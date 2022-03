Leserfotos Frühling im Aargau: Das sind die schönsten Leserbilder vom März Es blüht wieder bunt, die Tiere sind aktiv und Saharastaub hat uns «vergilbte» Fotos beschert. Das sind die schönsten Leserbilder vom März. Maria Brehmer 25.03.2022, 10.35 Uhr

Leserin Marlise Mäder schreibt zu ihrem Foto: «Ich fuhr von Hermetschwil-Staffeln Richtung Zürich. Bei der Abzweigung Richtung Rottenschwil entstand am 24. März um 6.35 Uhr dieses wunderschöne Bild (nicht bearbeitet). Sonnenaufgang mit Blick Richtung Reuss.» Marlise Mäder Der Eisvogel beim Frühlingsbad im Klingnauer Stausee. Dorothea Oldani Schloss Lenzburg im Sonnenuntergang. Hans Oppliger Flugshow in Dietikon. Gerold Guggenbühl Sonnenuntergang mit Kirche und Spital Leuggern. Alfred Zimmermann «Unser Mandelbaum blüht zur Freude der Bienen genau auf den Frühlingsbeginn», schreibt die Leserin zu ihrem Foto. Anna Bohler Eine «winkende» Biene in Bremgarten hat uns Leserin Romina Burren geschickt. Romina Burren Jetzt kommt der Frühling mit grossen Schritten, hier in Weinfelden. Hanspeter Kühni Liebestanz im Saharastaub (Brittnau). Jürg Maurer Morgenstimmung über Aarau. Pascal Faessli So viele Tonnen Sahara Sand flogen bis nach Lenzburg. Bernhard Schaerer Flugstudie des Eichelhähers. Dorothea Oldani «Schäflein» und Schafe an der Märzen-Sonne, aufgenommen am Tromsberg Obersiggenthal. Margrit Hess Die Bienen widmen sich wieder ihrer Arbeit. Willi Baldinger Schloss Lenzburg vor dem Titlis bei Dämmerung. Peter Weber Regenbogenverbindung Zwischen Laufenburg Schweiz und Laufenburg Deutschland. Gertraud Buchmann

Haben Sie ebenfalls ein schönes Foto der Region gemacht?

Dann schicken Sie es uns über dieses Formular. In der gedruckten Zeitung erscheint eine Auswahl an Bildern, für unsere Online-Newsseiten kann Ihr Foto in einer Bildergalerie erscheinen. Pro Woche wird 1 Gutschein im Wert von 50 Franken von smartphoto unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.