70 Jahre Baden-Württemberg: Deutsche Pflegefachfrau erzählt

70 Jahre Baden-Württemberg «In der Schweiz sind wir mit den Ärzten per Du – in Deutschland wäre das undenkbar»: Eine deutsche Pflegefachfrau über die grossen Unterschiede der beiden Länder Ellena Damjanov wohnt in Waldshut und arbeitet im Asana Spital in Leuggern. Dort hat die 26-jährige Pflegefachfrau nach ihrem Stellenantritt vor einem Jahr einige Überraschungen erlebt. Sie ist eine von rund 15'000 Grenzgängerinnen und Grenzgängern im Aargau. Stefanie Garcia Lainez und Mathias Küng Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Pflegefachfrau Ellena Damjanov kann im Asana Spital Leuggern ihr Wissen aus ihrem Zusatzstudium anwenden. In Deutschland wäre das nicht möglich. Severin Bigler

Bohrmaschinen rattern und dröhnen im linken Gebäudeflügel des Asana Spitals in Leuggern. Die Umbauarbeiten sind an diesem Tag besonders laut, sodass sie im Foyer des Haupteingangs nebenan teilweise die eigenen Worte übertönen. Für das Gespräch führt Pflegefachfrau Ellena Damjanov uns deshalb in den Pausenraum der Station 1 im Flügel auf der entgegengesetzten Seite des Spitals.

«Dort ist der Lärm fast nicht mehr zu hören», sagt die 26-Jährige, die für ihre Arbeit jedes Mal von Waldshut über die Landesgrenze in die Zurzibieter Gemeinde pendelt. Ihr Wohnort liegt im Bundesland Bayern-Württemberg, das am 25. April seinen 70. Geburtstag feiert.

Mit einer älteren Patientin hat sie Erinnerungen über ihren Heimatort geteilt

«Ich hatte zu Beginn etwas Bedenken, dass ich hier bei den Patientinnen und Patienten auf Ablehnung stossen könnte als deutsche Grenzgängerin», gesteht Ellena Damjanov. Ihre Befürchtungen verflüchtigten sich aber schnell, es traf das Gegenteil ein:

«Ich wurde sehr freundlich empfangen, die Patientinnen und Patienten sind interessiert und fragen nach, wie es ist, über die Grenze zu pendeln.»

Eine ältere Frau ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben. «Ihr ging es nicht gut, sie war sehr geschwächt. Wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihr von meinem Heimatort ganz in der Nähe von Waldshut.» Zu ihrer Überraschung kannte die Patientin aus der Schweiz das kleine Dorf. «Das war ein schöner Moment, weil wir unsere Erinnerungen teilen konnten – sie fuhr mit ihrem verstorbenen Mann dort oft Velo.»

Moment. Velo – nicht Fahrrad? Sie lacht. «Ja, solche Ausdrücke übernimmt man nach einer Weile in der Schweiz.» Sie versichert aber mit einem Schmunzeln: «Ich sage nach wie vor Hubschrauber und nicht Helikopter.»

In der Schweiz gehen Ärztinnen und Ärzte anders mit dem Pflegepersonal um

Unterschiede finden sich aber nicht nur im Wortschatz. In der Schweiz kann Ellena Damjanov das Wissen aus ihrem Studium der Pflege- und Gesundheitswissenschaften anwenden. Etwas, das als Pflegefachfrau in Deutschland gar nicht möglich wäre. Und was nebst dem besseren Lohn einer der Hauptgründe ist, weshalb sie sich vor etwas über einem Jahr für eine Stelle in Leuggern beworben hat.

Draussen darf die Pflegefachfrau Ellena Damjanov die Maske ablegen. Severin Bigler

Sie erklärt: «Im deutschen Gesundheitssystem gibt es noch keine Möglichkeit, das Pflegepersonal mit zusätzlichen Funktionen einzusetzen. Es herrscht leider immer noch die ‹alte Struktur›, alles läuft noch nach der ‹alten Schule›.» In der Schweiz hingegen seien die Spitäler offen und motiviert, die Pflege fortschrittlich zu gestalten. «Das bietet mir die Möglichkeit, die Pflege zu professionalisieren, und darauf bin ich sehr stolz.»

Überhaupt herrsche in der Schweiz eine ganz andere Mentalität als in Deutschland, wo sie zuvor in einem grossen Spital gearbeitet hat. Das Spital in Leuggern sei im Gegensatz dazu nicht nur kleiner und familiärer, sondern habe auch komplett andere Hierarchiestrukturen. «Hier arbeiten Ärztinnen und Ärzte mit dem Pflegepersonal auf Augenhöhe. Ich kann mich als Pflegefachfrau in der Visite einbringen und werde ernst genommen.»

So könne sie auch Verantwortung übernehmen und beispielsweise Vorschläge für eine andere Dosierung der Medikamente machen. Etwas, das in Deutschland ausgeschlossen ist.

