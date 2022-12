LGBTQ Das Wort «schwul» als Schimpfwort – so denken Aargauer Jugendliche über Homosexualität Wie tolerant sind Aargauer Jugendliche mit Gleichaltrigen, die nicht heterosexuell sind? Gespräche legen nahe: Vor allem junge Männer haben es schwer. Es braucht wenig bis zur Eskalation. Livia Häberling Jetzt kommentieren 03.12.2022, 17.00 Uhr

Fühlen sich von homosexuellen Altersgenossen schnell provoziert: zwei junge Männer in einem Aargauer Jugendtreff. Severin Bigler

Zu zweit sitzen sie auf dem Stoffsofa des Jugendtreffs. Der Ältere der beiden ist 16-jährig, beginnt im Sommer eine Lehre als Automechaniker, und die Frage an ihn lautet: Wie würdest du damit umgehen, wenn dein Kumpel schwul wäre?

Er deutet also mit dem Zeigefinger auf den Jüngeren, 15-jährig, bald Maurerlehrling, und stemmt die Trophäe eines Halbwüchsigen: «Undenkbar – so viele Mädchen, wie der schon hatte!»

Er halte, offen gesagt, nicht viel «von diesem L-G-B-T-Q», das er einmal einen «Scheiss» nennt und ein anderes Mal nur mit Hilfe buchstabieren kann. Aber sie stünden sich immerhin so nah wie Brüder. «Deshalb kann ich ihn nicht im Stich lassen.»

Mit vollem Namen würde der junge Mann öffentlich nicht zu seinen Aussagen stehen. Deshalb werden sie im Text anonymisiert. Darum soll es bei dieser Recherche schliesslich gehen: um Ehrlichkeit. Was denken Jugendliche aus dem Kanton Aargau tatsächlich über ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn diese nicht heterosexuell sind, sondern anders lieben? Und wie gehen sie mit ihnen um?

Mehr Sichtbarkeit bietet Angriffsfläche

Was die Gesetzeslage betrifft, haben die vergangenen Monate für Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft einige Verbesserungen gebracht. Im Februar 2020 haben die Stimmberechtigten die geltende Strafnorm gegen Rassismus an der Urne erweitert: um den Tatbestand der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Seit Januar 2022 ist es möglich, Geschlecht und Vorname im Personenstandsregister unbürokratisch zu ändern. Und im September 2021 hat das Stimmvolk Ja gesagt zur «Ehe für alle». Seit 1. Juli 2022 können gleichgeschlechtliche Paare auch in der Schweiz heiraten.

Eine Regenbogenfahne über der Kuppel des Bundeshauses. Peter Klaunzer

Umsonst gab es diese Rechte selbstredend nicht. Um sie zu etablieren, brauchte die LGBTQ-Gemeinschaft eine Stimme, die in der Gesellschaft gehört wird. Und mehr Sichtbarkeit bietet Angriffsfläche. Bei der LGBTIQ-Helpline, die von einem Dutzend LGBTQ-Dachverbänden getragen wird, gingen im vergangenen Jahr 92 Meldungen ein. Doppelt so viele wie 2020. Fast die Hälfte der gemeldeten Fälle ereignete sich während der Abstimmungskampagne für die «Ehe für alle» – mitunter auch gegen Heterosexuelle.

Bereits enge Hosen und Regenbogensujets provozieren

Von physischen Gewalttätigkeiten gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern berichten die beiden Jungs aus dem Jugendtreff nicht. Aber die Präsenz, die LGBTQ-Themen in der Gesellschaft und im Schulalltag erhalten, ärgert sie:

Es nervt, wenn Spieler an der Fussball-WM in Katar meinen, sie müssten «One Love»-Armbinden tragen.

Es nervt, wenn die Lehrerin im Matheunterricht Infoblätter über sexuelle Minderheiten verteilt.

Es reizt, wenn die Mitschülerin ihr Schulzeug in einer Regenbogentasche mit LGBTQ-Aufdruck transportiert, statt in einem unauffälligen Rucksack.

Es provoziert, wenn der Mitschüler eines Tages nicht mehr dieselbe Umkleidekabine benützen will, weil er sich als Mädchen fühlt.

Es provoziert noch mehr, wenn er dazu enge, leggingsartige Hosen trägt, bei denen man «alles sieht». Wenn er sich darin extra grazil bewegt «wie ein Mädchen». Oder wenn er «in künstlich erhöhter Stimmlage» spricht.

«Nichts gegen Schwule, Lesben oder trans Personen», sagen die beiden. Aber das gehe auch leiser, unauffälliger. Sie empfinden die Sichtbarkeit dieser Menschen als Provokation.

An mehreren Schulen formten sich LGBTQ-Gegenbewegungen

«Die LGBTQ-Thematik lässt in der Oberstufe wohl niemanden kalt», sagt Rico Plüss. Seit sechs Jahren arbeitet er als Schulsozialarbeiter in Brugg. Mit der AZ redet er als Vorstandsmitglied des Vereins Schulsozialarbeit Aargau (VESSAG), dem rund 200 Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter angehören. Sie alle seien eigenständig unterwegs, wie er betont. Gleichwohl dürften seine Aussagen durchaus als kantonale Tendenzen verstanden werden.

Rico Plüss arbeitet in Brugg als Schulsozialarbeiter. zvg

«Grundsätzlich stellen wir eine Tendenz zu mehr Pluralität und Anderssexualität fest», sagt Plüss. Sowohl die Sichtbarkeit als auch die Toleranz hätten nicht zuletzt durch die sozialen Medien zugenommen. Gleichzeitig spricht Plüss auch von gegenteiligen Erfahrungen. Zwei Fälle aus seinem Berufsalltag schildert er, es gäbe weitere.

