährige FDP-Grossrat arbeitet an einem Vorstoss, der dafür sorgen soll, dass Politikerinnen und Politiker nicht mehr als 16 Jahre im Kantonsparlament sitzen.

Berner will regelmässige Erneuerung im Parlament

Bisher gibt es im Grossen Rat keine Limite. So sass SP-Vertreter Thomas Leitch 25 Jahre im Parlament, FDP-Grossrat Herbert H. Scholl trat gar erst nach zehn Amtsperioden ab. «Es geht nicht um Einzelpersonen, sondern um einen Grundsatz – mit einer Beschränkung wird das Milizsystem gestärkt und eine persönliche Abhängigkeit vom Mandat verhindert», so Berner. Aus seiner Sicht ist eine Amtszeit von 16 Jahren im Grossen Rat genug.

Es brauche eine gewisse Zeit, bis man die Abläufe verstehe und sich in den Themen zurecht finde, aber danach könne man viel bewegen, sagt Berner.

«Ich finde aber auch, dass es eine regelmässige Erneuerung braucht, dass Leute mit neuen Ideen ins Parlament gewählt werden sollten.»

Würde seine parlamentarische Initiative angenommen, müsste der Freisinnige spätestens mit 43 Jahren das Kantonsparlament verlassen. «Natürlich würde die Regelung auch mich treffen, aber damit hätte ich kein Problem, da es sich um ein Milizamt handelt», sagt Berner.

Neu Kandidierende haben es schwer gegen Bisherige

Bei den letzten Wahlen im Jahr 2020 wurden mit Martina Sigg (FDP) und Marco Hardmeier (SP) zwei langjährige Ratsmitglieder abgewählt vom Stimmvolk. Das wirft die Frage auf, ob eine Amtszeitbeschränkung, wie sie Berner will, nötig ist. «Es gibt immer Dynamiken, die man nicht planen kann, wenn eine Partei an Wählerstärke einbüsst, können auch Bisherige ihren Sitz verlieren», sagt der FDP-Vertreter.

Doch er betont: «Grundsätzlich ist es für neu kandidierende Personen heute sehr frustrierend, weil sie gegen Bisherige kaum eine Wahlchance haben.» Und er verweist auf den Kanton Basel-Land, der bereits eine Beschränkung auf 16 Jahre kennt. «Dort sind viele Frauen neu gewählt worden, weil Plätze frei wurden, das finde ich sehr positiv», sagt Berner. Mit einer Limite von vier Amtsperioden bleibe die Politik bürgernah und es gebe keine ewigen Sesselkleber.

Weil es für Berners Anliegen eine Verfassungsänderung braucht, müsste auch das Volk zustimmen. «Bei einem Ja an der Urne wäre eine solche Beschränkung demokratisch legitimiert und ich kann mir gut vorstellen, dass die Bevölkerung dies unterstützt», sagt der Freisinnige. In den meisten Gesprächen habe er bisher viel Unterstützung für seine Idee erhalten.

Vorschlag nicht gegen ältere Politiker gerichtet

Doch würde eine Amtszeitbeschränkung nicht Kandidierende abschrecken? «Das glaube ich nicht, das Amt im Grossen Rat ist ja attraktiv, auch die Entschädigung mit Sitzungsgeldern ist angemessen», sagt Berner. Im Schnitt erhält ein Ratsmitglied 11'000 bis 12'000 Franken pro Jahr.

Bei den letzten Wahlen habe es mehr als 1000 Kandidierende gegeben, eine Amtszeitbeschränkung würde das Interesse an der Politik aus Berners Sicht nicht schmälern. «Sie würde aber für alle eine bessere Planbarkeit bringen und den Parteien einen strategischen Aufbau von Kandidierenden ermöglichen».

Und wer unbedingt länger politisieren wolle, könnte nach einem Unterbruch von einer Amtsperiode wieder kandidieren. Auch das Argument, dass es mit der Amtszeitbeschränkung kaum noch ältere Politiker im Grossen Rat geben würde, lässt Berner nicht gelten.

«Mein Vorschlag richtet sich nicht gegen ältere Politikerinnen und Politiker, alle können selber entscheiden, in welchem Alter sie kandidieren wollen.» Wenn jemand bei der Pensionierung gewählt werde, könnte diese Person bis zum Alter von 81 Jahren im Rat sitzen, argumentiert er.