Was sie ebenfalls sehr überrascht hat:

«In Leuggern bin ich mit vielen Ärzten per Du – in Deutschland wäre das undenkbar.»

Dort werde man als Pflegefachkraft in der Visite nicht einbezogen, sondern stehe nur daneben, während sich die Ärzte untereinander besprechen, erzählt Ellena Damjanov.

Die Kontrolle an der Grenze ist bisher ausgeblieben

Dafür nimmt sie auch das Pendeln gerne in Kauf. «Meistens bin ich nur 15 Minuten unterwegs», sagt sie. Denn wegen ihrer Arbeitszeiten gerät sie am Grenzübergang in Koblenz selten in den Stau: Wenn sie Frühschicht hat, fährt sie bereits um 6 Uhr los; hat sie Spätschicht, muss sie kurz nach 13 Uhr aus dem Haus.

«Manchmal ist am Samstag viel los, wenn ich nach Hause fahre», sagt Ellena Damjanov. Dann könne die Fahrt schon mal 20 bis 25 Minuten dauern, länger aber selten. Auch wurde sie bis jetzt nicht von der Grenzwacht kontrolliert. «Meinen Arbeitskollegen ist das aber schon passiert. Meist, wenn sie am Samstag spätabends so gegen 22 Uhr auf dem Heimweg waren.»

Rund 15 Minuten braucht Ellena Damjanov von Waldshut nach Leuggern. Severin Bigler

Und da sie erst seit 2021 in Leuggern arbeitet, hat die Waldshuterin auch die strengen Massnahmen und die Megastaus an der Grenze zu Beginn der Coronapandemie im Frühling 2020 nicht miterlebt. Damals wurden die Grenzen für mehrere Wochen geschlossen. Für das Gesundheitspersonal, das weiterhin die Grenze passieren durfte, dauerte deshalb der Arbeitsweg teilweise statt 15 Minuten fast drei Stunden.

Heute ist von den strengen Regeln noch die Maskenpflicht im Gesundheitsbereich übriggeblieben. Doch auch hier bestehen Unterschiede zu Deutschland: «Dort gilt noch immer die FFP2-Maskenpflicht», sagt Ellena Damjanov. «Diese erschwert das Atmen noch mehr als die normale Maske.»

Fast 15'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger arbeiten im Aargau

Nach einer Studie von BAK Economics in Basel pendelten im Jahr 2019 in der Oberrheinregion knapp 100’000 Personen über eine Grenze zur Arbeit. Die grössten Grenzgängerbewegungen führen dabei vom Elsass (34 200) und den deutschen Oberrheinregionen (36’2000) in die Nordwestschweiz. Drei Viertel dieser Grenzgänger verteilten sich auf die beiden Basler Kantone, knapp ein Fünftel pendelte in den Aargau, und ein winziger Anteil von 2 Prozent in den Kanton Solothurn.

Seit 2010 stieg der Grenzgänger-Anteil im Aargau und in den beiden Basel laut Studie um 1 bis 3 Prozent jährlich. Demnach blieb der Anteil der hochqualifizierten Grenzgänger seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2003 konstant, derjenige von Personen in praktischen Berufen ist gesunken. Den stärksten Zuwachs seither haben dagegen Grenzgänger aus Deutschland in einfachen Tätigkeiten erlebt.

Mit 17 Prozent arbeitet ein stattlicher Teil der Grenzgänger im Aargau in Chemie & Pharmafirmen (in Basel beträgt der Anteil 19 Prozent), 11 Prozent sind im Sektor Gesundheit tätig, 8 Prozent im Baugewerbe, 7 Prozent in der Elektronikbranche. 2019 betrug das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Oberrheinregion 45 381 Euro. Die Schweizer Kantone heben sich dabei deutlich nach oben von den deutschen Landkreisen und den französischen Departements ab.

Jeder fünfte aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach ist Grenzgänger

Die Wirtschaftsregion Südwest untersucht die Pendlerströme aus deutscher Sicht noch detaillierter. Demnach arbeitet rund ein Fünftel der Erwerbstätigen aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach in der Schweiz.

Allein aus letzterem pendeln täglich (die Daten stammen von 2020) über 36’000 Personen zur Arbeit über die Grenze. Laut «Badischer Zeitung» arbeitet aus dem Landkreis Waldshut etwa die Hälfte (7249) der Grenzgänger im Aargau. Aus dem Landkreis Lörrach verdient rund die Hälfte der Grenzgänger (10’500) ihr Geld in Basel, 3413 arbeiten im Aargau.

Gemäss den neusten verfügbaren Zahlen des Bundesamts für Statistik pendelten im 4. Quartal 2021 aus Deutschland (vorab aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach) 12’244 Personen zur Arbeit in den Aargau, mehrheitlich (8878) Männer. Dazu kamen 2266 Personen aus Frankreich (vorab Elsass). Derzeit sind insgesamt knapp 14’900 Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Aargau tätig.