Einmal suchte ein Junge Hilfe, dem in den sozialen Medien massive Gewalt angedroht wurde, nachdem er sich als homosexuell geoutet hatte. In einem anderen Fall formten sich Jugendliche aus mehreren Klassen zu einer Art LGBTQ-Gegenbewegung. Es kam zu homophoben Sprüchen. Ähnliche lose Zusammenschlüsse hätten auch in anderen Regionen im Aargau stattgefunden, sagt Plüss.

Schulniveau weniger entscheidend, Religion sehr wohl

Bei Konflikten rund um Anderssexualität hat sich für Rico Plüss das schulische Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler nicht als entscheidend erwiesen. Er betreut rund 600 Jugendliche aus der Bezirks-, Sekundar- und Realschule und er sagt, zu jeder Stufe kämen ihm Fälle in den Sinn.

Hingegen spiele häufig ein religiöser Hintergrund in den Konflikt hinein, sagt Plüss. Dieser könne fundamental-christlich, aber auch islamisch geprägt sein. Was ihm weiter auffällt: Sowohl Täter als auch Opfer sind in der Regel männlich. Plüss deutet das als Ausdruck eines Machtgefüges: «Wer sich in einer Hierarchie zuoberst sieht, der sieht sich auch in der Deutungshoheit darüber, wer mit seiner Verhaltensweise okay ist – und wer nicht.»

Das Wort «schwul» benützen sie als Schimpfwort

Die beiden jungen Männer im Jugendtreff betonen, sie hätten nichts gegen Homosexuelle. Und doch fühlen sie sich bereits von einer vermeintlich aufreizenden Bewegung oder einer zu hohen Stimme provoziert. Beide müssen auf Nachfrage eingestehen, dass sie das Wort «schwul» ab und zu als Schimpfwort benutzen, dass sie einen homosexuellen Kumpel bitten würden, seinen Freund ausserhalb ihres Blickfelds zu küssen. Würden sie mit ihm die Freizeit verbringen, dann nur, wenn er sich unauffällig, also möglichst heteronormativ, verhielte. «Sonst leide ich darunter, wenn es nachher heisst: ‹Wieso hängst du mit einem Schwulen ab?›»

Die beiden Jungs im Jugendtreff fürchten Statusverlust, wenn sie sich in ihrer Freizeit mit schwulen Freunden treffen. Severin Bigler

Gewiss, zur Verallgemeinerung sind diese Aussagen ungeeignet. Sie widerspiegeln nicht den Querschnitt der Jugend, sondern lediglich die Einstellung von zwei Altersgenossen. Für einen breiteren Blick bietet sich die Arbeit von Patrick Weber an. Der 39-Jährige ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Rahmen seiner Dissertation hat er ein Modell entwickelt, um homonegatives Verhalten bei Jugendlichen zu untersuchen. Es handelte sich um die zweite Studie dieser Art und um die erste in der Deutschschweiz. Dazu befragte er 2210 Schülerinnen und Schüler in elf Kantonen.

Drei Viertel der Jugendlichen zeigen homophobe Mikroaggressionen

Es zeigte sich, dass sich ein Viertel der Teilnehmenden in den zwölf Monaten vor der Befragung gegenüber mindestens einer Person negativ verhalten hat, weil diese schwul ist oder weil angenommen wurde, dass sie es sei.

Patrick Weber hat im Fach Soziale Arbeit promoviert und forscht an der Fachhochschule Nordwestschweiz. zvg

Fast die Hälfte der Jugendlichen zeigte negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität bei Jungen. Etwa, wenn dieser sich vermeintlich wie ein Mädchen verhält, in dem er hautenge Hosen trägt.

Indirektes negatives Verhalten gegenüber Homosexualität ist bei den befragten Jugendlichen noch stärker ausgeprägt, wie die Studie ergab. Mehr als drei Viertel der Befragten legten mindestens einmal in den zwölf Monaten vor der Befragung ein solches Verhalten an den Tag. Weber nennt es auch «Mikroaggression». Darunter fällt etwa die Bezeichnung «schwul» als Schimpfwort. Solche Aussagen, schreibt er, würden sich zwar nicht direkt gegen eine schwule Person richten, allerdings wird dadurch die männliche Homosexualität abgewertet.

Bei sämtlichen Arten von negativem Verhalten gegenüber Homosexualität war der Anteil von Jungen höher als von Mädchen.

Ein voller Aufgabenköcher

Machen die Schulen heute genug, um Minderheiten zu schützen? Für Patrick Weber ist im Hinblick auf die Studienergebnisse klar, dass in den Schulen Handlungsbedarf besteht. Workshops, wie sie heute teils besucht werden, reichten bei weitem nicht aus, sagt er, vielmehr brauche es eine umfassende Sensibilisierung, die auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen beinhalte.

Auch für Schulsozialarbeiter Rico Plüss ist klar, dass der Ort Schule wesentlich von der dort vorhandenen und gelebten Kultur geprägt wird. Er betont aber auch: «Der Umgang mit sexueller Vielfalt ist einer von derzeit vielen Brennpunkten, die sich in der Schule zeigen.» Entscheidend für eine gelingende Auseinandersetzung mit der Thematik sei zudem, dass auch Eltern in ihrer Rolle und Verantwortung in den Dialog miteinbezogen würden.

